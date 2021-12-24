В Хабаровском крае появятся COVID-free зоны общепита
В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре появятся COVID-free зоны общепита
ХАБАРОВСК, 24 дек - РИА Новости. Свободные от коронавируса зоны общепита появятся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, сообщил зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов.
В пятницу губернатор региона Михаил Дегтярев анонсировал предновогодние послабления в антиковидных ограничениях с 31 декабря.
"Свободные от COVID" зоны общепита появятся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Договорились с бизнес-сообществом, что при соблюдении всех профилактических мер рестораны, кафе и ночные клубы смогут провести новогодние корпоративы. Обязательные условия: 100-процентная вакцинация персонала, наличие у посетителей QR-кодов, а также экспресс-тестирование посетителей заведений. Жители смогут провести вечер с двойной пользой, и отдохнуть и провериться на наличие вируса", - написал Никонов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что люди могут оставаться в заведениях до часа ночи на протяжении всех праздников, вплоть до старого Нового года. На оперштабе по противодействию коронавирусу в пятницу отметили, что в регионе "наметилась тенденция к стабилизации темпов суточного прироста заболеваемости" - за минувшую неделю этот показатель стал меньше на 6%.
"К сожалению, пока мы не можем ослабить меры по борьбе с COVID-19. На это влияют и по-прежнему невысокие темпы вакцинации населения от коронавируса... Число летальных исходов за сутки остается стабильно высоким, эта статистика не дает возможности полностью отменить профилактические меры, направленные на сокращение числа заболевших", - сообщил Никонов на заседании оперштаба.
На время новогодних праздников утвержден график работы медицинских организаций и мобильных пунктов вакцинации. Поликлиники и амбулатории в период новогодних выходных с 3 по 6 января, а также 8 января будут работать по режиму субботы. Для мобильных пунктов установлено несколько выходных дней: 31 декабря, 1, 2 и 7 января 2022 года. В остальные дни они будут работать по своему обычному графику.