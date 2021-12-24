https://ria.ru/20211224/peregovory-1765252031.html

Салливан заявил о готовности к диалогу с Россией по гарантиям безопасности

Салливан заявил о готовности к диалогу с Россией по гарантиям безопасности - РИА Новости, 24.12.2021

Салливан заявил о готовности к диалогу с Россией по гарантиям безопасности

США и НАТО готовы к диалогу с Москвой по гарантиям безопасности и предложениям российской стороны, в частности, заявил американский посол Джон Салливан в... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T00:50

2021-12-24T00:50

2021-12-24T00:50

в мире

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владимир путин

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. США и НАТО готовы к диалогу с Москвой по гарантиям безопасности и предложениям российской стороны, в частности, заявил американский посол Джон Салливан в интервью газете "Коммерсант"."Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы", — сказал он.По его словам, партнеры США в ЕС и все, кто обеспокоен ситуацией с европейской безопасностью, с нетерпением ожидают этих переговоров."Иными словами, мы настроены на быстрое продвижение. Но это требует некоторого времени с нашей стороны, потому что мы должны координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО", - добавил Салливан.Позитивная оценкаРоссия позитивно оценивает решение о проведении переговоров по системе гарантий безопасности с США в первых числах января и надеется на прогресс в этом направлении, заявил в четверг Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции."Он (президент США Джо Байден – прим. ред.) предложил - мы ответили. На мой взгляд, очень конструктивно и быстро. Я ему, кстати, в ходе разговора сказал: "Я вам обещаю в ближайшее время направить свои предложения" - и мы сделали это, направили и в США, и в НАТО. Мы готовы на площадке ОБСЕ это обсуждать. Надеюсь, что эта первая позитивная реакция и анонсированное возможное начало работы - в первых числах января позволит нам двигаться вперед", - указал глава государства.Гарантии безопасностиСедьмого декабря Путин провел переговоры по закрытой видеосвязи с американским коллегой Джо Байденом. Российский президент подчеркнул, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Кремля.Москва опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.Как заявлял РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211223/peregovory-1765214071.html

https://ria.ru/20211223/nato-1765189269.html

https://ria.ru/20211223/nato-1765221396.html

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, сергей рябков, нато, обсе, джон салливан, россия