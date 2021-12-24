Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211224/obschepit-1765267879.html
В Хабаровском крае появятся COVID-free зоны общепита
В Хабаровском крае появятся COVID-free зоны общепита - РИА Новости, 24.12.2021
В Хабаровском крае появятся COVID-free зоны общепита
Свободные от коронавируса зоны общепита появятся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, сообщил зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T08:53
2021-12-24T08:53
распространение коронавируса
общество
хабаровский край
хабаровск
комсомольск-на-амуре
михаил дегтярев
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757419356_0:145:2784:1711_1920x0_80_0_0_e2b569be7854dae184be2e2d223e9a49.jpg
ХАБАРОВСК, 24 дек - РИА Новости. Свободные от коронавируса зоны общепита появятся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, сообщил зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов.В пятницу губернатор региона Михаил Дегтярев анонсировал предновогодние послабления в антиковидных ограничениях с 31 декабря."Свободные от COVID" зоны общепита появятся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Договорились с бизнес-сообществом, что при соблюдении всех профилактических мер рестораны, кафе и ночные клубы смогут провести новогодние корпоративы. Обязательные условия: 100-процентная вакцинация персонала, наличие у посетителей QR-кодов, а также экспресс-тестирование посетителей заведений. Жители смогут провести вечер с двойной пользой, и отдохнуть и провериться на наличие вируса", - написал Никонов в своем Telegram-канале.Он добавил, что люди могут оставаться в заведениях до часа ночи на протяжении всех праздников, вплоть до старого Нового года. На оперштабе по противодействию коронавирусу в пятницу отметили, что в регионе "наметилась тенденция к стабилизации темпов суточного прироста заболеваемости" - за минувшую неделю этот показатель стал меньше на 6%."К сожалению, пока мы не можем ослабить меры по борьбе с COVID-19. На это влияют и по-прежнему невысокие темпы вакцинации населения от коронавируса... Число летальных исходов за сутки остается стабильно высоким, эта статистика не дает возможности полностью отменить профилактические меры, направленные на сокращение числа заболевших", - сообщил Никонов на заседании оперштаба.На время новогодних праздников утвержден график работы медицинских организаций и мобильных пунктов вакцинации. Поликлиники и амбулатории в период новогодних выходных с 3 по 6 января, а также 8 января будут работать по режиму субботы. Для мобильных пунктов установлено несколько выходных дней: 31 декабря, 1, 2 и 7 января 2022 года. В остальные дни они будут работать по своему обычному графику.
https://ria.ru/20211224/effektivnost-1765260908.html
https://ria.ru/20211224/napryazhennaya-1765257635.html
хабаровский край
хабаровск
комсомольск-на-амуре
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757419356_155:0:2630:1856_1920x0_80_0_0_21a200323a52a8a21004cb36ac5a3896.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, хабаровский край, хабаровск, комсомольск-на-амуре, михаил дегтярев, коронавирус в россии
08:53 24.12.2021
 
В Хабаровском крае появятся COVID-free зоны общепита

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре появятся COVID-free зоны общепита

