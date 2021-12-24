https://ria.ru/20211224/mvd-1765390622.html

Генерал-лейтенант полиции Кравченко стал заместителем главы МВД

Генерал-лейтенант полиции Кравченко стал заместителем главы МВД - РИА Новости, 24.12.2021

Генерал-лейтенант полиции Кравченко стал заместителем главы МВД

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко заместителем министра внутренних дел России,... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T17:47

2021-12-24T17:47

2021-12-24T20:05

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

политика

волгоградская область

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765391142_0:0:1150:647_1920x0_80_0_0_22adf85405ecf9090653c29aab03df4f.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко заместителем министра внутренних дел России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно сайту регионального МВД, Кравченко занимал пост начальника ГУ МВД России по Волгоградской области."Назначить генерал-лейтенанта полиции Кравченко Александра Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.

https://ria.ru/20211022/mvd-1755841105.html

россия

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, политика, волгоградская область, владимир путин