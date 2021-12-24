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Экс-подполковник СБУ заявил, что на Украине действуют британские наемники
Экс-подполковник СБУ заявил, что на Украине действуют британские наемники - РИА Новости, 24.12.2021
Экс-подполковник СБУ заявил, что на Украине действуют британские наемники
Британская частная военная компания (ЧВК) охраняет строителей и специалистов по логистике из числа соотечественников, которые задействованы в строительстве... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T03:02
2021-12-24T03:14
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Британская частная военная компания (ЧВК) охраняет строителей и специалистов по логистике из числа соотечественников, которые задействованы в строительстве военно-морской базы в Очакове в Николаевской области на юге Украины, сообщил РИА Новости бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.По его данным, охраняют строителей, самолеты и грузы бойцы ЧВК, базирующиеся в гостинице "Александровская" в Николаеве.Численность специалистов и охраняющих их наемников Прозоров оценить затруднился. "Точной информацией не владею, к сожалению", - признался он.Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора "М". Ранее он обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и сочувствующие. Всех их подвергали пыткам со стороны СБУ и нацбатов.В начале декабря министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о начале строительства двух военно-морских баз в Очакове на Черном море и Бердянске на Азове.В июне этого года Киев и Лондон подписали меморандум о сотрудничестве в наращивании военно-морского потенциала Украины. Сделка предполагает поставку Киеву новых кораблей и оборонительного вооружения для них, подготовку личного состава военно-морских сил, создание новых военных баз и покупку двух противоминных судов класса Sundown. Лондон также согласился предоставить Киеву кредит в 1,7 миллиарда фунтов (2,2 миллиарда долларов) на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства военно-морской инфраструктуры. Соглашение о кредите в настоящее время находится на рассмотрении британского парламента.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Донецкой области находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, кроме того, "для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами".
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в мире, украина, служба безопасности украины, великобритания, министерство обороны украины
03:02 24.12.2021 (обновлено: 03:14 24.12.2021)
 
Экс-подполковник СБУ заявил, что на Украине действуют британские наемники

Экс-подполковник СБУ Прозоров заявил, что на Украине действуют британские наемники

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Фото : Министерство обороны Украины
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Британская частная военная компания (ЧВК) охраняет строителей и специалистов по логистике из числа соотечественников, которые задействованы в строительстве военно-морской базы в Очакове в Николаевской области на юге Украины, сообщил РИА Новости бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

"Британцы, которые плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве, куда на авиабазу Кульбакино (крупный военный аэродром на юго-восточной окраине Николаева) регулярно приходят борта из Альбиона", - сказал он РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

По его данным, охраняют строителей, самолеты и грузы бойцы ЧВК, базирующиеся в гостинице "Александровская" в Николаеве.
Численность специалистов и охраняющих их наемников Прозоров оценить затруднился. "Точной информацией не владею, к сожалению", - признался он.
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Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора "М". Ранее он обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и сочувствующие. Всех их подвергали пыткам со стороны СБУ и нацбатов.
В начале декабря министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о начале строительства двух военно-морских баз в Очакове на Черном море и Бердянске на Азове.
В июне этого года Киев и Лондон подписали меморандум о сотрудничестве в наращивании военно-морского потенциала Украины. Сделка предполагает поставку Киеву новых кораблей и оборонительного вооружения для них, подготовку личного состава военно-морских сил, создание новых военных баз и покупку двух противоминных судов класса Sundown. Лондон также согласился предоставить Киеву кредит в 1,7 миллиарда фунтов (2,2 миллиарда долларов) на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства военно-морской инфраструктуры. Соглашение о кредите в настоящее время находится на рассмотрении британского парламента.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Донецкой области находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, кроме того, "для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами".
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