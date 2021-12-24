https://ria.ru/20211224/peregovory-1765315706.html
Песков оценил роль стран НАТО, учитывающих озабоченности России
Песков оценил роль стран НАТО, учитывающих озабоченности России - РИА Новости, 24.12.2021
Песков оценил роль стран НАТО, учитывающих озабоченности России
Страны НАТО, склонные учитывать озабоченности России, смогут внести позитивный вклад в переговоры по предложенным Москвой гарантиям безопасности, заявил... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:03
2021-12-24T13:03
2021-12-24T13:14
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москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Страны НАТО, склонные учитывать озабоченности России, смогут внести позитивный вклад в переговоры по предложенным Москвой гарантиям безопасности, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Страны НАТО занимают разные позиции. Есть страны, которые занимают крайне недружественные нам позиции. А есть страны, которые, наоборот, последовательно проводят линию на продолжение диалога, на решение всех проблем дипломатическим путем и склонны к тому, чтобы учитывать реальные озабоченности РФ. Безусловно, такие страны способны внести весьма и весьма позитивный вклад в этот процесс", - сказал Песков.
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в мире, нато, россия, москва, дмитрий песков
13:03 24.12.2021 (обновлено: 13:14 24.12.2021)
Песков оценил роль стран НАТО, учитывающих озабоченности России
В Кремле заявили, что страны НАТО, учитывающие озабоченности России, помогут в переговорах