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВведение системы QR-кодов в регионах России
Введение системы QR-кодов в регионах России - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 24 дек - РИА Новости. Свободные от коронавируса зоны общепита появятся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, сообщил зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов.
В пятницу губернатор региона Михаил Дегтярев анонсировал предновогодние послабления в антиковидных ограничениях с 31 декабря.
"Свободные от COVID" зоны общепита появятся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Договорились с бизнес-сообществом, что при соблюдении всех профилактических мер рестораны, кафе и ночные клубы смогут провести новогодние корпоративы. Обязательные условия: 100-процентная вакцинация персонала, наличие у посетителей QR-кодов, а также экспресс-тестирование посетителей заведений. Жители смогут провести вечер с двойной пользой, и отдохнуть и провериться на наличие вируса", - написал Никонов в своем Telegram-канале.
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
06:14Распространение коронавируса
Гинцбург оценил эффективность препарата на основе антител против "омикрона"
Он добавил, что люди могут оставаться в заведениях до часа ночи на протяжении всех праздников, вплоть до старого Нового года. На оперштабе по противодействию коронавирусу в пятницу отметили, что в регионе "наметилась тенденция к стабилизации темпов суточного прироста заболеваемости" - за минувшую неделю этот показатель стал меньше на 6%.
"К сожалению, пока мы не можем ослабить меры по борьбе с COVID-19. На это влияют и по-прежнему невысокие темпы вакцинации населения от коронавируса... Число летальных исходов за сутки остается стабильно высоким, эта статистика не дает возможности полностью отменить профилактические меры, направленные на сокращение числа заболевших", - сообщил Никонов на заседании оперштаба.
На время новогодних праздников утвержден график работы медицинских организаций и мобильных пунктов вакцинации. Поликлиники и амбулатории в период новогодних выходных с 3 по 6 января, а также 8 января будут работать по режиму субботы. Для мобильных пунктов установлено несколько выходных дней: 31 декабря, 1, 2 и 7 января 2022 года. В остальные дни они будут работать по своему обычному графику.
Девушка делает прививку в пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
03:36Распространение коронавируса
Вечорко назвал последнюю волну коронавируса одной из самых напряженных
 
Распространение коронавирусаОбществоХабаровский крайХабаровскКомсомольск-на-АмуреМихаил ДегтяревКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Правительство утвердило правила закупки лекарств для тяжелобольных детей
10:05Путин поздравил Алиева с днем рождения
10:05В Белоруссии Telegram-канал "Хватит бояться" признали экстремистским
10:03Первый канал не будет переименовывать программу "Поле чудес"
10:00В МИД прокомментировали слова Зеленского о референдуме по Донбассу
09:59Суд отменил приговор первому авторитету, задержанному по новой статье УК
09:59Белоусов заявил о выработке схемы решения проблем с долгами "Роснано"
09:55Названа возможная причина пожара в астраханской больнице
09:54Мигранты идут в ЕС через Украину, заявили в МИД
09:53Глава МИД Турции напомнил о близких отношениях с Украиной
09:50В МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениям
09:44Два человека погибли при пожаре в реанимации больницы в Астрахани
09:43Пожар в больнице в Астрахани ликвидировали
09:43Россия не отказывается от контактов с Киевом, заявили в МИД
09:41В больнице в Астрахани загорелось реанимационное отделение
09:41Москвичам пообещали циклон и "барическую пилу"
09:38Правительство поддержало проект, ужесточающий наказание за пытки в колониях
09:38США военным освоением Украины создают угрозу России, заявили в МИД
09:37Новак считает, что цена на газ в ЕС в 2022 году останется высокой
09:32Священника Стремского приговорили к 21 году колонии за насилие над детьми
Лента новостейМолния
Правительство утвердило правила закупки лекарств для тяжелобольных детейПутин поздравил Алиева с днем рожденияВ Белоруссии Telegram-канал "Хватит бояться" признали экстремистскимПервый канал не будет переименовывать программу "Поле чудес"В МИД прокомментировали слова Зеленского о референдуме по ДонбассуСуд отменил приговор первому авторитету, задержанному по новой статье УКБелоусов заявил о выработке схемы решения проблем с долгами "Роснано"Названа возможная причина пожара в астраханской больницеМигранты идут в ЕС через Украину, заявили в МИДГлава МИД Турции напомнил о близких отношениях с УкраинойВ МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениямДва человека погибли при пожаре в реанимации больницы в АстраханиПожар в больнице в Астрахани ликвидировалиРоссия не отказывается от контактов с Киевом, заявили в МИДВ больнице в Астрахани загорелось реанимационное отделениеМосквичам пообещали циклон и "барическую пилу"Правительство поддержало проект, ужесточающий наказание за пытки в колонияхСША военным освоением Украины создают угрозу России, заявили в МИДНовак считает, что цена на газ в ЕС в 2022 году останется высокойСвященника Стремского приговорили к 21 году колонии за насилие над детьми