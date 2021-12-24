https://ria.ru/20211224/naemniki-1765255783.html

Экс-подполковник СБУ заявил, что на Украине действуют британские наемники

Экс-подполковник СБУ заявил, что на Украине действуют британские наемники - РИА Новости, 24.12.2021

Экс-подполковник СБУ заявил, что на Украине действуют британские наемники

Британская частная военная компания (ЧВК) охраняет строителей и специалистов по логистике из числа соотечественников, которые задействованы в строительстве... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T03:02

2021-12-24T03:02

2021-12-24T03:14

в мире

украина

служба безопасности украины

великобритания

министерство обороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967389_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_a37973f56021be77b0d0bea745743861.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Британская частная военная компания (ЧВК) охраняет строителей и специалистов по логистике из числа соотечественников, которые задействованы в строительстве военно-морской базы в Очакове в Николаевской области на юге Украины, сообщил РИА Новости бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.По его данным, охраняют строителей, самолеты и грузы бойцы ЧВК, базирующиеся в гостинице "Александровская" в Николаеве.Численность специалистов и охраняющих их наемников Прозоров оценить затруднился. "Точной информацией не владею, к сожалению", - признался он.Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора "М". Ранее он обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и сочувствующие. Всех их подвергали пыткам со стороны СБУ и нацбатов.В начале декабря министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о начале строительства двух военно-морских баз в Очакове на Черном море и Бердянске на Азове.В июне этого года Киев и Лондон подписали меморандум о сотрудничестве в наращивании военно-морского потенциала Украины. Сделка предполагает поставку Киеву новых кораблей и оборонительного вооружения для них, подготовку личного состава военно-морских сил, создание новых военных баз и покупку двух противоминных судов класса Sundown. Лондон также согласился предоставить Киеву кредит в 1,7 миллиарда фунтов (2,2 миллиарда долларов) на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства военно-морской инфраструктуры. Соглашение о кредите в настоящее время находится на рассмотрении британского парламента.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Донецкой области находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, кроме того, "для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами".

https://ria.ru/20211219/britaniya-1764412009.html

https://ria.ru/20211222/oshibka-1764830024.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, служба безопасности украины, великобритания, министерство обороны украины