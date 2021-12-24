https://ria.ru/20211224/nyu-york-1765282845.html

В Нью-Йорке ограничат празднования Нового года на Таймс-сквер

В Нью-Йорке ограничат празднования Нового года на Таймс-сквер - РИА Новости, 24.12.2021

В Нью-Йорке ограничат празднования Нового года на Таймс-сквер

Встретить Новый год 31 декабря на Таймс-сквер в Нью-Йорке смогут лишь около 15 тысяч человек, тогда как обычно на площадь пускали около 60 тысяч, это связано с... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T10:54

2021-12-24T10:54

2021-12-24T10:54

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НЬЮ-ЙОРК, 24 дек — РИА Новости. Встретить Новый год 31 декабря на Таймс-сквер в Нью-Йорке смогут лишь около 15 тысяч человек, тогда как обычно на площадь пускали около 60 тысяч, это связано с коронавирусными ограничениями, сообщается на сайте мэрии города."Обычно на смотровых площадках собираются около 58 тысяч человек, но в этом году празднование соберет около 15 тысяч человек, и посетителей не будут пускать (на площадь – Прим.ред.) до 15.00, что намного позже, чем в прошлые годы", — говорится в релизе.У всех пришедших от пяти лет и старше будут просить подтверждение о полной вакцинации препаратами, одобренными в США, либо ВОЗ. К ним относятся: Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca/Oxford, Sinopharm, Sinovac.Те, кто не может привиться по медицинским показаниям, должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест.

https://ria.ru/20211214/vizy-1763634721.html

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вакцинация, сша, нью-йорк (город), воз, новый год, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19