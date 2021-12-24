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Азаров призвал продлить программу поддержки научно-образовательных центров
Азаров призвал продлить программу поддержки научно-образовательных центров - РИА Новости, 24.12.2021
Азаров призвал продлить программу поддержки научно-образовательных центров
Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил продлить программу поддержки научно-образовательных центров с 2024 до 2030 года, а также присвоить НОЦ особый... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:18
2021-12-24T16:38
общество
самарская область
дмитрий азаров
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил продлить программу поддержки научно-образовательных центров с 2024 до 2030 года, а также присвоить НОЦ особый правовой режим.Путин провел заседание Госсовета по науке и Совета по науке и образованию."Мы предлагаем продлить поддержку программы деятельности научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня до 2030 года. Сегодня горизонт такой поддержки ограничен 2024 годом. В целях формирования стройной правовой базы предлагаем рассмотреть возможность дополнительного правового регулирования НОЦ мирового уровня в области присвоения особого правового режима, определения возможности ускоренной апробации научных разработок, а также сертификации высокотехнологичной продукции, услуг НОЦ", - сказал Азаров.Также глава Самарской области предложил добавить совету НОЦ функции по созданию условий для развития координации деятельности. Также Азаров предложил закрепить за комиссией по научно-технологическому развитию РФ задачу по обеспечению согласованных действий федеральных органов исполнительной власти по реализации проектов НОЦ."Поручить провести данной комиссии оценку имеющегося научно-технологического задела научно-образовательных центров, промышленных предприятий, госкорпораций, а также их стыковки на уровне технологических и научно-исследовательских разработок", - сказал он.
https://ria.ru/20211224/ogranicheniya-1765363233.html
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общество, самарская область, дмитрий азаров, россия
16:18 24.12.2021 (обновлено: 16:38 24.12.2021)
 
Азаров призвал продлить программу поддержки научно-образовательных центров

На Госсовете предложили продлить программу поддержки научно-образовательных центров

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил продлить программу поддержки научно-образовательных центров с 2024 до 2030 года, а также присвоить НОЦ особый правовой режим.
Путин провел заседание Госсовета по науке и Совета по науке и образованию.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
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Путин поручил снять ограничения, касающиеся научной деятельности
"Мы предлагаем продлить поддержку программы деятельности научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня до 2030 года. Сегодня горизонт такой поддержки ограничен 2024 годом. В целях формирования стройной правовой базы предлагаем рассмотреть возможность дополнительного правового регулирования НОЦ мирового уровня в области присвоения особого правового режима, определения возможности ускоренной апробации научных разработок, а также сертификации высокотехнологичной продукции, услуг НОЦ", - сказал Азаров.
Также глава Самарской области предложил добавить совету НОЦ функции по созданию условий для развития координации деятельности. Также Азаров предложил закрепить за комиссией по научно-технологическому развитию РФ задачу по обеспечению согласованных действий федеральных органов исполнительной власти по реализации проектов НОЦ.
"Поручить провести данной комиссии оценку имеющегося научно-технологического задела научно-образовательных центров, промышленных предприятий, госкорпораций, а также их стыковки на уровне технологических и научно-исследовательских разработок", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
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ОбществоСамарская областьДмитрий АзаровРоссия
 
 
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