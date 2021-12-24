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https://ria.ru/20211224/parkovka-1765422702.html
Водитель нашел необычный способ отомстить занявшему его парковочное место соседу
Водитель нашел дерзкий способ наказать соседа за занятое парковочное место - РИА Новости, 24.12.2021
Водитель нашел необычный способ отомстить занявшему его парковочное место соседу
Пользователь Reddit topathemornin поделился с посетителями платформы оригинальным способом мести соседу, занявшему расчищенное им от снега парковочное место. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T21:35
2021-12-24T21:35
общество
авто
reddit
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пользователь Reddit topathemornin поделился с посетителями платформы оригинальным способом мести соседу, занявшему расчищенное им от снега парковочное место.Автор рассказал, как морозным зимнем днем после сильного снегопада собрался с женой в магазин. Чтобы выехать, ему пришлось расчистить парковочное место — для этого потребовалось 45 минут."Нас не было час, а когда мы вернулись, оказалось, что наш сосед занял парковочное место, которое я очистил от снега", — поделился автомобилист.Он отметил, что в жилом комплексе нет закрепленных машиномест, и есть негласное правило, что тот, кто очистил площадку на парковке, тот ее и займет. По словам юзера, он очень рассердился из-за поступка соседа."Я зашел в дом и наполнил водой две емкости объемом по галлону (от 3,8 до 4,6 литра. — Прим. Ред.). Вернулся и вылил воду на его лобовое стекло. Вылил и повторил это. Наверное, я вылил порядка десяти галлонов воды на его машину", — рассказал он.Вода на машине замерзла, и следующим утром соседу пришлось соскребать ледяную корку с автомобиля, добавил мужчина. Он также добавил, что дворники на автомобиле примерзли к лобовому стеклу и, скорее всего были испорчены.Часть комментаторов поддержала мстительного водителя."К черту того парня. Нужно было еще и плюнуть на машину его", — написал shane_makes_pasta."Отлично!" — похвалил автора другой пользователь."Я жил в жилом комплексе и понимаю, что это", — добавил CaptUtters."Это прекрасно! Я бы просто шины проколол", — признался еще один читатель.Однако другие указали на неправоту героя."Поступил, как маленький ребенок", — написал karmaismydawgz."Это не месть, ты не прав и должен купить ему новые дворники", — призвал ember-rekindled."Это глупо. Это не твое машиноместо", — прокомментировал SomeOtherGuysJunk."Вандализм — это нарушение закона", — добавил Yawndr.Некоторые читатели сочли неправыми обоих участников истории.
https://ria.ru/20210725/vykhodka-1742838738.html
https://ria.ru/20211121/voennyy-1760069747.html
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общество, авто, reddit
21:35 24.12.2021
 
Водитель нашел дерзкий способ наказать соседа за занятое парковочное место

Мужчина залил зимой водой машину соседа, чтобы отомстить за занятое парковочное место

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пользователь Reddit topathemornin поделился с посетителями платформы оригинальным способом мести соседу, занявшему расчищенное им от снега парковочное место.
Автор рассказал, как морозным зимнем днем после сильного снегопада собрался с женой в магазин. Чтобы выехать, ему пришлось расчистить парковочное место — для этого потребовалось 45 минут.
"Нас не было час, а когда мы вернулись, оказалось, что наш сосед занял парковочное место, которое я очистил от снега", — поделился автомобилист.
Он отметил, что в жилом комплексе нет закрепленных машиномест, и есть негласное правило, что тот, кто очистил площадку на парковке, тот ее и займет. По словам юзера, он очень рассердился из-за поступка соседа.
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"Я зашел в дом и наполнил водой две емкости объемом по галлону (от 3,8 до 4,6 литра. — Прим. Ред.). Вернулся и вылил воду на его лобовое стекло. Вылил и повторил это. Наверное, я вылил порядка десяти галлонов воды на его машину", — рассказал он.
Вода на машине замерзла, и следующим утром соседу пришлось соскребать ледяную корку с автомобиля, добавил мужчина. Он также добавил, что дворники на автомобиле примерзли к лобовому стеклу и, скорее всего были испорчены.
Часть комментаторов поддержала мстительного водителя.
"К черту того парня. Нужно было еще и плюнуть на машину его", — написал shane_makes_pasta.
"Отлично!" — похвалил автора другой пользователь.
"Я жил в жилом комплексе и понимаю, что это", — добавил CaptUtters.
"Это прекрасно! Я бы просто шины проколол", — признался еще один читатель.
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Однако другие указали на неправоту героя.
"Поступил, как маленький ребенок", — написал karmaismydawgz.
"Это не месть, ты не прав и должен купить ему новые дворники", — призвал ember-rekindled.
"Это глупо. Это не твое машиноместо", — прокомментировал SomeOtherGuysJunk.
"Вандализм — это нарушение закона", — добавил Yawndr.
Некоторые читатели сочли неправыми обоих участников истории.
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