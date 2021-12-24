https://ria.ru/20211224/obzhalovanie-1765263494.html

Адвокаты топ-менеджеров компании СДС-Уголь обжаловали их арест

Адвокаты топ-менеджеров компании СДС-Уголь обжаловали их арест - РИА Новости, 24.12.2021

Адвокаты топ-менеджеров компании СДС-Уголь обжаловали их арест

Адвокаты топ-менеджеров компании "СДС-Уголь", в числе которых председатель совета директоров Михаил Федяев, обжаловали их арест по делу о трагедии на шахте... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T07:16

2021-12-24T07:16

2021-12-24T07:29

сдс-уголь

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

происшествия

кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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КЕМЕРОВО, 24 дек – РИА Новости. Адвокаты топ-менеджеров компании "СДС-Уголь", в числе которых председатель совета директоров Михаил Федяев, обжаловали их арест по делу о трагедии на шахте "Листвяжная", сообщил РИА Новости представитель Центрального районного суда Кемерово.Ранее Центральный районный суд Кемерово арестовал Федяева до 14 февраля по делу об аварии с гибелью 51 человека. Следствие ходатайствовало об аресте, а защита просила отклонить это ходатайство и ограничиться домашним арестом. Сам бизнесмен в суде заявил, что не считает себя виновным и не знает, как мог повлиять на произошедшее в шахте. Он выразил надежду, что следствие "установит истинные причины всего и, соответственно, кто в чем виноват".Также – до 25 января - были арестованы гендиректор АО ХК "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов и главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствие".Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок были взяты под стражу 27 ноября, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.

https://ria.ru/20211215/narusheniya-1763917240.html

кемерово

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сдс-уголь, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)