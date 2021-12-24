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Пашинян считает, что парламентскую форму правления в Армении менять не надо
Пашинян считает, что парламентскую форму правления в Армении менять не надо - РИА Новости, 24.12.2021
Пашинян считает, что парламентскую форму правления в Армении менять не надо
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что парламентскую форму правления в Армении менять не стоит. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T21:02
2021-12-24T21:12
в мире
армения
европейский суд
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что парламентскую форму правления в Армении менять не стоит."Сейчас мое мнение – парламентскую форму правления менять не стоит. Хотя так считают не все. Например, президент республики придерживается иного мнения. Но я остаюсь при своем мнении", - сказал Пашинян во время онлайн-пресс-конференции.Вместе с тем, по его словам, при возможных конституционных реформах он не хочет, чтобы основывались только на его мнении.Ранее Пашинян подписал распоряжение о начале формирования совета по конституционным реформам. Согласно документу, совет возглавит министр юстиции страны. В него предполагается включить представителя Армении в Европейском суде по правам человека, главу парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, Омбудсмена республики, представителей высшего судебного совета, парламентских фракций, внепарламентских партий, общественных организаций. Согласно распоряжению, совет на конкурсной основе должен сформировать профессиональную комиссию из пяти человек. Министру юстиции поручено в течение месяца разработать и представить в аппарат премьера порядок формирования совета по конституционным реформам и его деятельности.Конституция Армении была принята 5 июля 1995 года. Менялась дважды – в 2005 и 2015 годах. После реформы 2015 года страна перешла к парламентской форме правления.
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в мире, армения, европейский суд, никол пашинян
21:02 24.12.2021 (обновлено: 21:12 24.12.2021)
 
Пашинян считает, что парламентскую форму правления в Армении менять не надо

Премьер Пашинян считает, что парламентскую форму правления в Армении менять не надо

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что парламентскую форму правления в Армении менять не стоит.
"Сейчас мое мнение – парламентскую форму правления менять не стоит. Хотя так считают не все. Например, президент республики придерживается иного мнения. Но я остаюсь при своем мнении", - сказал Пашинян во время онлайн-пресс-конференции.
Вместе с тем, по его словам, при возможных конституционных реформах он не хочет, чтобы основывались только на его мнении.
Ранее Пашинян подписал распоряжение о начале формирования совета по конституционным реформам. Согласно документу, совет возглавит министр юстиции страны. В него предполагается включить представителя Армении в Европейском суде по правам человека, главу парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, Омбудсмена республики, представителей высшего судебного совета, парламентских фракций, внепарламентских партий, общественных организаций. Согласно распоряжению, совет на конкурсной основе должен сформировать профессиональную комиссию из пяти человек. Министру юстиции поручено в течение месяца разработать и представить в аппарат премьера порядок формирования совета по конституционным реформам и его деятельности.
Конституция Армении была принята 5 июля 1995 года. Менялась дважды – в 2005 и 2015 годах. После реформы 2015 года страна перешла к парламентской форме правления.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
19:32
Пашинян заявил, что не получал предложения о встречи с Алиевым
 
В миреАрменияЕвропейский судНикол Пашинян
 
 
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