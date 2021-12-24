https://ria.ru/20211224/nauka-1765365876.html

Азаров призвал продлить программу поддержки научно-образовательных центров

Азаров призвал продлить программу поддержки научно-образовательных центров - РИА Новости, 24.12.2021

Азаров призвал продлить программу поддержки научно-образовательных центров

Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил продлить программу поддержки научно-образовательных центров с 2024 до 2030 года, а также присвоить НОЦ особый... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T16:18

2021-12-24T16:18

2021-12-24T16:38

общество

самарская область

дмитрий азаров

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил продлить программу поддержки научно-образовательных центров с 2024 до 2030 года, а также присвоить НОЦ особый правовой режим.Путин провел заседание Госсовета по науке и Совета по науке и образованию."Мы предлагаем продлить поддержку программы деятельности научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня до 2030 года. Сегодня горизонт такой поддержки ограничен 2024 годом. В целях формирования стройной правовой базы предлагаем рассмотреть возможность дополнительного правового регулирования НОЦ мирового уровня в области присвоения особого правового режима, определения возможности ускоренной апробации научных разработок, а также сертификации высокотехнологичной продукции, услуг НОЦ", - сказал Азаров.Также глава Самарской области предложил добавить совету НОЦ функции по созданию условий для развития координации деятельности. Также Азаров предложил закрепить за комиссией по научно-технологическому развитию РФ задачу по обеспечению согласованных действий федеральных органов исполнительной власти по реализации проектов НОЦ."Поручить провести данной комиссии оценку имеющегося научно-технологического задела научно-образовательных центров, промышленных предприятий, госкорпораций, а также их стыковки на уровне технологических и научно-исследовательских разработок", - сказал он.

https://ria.ru/20211224/ogranicheniya-1765363233.html

https://ria.ru/20211224/tsentry-1765352790.html

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общество, самарская область, дмитрий азаров, россия