https://ria.ru/20211224/obschepit-1765267879.html

В Хабаровском крае появятся COVID-free зоны общепита

В Хабаровском крае появятся COVID-free зоны общепита - РИА Новости, 24.12.2021

В Хабаровском крае появятся COVID-free зоны общепита

Свободные от коронавируса зоны общепита появятся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, сообщил зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T08:53

2021-12-24T08:53

2021-12-24T08:53

распространение коронавируса

общество

хабаровский край

хабаровск

комсомольск-на-амуре

михаил дегтярев

коронавирус в россии

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ХАБАРОВСК, 24 дек - РИА Новости. Свободные от коронавируса зоны общепита появятся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, сообщил зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов.В пятницу губернатор региона Михаил Дегтярев анонсировал предновогодние послабления в антиковидных ограничениях с 31 декабря."Свободные от COVID" зоны общепита появятся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Договорились с бизнес-сообществом, что при соблюдении всех профилактических мер рестораны, кафе и ночные клубы смогут провести новогодние корпоративы. Обязательные условия: 100-процентная вакцинация персонала, наличие у посетителей QR-кодов, а также экспресс-тестирование посетителей заведений. Жители смогут провести вечер с двойной пользой, и отдохнуть и провериться на наличие вируса", - написал Никонов в своем Telegram-канале.Он добавил, что люди могут оставаться в заведениях до часа ночи на протяжении всех праздников, вплоть до старого Нового года. На оперштабе по противодействию коронавирусу в пятницу отметили, что в регионе "наметилась тенденция к стабилизации темпов суточного прироста заболеваемости" - за минувшую неделю этот показатель стал меньше на 6%."К сожалению, пока мы не можем ослабить меры по борьбе с COVID-19. На это влияют и по-прежнему невысокие темпы вакцинации населения от коронавируса... Число летальных исходов за сутки остается стабильно высоким, эта статистика не дает возможности полностью отменить профилактические меры, направленные на сокращение числа заболевших", - сообщил Никонов на заседании оперштаба.На время новогодних праздников утвержден график работы медицинских организаций и мобильных пунктов вакцинации. Поликлиники и амбулатории в период новогодних выходных с 3 по 6 января, а также 8 января будут работать по режиму субботы. Для мобильных пунктов установлено несколько выходных дней: 31 декабря, 1, 2 и 7 января 2022 года. В остальные дни они будут работать по своему обычному графику.

https://ria.ru/20211224/effektivnost-1765260908.html

https://ria.ru/20211224/napryazhennaya-1765257635.html

хабаровский край

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комсомольск-на-амуре

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общество, хабаровский край, хабаровск, комсомольск-на-амуре, михаил дегтярев, коронавирус в россии