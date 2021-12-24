Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211224/nyu-york-1765282845.html
В Нью-Йорке ограничат празднования Нового года на Таймс-сквер
В Нью-Йорке ограничат празднования Нового года на Таймс-сквер - РИА Новости, 24.12.2021
В Нью-Йорке ограничат празднования Нового года на Таймс-сквер
Встретить Новый год 31 декабря на Таймс-сквер в Нью-Йорке смогут лишь около 15 тысяч человек, тогда как обычно на площадь пускали около 60 тысяч, это связано с... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:54
2021-12-24T10:54
туризм
вакцинация
сша
нью-йорк (город)
воз
новый год
новости - туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728888018_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_81da7497fbbc0b5157199860409f03bd.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 24 дек — РИА Новости. Встретить Новый год 31 декабря на Таймс-сквер в Нью-Йорке смогут лишь около 15 тысяч человек, тогда как обычно на площадь пускали около 60 тысяч, это связано с коронавирусными ограничениями, сообщается на сайте мэрии города."Обычно на смотровых площадках собираются около 58 тысяч человек, но в этом году празднование соберет около 15 тысяч человек, и посетителей не будут пускать (на площадь – Прим.ред.) до 15.00, что намного позже, чем в прошлые годы", — говорится в релизе.У всех пришедших от пяти лет и старше будут просить подтверждение о полной вакцинации препаратами, одобренными в США, либо ВОЗ. К ним относятся: Pfizer, Moderna, Johnson&amp;Johnson, AstraZeneca/Oxford, Sinopharm, Sinovac.Те, кто не может привиться по медицинским показаниям, должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест.
https://ria.ru/20211214/vizy-1763634721.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728888018_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_87bf649fac960da820e127d91c1e94a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вакцинация, сша, нью-йорк (город), воз, новый год, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19
10:54 24.12.2021
 
В Нью-Йорке ограничат празднования Нового года на Таймс-сквер

Встречающих Новый год на Таймс-сквер в этот раз будет в четыре раза меньше, чем обычно

© AP Photo / Kathy WillensТуристы фотографируются с мужчинами, одетым в костюмы Статуи Свободы, на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
Туристы фотографируются с мужчинами, одетым в костюмы Статуи Свободы, на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© AP Photo / Kathy Willens
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 24 дек — РИА Новости. Встретить Новый год 31 декабря на Таймс-сквер в Нью-Йорке смогут лишь около 15 тысяч человек, тогда как обычно на площадь пускали около 60 тысяч, это связано с коронавирусными ограничениями, сообщается на сайте мэрии города.
"Обычно на смотровых площадках собираются около 58 тысяч человек, но в этом году празднование соберет около 15 тысяч человек, и посетителей не будут пускать (на площадь – Прим.ред.) до 15.00, что намного позже, чем в прошлые годы", — говорится в релизе.
У всех пришедших от пяти лет и старше будут просить подтверждение о полной вакцинации препаратами, одобренными в США, либо ВОЗ. К ним относятся: Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca/Oxford, Sinopharm, Sinovac.
Те, кто не может привиться по медицинским показаниям, должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест.
Виза в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 13:33Туризм
Названы страны Европы, где россияне могут получить визу в США
 
ТуризмВакцинацияСШАНью-Йорк (город)ВОЗНовый годНовости - ТуризмтуристыТуризмКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
23:03В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа
22:57Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства
Лента новостейМолния
В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газаОксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства