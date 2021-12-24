https://ria.ru/20211224/peregovory-1765315706.html

Песков оценил роль стран НАТО, учитывающих озабоченности России

Песков оценил роль стран НАТО, учитывающих озабоченности России - РИА Новости, 24.12.2021

Песков оценил роль стран НАТО, учитывающих озабоченности России

Страны НАТО, склонные учитывать озабоченности России, смогут внести позитивный вклад в переговоры по предложенным Москвой гарантиям безопасности, заявил... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:03

2021-12-24T13:03

2021-12-24T13:14

в мире

нато

россия

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Страны НАТО, склонные учитывать озабоченности России, смогут внести позитивный вклад в переговоры по предложенным Москвой гарантиям безопасности, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Страны НАТО занимают разные позиции. Есть страны, которые занимают крайне недружественные нам позиции. А есть страны, которые, наоборот, последовательно проводят линию на продолжение диалога, на решение всех проблем дипломатическим путем и склонны к тому, чтобы учитывать реальные озабоченности РФ. Безусловно, такие страны способны внести весьма и весьма позитивный вклад в этот процесс", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211224/nato-1765318225.html

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в мире, нато, россия, москва, дмитрий песков