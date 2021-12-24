https://ria.ru/20211224/otdykh-1765299266.html
Средняя цена на отдых за рубежом выросла почти на треть
Средняя цена на отдых за рубежом выросла почти на треть - РИА Новости, 24.12.2021
Средняя цена на отдых за рубежом выросла почти на треть
Средний чек на организованный отдых за границей вырос в 2021 году на 30 процентов, сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса Travelata.ru. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T17:12
2021-12-24T17:12
2021-12-24T17:12
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Средний чек на организованный отдых за границей вырос в 2021 году на 30 процентов, сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса Travelata.ru.Путешествия по России подорожали на девять процентов — до 43 тысяч рублей. При этом средняя стоимость отдыха за границей выросла на 30 процентов — до 103 тысяч.Лидером по количеству поездок, по данным аналитиков, стала Турция, хотя ее доля уменьшилась по сравнению с прошлым годом после открытия Египта – он занял третье место. На втором оказались курорты России. Самый дорогой тур с вылетом в 2021 году за границу стоил 882,7 тысячи рублей — в Доминикану, а по России — 347 тысяч рублей. "За эти деньги двое взрослых и двое детей на Новый год полетят на восемь ночей в Красную Поляну в отель пять звезд с завтраками", — уточнили в пресс-службе.Аналитики рассказали, что россияне в 2021 году стали чаще выбирать отели более высокого класса. Самым популярным вариантом размещения, по их словам, оказались гостиницы пять звезд."Поведение туристов по сравнению с прошлым годом изменилось мало. Более трети принимали решение о поездке меньше чем за неделю до вылета (37 процентов)", — указали в сервисе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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отдых, исследование, египет, турция, доминикана, новости - туризм, туристы, красная поляна, цены, туризм, курорт, россия
Средняя цена на отдых за рубежом выросла почти на треть
Средний чек на организованный отдых за границей увеличился на 30 процентов в 2021 году
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Средний чек на организованный отдых за границей вырос в 2021 году на 30 процентов, сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса Travelata.ru.
Путешествия по России подорожали на девять процентов — до 43 тысяч рублей. При этом средняя стоимость отдыха за границей выросла на 30 процентов — до 103 тысяч.
Лидером по количеству поездок, по данным аналитиков, стала Турция, хотя ее доля уменьшилась по сравнению с прошлым годом после открытия Египта – он занял третье место. На втором оказались курорты России.
Самый дорогой тур с вылетом в 2021 году за границу стоил 882,7 тысячи рублей — в Доминикану, а по России — 347 тысяч рублей. "За эти деньги двое взрослых и двое детей на Новый год полетят на восемь ночей в Красную Поляну в отель пять звезд с завтраками", — уточнили в пресс-службе.
Аналитики рассказали, что россияне в 2021 году стали чаще выбирать отели более высокого класса. Самым популярным вариантом размещения, по их словам, оказались гостиницы пять звезд.
"Поведение туристов по сравнению с прошлым годом изменилось мало. Более трети принимали решение о поездке меньше чем за неделю до вылета (37 процентов)", — указали в сервисе.