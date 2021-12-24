https://ria.ru/20211224/nadbavki-1765350143.html
Путин поручил выплачивать северные надбавки с начала работы в регионе
Путин поручил выплачивать северные надбавки с начала работы в регионе - РИА Новости, 24.12.2021
Путин поручил выплачивать северные надбавки с начала работы в регионе
Исследователи на Севере должны получать северные надбавки не через несколько лет, а сразу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:23
2021-12-24T15:23
2021-12-24T15:34
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Исследователи на Севере должны получать северные надбавки не через несколько лет, а сразу, заявил президент России Владимир Путин."На арктических территориях России в непростых условиях Крайнего Севера сейчас работают специалисты в области биологии, охраны окружающей среды, по другим направлениям, включая изменение климата. Нужно, безусловно, поддержать таких исследователей, и, в том числе, они должны получать так называемые северные надбавки в полном объеме не через несколько лет, как сейчас, а уже с первого месяца работы", - сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.
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владимир путин, общество, россия
15:23 24.12.2021 (обновлено: 15:34 24.12.2021)
Путин поручил выплачивать северные надбавки с начала работы в регионе
Президент Путин: исследователи на Севере должны сразу начать получать надбавки