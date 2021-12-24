https://ria.ru/20211224/parkovka-1765422702.html

Водитель нашел необычный способ отомстить занявшему его парковочное место соседу

Водитель нашел дерзкий способ наказать соседа за занятое парковочное место - РИА Новости, 24.12.2021

Водитель нашел необычный способ отомстить занявшему его парковочное место соседу

Пользователь Reddit topathemornin поделился с посетителями платформы оригинальным способом мести соседу, занявшему расчищенное им от снега парковочное место. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T21:35

2021-12-24T21:35

2021-12-24T21:35

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пользователь Reddit topathemornin поделился с посетителями платформы оригинальным способом мести соседу, занявшему расчищенное им от снега парковочное место.Автор рассказал, как морозным зимнем днем после сильного снегопада собрался с женой в магазин. Чтобы выехать, ему пришлось расчистить парковочное место — для этого потребовалось 45 минут."Нас не было час, а когда мы вернулись, оказалось, что наш сосед занял парковочное место, которое я очистил от снега", — поделился автомобилист.Он отметил, что в жилом комплексе нет закрепленных машиномест, и есть негласное правило, что тот, кто очистил площадку на парковке, тот ее и займет. По словам юзера, он очень рассердился из-за поступка соседа."Я зашел в дом и наполнил водой две емкости объемом по галлону (от 3,8 до 4,6 литра. — Прим. Ред.). Вернулся и вылил воду на его лобовое стекло. Вылил и повторил это. Наверное, я вылил порядка десяти галлонов воды на его машину", — рассказал он.Вода на машине замерзла, и следующим утром соседу пришлось соскребать ледяную корку с автомобиля, добавил мужчина. Он также добавил, что дворники на автомобиле примерзли к лобовому стеклу и, скорее всего были испорчены.Часть комментаторов поддержала мстительного водителя."К черту того парня. Нужно было еще и плюнуть на машину его", — написал shane_makes_pasta."Отлично!" — похвалил автора другой пользователь."Я жил в жилом комплексе и понимаю, что это", — добавил CaptUtters."Это прекрасно! Я бы просто шины проколол", — признался еще один читатель.Однако другие указали на неправоту героя."Поступил, как маленький ребенок", — написал karmaismydawgz."Это не месть, ты не прав и должен купить ему новые дворники", — призвал ember-rekindled."Это глупо. Это не твое машиноместо", — прокомментировал SomeOtherGuysJunk."Вандализм — это нарушение закона", — добавил Yawndr.Некоторые читатели сочли неправыми обоих участников истории.

https://ria.ru/20210725/vykhodka-1742838738.html

https://ria.ru/20211121/voennyy-1760069747.html

https://ria.ru/20211210/mest-1763051678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, авто, reddit