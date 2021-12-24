https://ria.ru/20211224/nadbavki-1765350143.html

Путин поручил выплачивать северные надбавки с начала работы в регионе

Путин поручил выплачивать северные надбавки с начала работы в регионе - РИА Новости, 24.12.2021

Путин поручил выплачивать северные надбавки с начала работы в регионе

Исследователи на Севере должны получать северные надбавки не через несколько лет, а сразу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:23

2021-12-24T15:23

2021-12-24T15:34

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Исследователи на Севере должны получать северные надбавки не через несколько лет, а сразу, заявил президент России Владимир Путин."На арктических территориях России в непростых условиях Крайнего Севера сейчас работают специалисты в области биологии, охраны окружающей среды, по другим направлениям, включая изменение климата. Нужно, безусловно, поддержать таких исследователей, и, в том числе, они должны получать так называемые северные надбавки в полном объеме не через несколько лет, как сейчас, а уже с первого месяца работы", - сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20211115/nadbavki-1759193899.html

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владимир путин, общество, россия