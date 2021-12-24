Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/peregovory-1765252031.html
Салливан заявил о готовности к диалогу с Россией по гарантиям безопасности
Салливан заявил о готовности к диалогу с Россией по гарантиям безопасности - РИА Новости, 24.12.2021
Салливан заявил о готовности к диалогу с Россией по гарантиям безопасности
США и НАТО готовы к диалогу с Москвой по гарантиям безопасности и предложениям российской стороны, в частности, заявил американский посол Джон Салливан в... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T00:50
2021-12-24T00:50
в мире
сша
владимир путин
джо байден
сергей рябков
нато
обсе
джон салливан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728202969_0:667:2048:1819_1920x0_80_0_0_157f68f0e2bda3c9be5d0b43c6693ebd.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. США и НАТО готовы к диалогу с Москвой по гарантиям безопасности и предложениям российской стороны, в частности, заявил американский посол Джон Салливан в интервью газете "Коммерсант"."Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы", — сказал он.По его словам, партнеры США в ЕС и все, кто обеспокоен ситуацией с европейской безопасностью, с нетерпением ожидают этих переговоров."Иными словами, мы настроены на быстрое продвижение. Но это требует некоторого времени с нашей стороны, потому что мы должны координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО", - добавил Салливан.Позитивная оценкаРоссия позитивно оценивает решение о проведении переговоров по системе гарантий безопасности с США в первых числах января и надеется на прогресс в этом направлении, заявил в четверг Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции."Он (президент США Джо Байден – прим. ред.) предложил - мы ответили. На мой взгляд, очень конструктивно и быстро. Я ему, кстати, в ходе разговора сказал: "Я вам обещаю в ближайшее время направить свои предложения" - и мы сделали это, направили и в США, и в НАТО. Мы готовы на площадке ОБСЕ это обсуждать. Надеюсь, что эта первая позитивная реакция и анонсированное возможное начало работы - в первых числах января позволит нам двигаться вперед", - указал глава государства.Гарантии безопасностиСедьмого декабря Путин провел переговоры по закрытой видеосвязи с американским коллегой Джо Байденом. Российский президент подчеркнул, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Кремля.Москва опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.Как заявлял РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211223/peregovory-1765214071.html
https://ria.ru/20211223/nato-1765189269.html
https://ria.ru/20211223/nato-1765221396.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728202969_252:703:1663:1761_1920x0_80_0_0_f8594d8cc99504155f1eae6a2841bd20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, владимир путин, джо байден, сергей рябков, нато, обсе, джон салливан, россия
00:50 24.12.2021
 
Салливан заявил о готовности к диалогу с Россией по гарантиям безопасности

Посол США Салливан заявил о готовности к переговорам с Россией по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. США и НАТО готовы к диалогу с Москвой по гарантиям безопасности и предложениям российской стороны, в частности, заявил американский посол Джон Салливан в интервью газете "Коммерсант".
"Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы", — сказал он.
Лондон - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 19:02
МИД Британии оценил заявление Москвы по переговорам с Западом
По его словам, партнеры США в ЕС и все, кто обеспокоен ситуацией с европейской безопасностью, с нетерпением ожидают этих переговоров.
"Иными словами, мы настроены на быстрое продвижение. Но это требует некоторого времени с нашей стороны, потому что мы должны координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО", - добавил Салливан.

Позитивная оценка

Россия позитивно оценивает решение о проведении переговоров по системе гарантий безопасности с США в первых числах января и надеется на прогресс в этом направлении, заявил в четверг Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
"Он (президент США Джо Байден – прим. ред.) предложил - мы ответили. На мой взгляд, очень конструктивно и быстро. Я ему, кстати, в ходе разговора сказал: "Я вам обещаю в ближайшее время направить свои предложения" - и мы сделали это, направили и в США, и в НАТО. Мы готовы на площадке ОБСЕ это обсуждать. Надеюсь, что эта первая позитивная реакция и анонсированное возможное начало работы - в первых числах января позволит нам двигаться вперед", - указал глава государства.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 17:21Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Слуцкий описал главный сигнал Путина НАТО на пресс-конференции

Гарантии безопасности

Седьмого декабря Путин провел переговоры по закрытой видеосвязи с американским коллегой Джо Байденом. Российский президент подчеркнул, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Кремля.
Москва опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.
Как заявлял РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 19:38
НАТО никогда не обещала не расширяться, заявил Столтенберг
 
В миреСШАВладимир ПутинДжо БайденСергей РябковНАТООБСЕДжон СалливанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Правительство утвердило правила закупки лекарств для тяжелобольных детей
10:05Путин поздравил Алиева с днем рождения
10:05В Белоруссии Telegram-канал "Хватит бояться" признали экстремистским
10:03Первый канал не будет переименовывать программу "Поле чудес"
10:00В МИД прокомментировали слова Зеленского о референдуме по Донбассу
09:59Суд отменил приговор первому авторитету, задержанному по новой статье УК
09:59Белоусов заявил о выработке схемы решения проблем с долгами "Роснано"
09:55Названа возможная причина пожара в астраханской больнице
09:54Мигранты идут в ЕС через Украину, заявили в МИД
09:53Глава МИД Турции напомнил о близких отношениях с Украиной
09:50В МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениям
09:44Два человека погибли при пожаре в реанимации больницы в Астрахани
09:43Пожар в больнице в Астрахани ликвидировали
09:43Россия не отказывается от контактов с Киевом, заявили в МИД
09:41В больнице в Астрахани загорелось реанимационное отделение
09:41Москвичам пообещали циклон и "барическую пилу"
09:38Правительство поддержало проект, ужесточающий наказание за пытки в колониях
09:38США военным освоением Украины создают угрозу России, заявили в МИД
09:37Новак считает, что цена на газ в ЕС в 2022 году останется высокой
09:32Священника Стремского приговорили к 21 году колонии за насилие над детьми
Лента новостейМолния
Правительство утвердило правила закупки лекарств для тяжелобольных детейПутин поздравил Алиева с днем рожденияВ Белоруссии Telegram-канал "Хватит бояться" признали экстремистскимПервый канал не будет переименовывать программу "Поле чудес"В МИД прокомментировали слова Зеленского о референдуме по ДонбассуСуд отменил приговор первому авторитету, задержанному по новой статье УКБелоусов заявил о выработке схемы решения проблем с долгами "Роснано"Названа возможная причина пожара в астраханской больницеМигранты идут в ЕС через Украину, заявили в МИДГлава МИД Турции напомнил о близких отношениях с УкраинойВ МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениямДва человека погибли при пожаре в реанимации больницы в АстраханиПожар в больнице в Астрахани ликвидировалиРоссия не отказывается от контактов с Киевом, заявили в МИДВ больнице в Астрахани загорелось реанимационное отделениеМосквичам пообещали циклон и "барическую пилу"Правительство поддержало проект, ужесточающий наказание за пытки в колонияхСША военным освоением Украины создают угрозу России, заявили в МИДНовак считает, что цена на газ в ЕС в 2022 году останется высокойСвященника Стремского приговорили к 21 году колонии за насилие над детьми