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Болгары потребовали выгнать американцев из страны
Болгары назвали НАТО угрозой нацбезопасности и призвали закрыть ее базы - РИА Новости, 24.12.2021
Болгары потребовали выгнать американцев из страны
Болгарский портал "Факты" опубликовал результаты опроса на тему возможного расширения присутствия НАТО на территории республики. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:11
2021-12-24T16:56
в мире
украина
сша
европа
нато
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Болгарский портал "Факты" опубликовал результаты опроса на тему возможного расширения присутствия НАТО на территории республики.По данным издания, читатели не жаждут усиления Североатлантического альянса за счет Болгарии. На вопрос "Считаете ли вы, что НАТО нужно разместить больше войск в Болгарии?" 82% респондентов ответили: "Нет, Болгарии не нужны иностранные войска". Только 16% согласились, а два процента опрошенных не смогли определиться.В комментариях сошлись во мнениях, что присутствие в стране войск НАТО принесло мало пользы."Что тут делают американцы, разве мы не видели, что случилось с Украиной?! Там, где вмешались американцы, стало только хуже, и наши люди исторически связаны с русскими, как бы они (американцы. — Прим. ред.) ни пытались переписать историю", — заявил читатель с никнеймом Pilot."Пришло время изгнать американские базы с родины! Они непосредственная угроза нашей национальной безопасности! Да здравствует Болгария!" — выступил с призывом Време."НАТО уничтожила болгарскую армию, которая по имеющейся авиации, зенитной и бронетехнике и в основных ракетных войсках до 90-х годов превосходила турецкую и греческую армии, вместе взятые. В половине Европы не было аналога армии, которая могла бы противостоять болгарской и греческой армии. До НАТО на Балканах мы были гегемоном", — сокрушается комментатор НАТО вън."Они нам не нужны, мы видим, что они делают в мире, они сеют разлад там, где важен только их интерес", — уверен Тодор Живков."Русской угрозы нет! Но с провокациями может быть! И об этом позаботится интриган США!" — высказался Реалност.Ранее глава Министерства обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что также не считает необходимым размещение дополнительных сил НАТО на территории республики.
https://ria.ru/20211224/polischuk-1765082268.html
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в мире, украина, сша, европа, нато
13:11 24.12.2021 (обновлено: 16:56 24.12.2021)
 
Болгары назвали НАТО угрозой нацбезопасности и призвали закрыть ее базы

Читатели "Фактов" потребовали изгнать НАТО из Болгарии

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСаммит НАТО
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Болгарский портал "Факты" опубликовал результаты опроса на тему возможного расширения присутствия НАТО на территории республики.
По данным издания, читатели не жаждут усиления Североатлантического альянса за счет Болгарии. На вопрос "Считаете ли вы, что НАТО нужно разместить больше войск в Болгарии?" 82% респондентов ответили: "Нет, Болгарии не нужны иностранные войска". Только 16% согласились, а два процента опрошенных не смогли определиться.
В комментариях сошлись во мнениях, что присутствие в стране войск НАТО принесло мало пользы.
"Что тут делают американцы, разве мы не видели, что случилось с Украиной?! Там, где вмешались американцы, стало только хуже, и наши люди исторически связаны с русскими, как бы они (американцы. — Прим. ред.) ни пытались переписать историю", — заявил читатель с никнеймом Pilot.
"Пришло время изгнать американские базы с родины! Они непосредственная угроза нашей национальной безопасности! Да здравствует Болгария!" — выступил с призывом Време.
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"НАТО уничтожила болгарскую армию, которая по имеющейся авиации, зенитной и бронетехнике и в основных ракетных войсках до 90-х годов превосходила турецкую и греческую армии, вместе взятые. В половине Европы не было аналога армии, которая могла бы противостоять болгарской и греческой армии. До НАТО на Балканах мы были гегемоном", — сокрушается комментатор НАТО вън.
"Они нам не нужны, мы видим, что они делают в мире, они сеют разлад там, где важен только их интерес", — уверен Тодор Живков.
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Ранее глава Министерства обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что также не считает необходимым размещение дополнительных сил НАТО на территории республики.
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