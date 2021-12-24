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Адвокаты топ-менеджеров компании СДС-Уголь обжаловали их арест
Адвокаты топ-менеджеров компании СДС-Уголь обжаловали их арест - РИА Новости, 24.12.2021
Адвокаты топ-менеджеров компании СДС-Уголь обжаловали их арест
Адвокаты топ-менеджеров компании "СДС-Уголь", в числе которых председатель совета директоров Михаил Федяев, обжаловали их арест по делу о трагедии на шахте... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T07:16
2021-12-24T07:29
сдс-уголь
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
происшествия
кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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КЕМЕРОВО, 24 дек – РИА Новости. Адвокаты топ-менеджеров компании "СДС-Уголь", в числе которых председатель совета директоров Михаил Федяев, обжаловали их арест по делу о трагедии на шахте "Листвяжная", сообщил РИА Новости представитель Центрального районного суда Кемерово.Ранее Центральный районный суд Кемерово арестовал Федяева до 14 февраля по делу об аварии с гибелью 51 человека. Следствие ходатайствовало об аресте, а защита просила отклонить это ходатайство и ограничиться домашним арестом. Сам бизнесмен в суде заявил, что не считает себя виновным и не знает, как мог повлиять на произошедшее в шахте. Он выразил надежду, что следствие "установит истинные причины всего и, соответственно, кто в чем виноват".Также – до 25 января - были арестованы гендиректор АО ХК "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов и главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствие".Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок были взяты под стражу 27 ноября, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.
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сдс-уголь, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
07:16 24.12.2021 (обновлено: 07:29 24.12.2021)
 
Адвокаты топ-менеджеров компании СДС-Уголь обжаловали их арест

Адвокаты топ-менеджеров СДС-Уголь и владельца "Листвяжной" Федяева обжаловали их арест

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в фотобанкМихаил Федяев на заседании суда
Михаил Федяев на заседании суда - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Данил Айкин
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КЕМЕРОВО, 24 дек – РИА Новости. Адвокаты топ-менеджеров компании "СДС-Уголь", в числе которых председатель совета директоров Михаил Федяев, обжаловали их арест по делу о трагедии на шахте "Листвяжная", сообщил РИА Новости представитель Центрального районного суда Кемерово.
"Защитниками обвиняемых Федяева, Якутова, Лобанова и Алексеева подана апелляционная жалоба на постановление суда об избрании меры пресечения", - сообщил собеседник агентства.
Ранее Центральный районный суд Кемерово арестовал Федяева до 14 февраля по делу об аварии с гибелью 51 человека. Следствие ходатайствовало об аресте, а защита просила отклонить это ходатайство и ограничиться домашним арестом. Сам бизнесмен в суде заявил, что не считает себя виновным и не знает, как мог повлиять на произошедшее в шахте. Он выразил надежду, что следствие "установит истинные причины всего и, соответственно, кто в чем виноват".
Также – до 25 января - были арестованы гендиректор АО ХК "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов и главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствие".
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок были взяты под стражу 27 ноября, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 18:08
СК заявил, что руководство "СДС-Уголь" знало о нарушениях на "Листвяжной"
 
СДС-УгольАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеПроисшествияКемеровоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
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