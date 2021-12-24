https://ria.ru/20211224/mvd-1765390622.html
Генерал-лейтенант полиции Кравченко стал заместителем главы МВД
Генерал-лейтенант полиции Кравченко стал заместителем главы МВД - РИА Новости, 24.12.2021
Генерал-лейтенант полиции Кравченко стал заместителем главы МВД
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко заместителем министра внутренних дел России,... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T17:47
2021-12-24T17:47
2021-12-24T20:05
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
политика
волгоградская область
владимир путин
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко заместителем министра внутренних дел России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно сайту регионального МВД, Кравченко занимал пост начальника ГУ МВД России по Волгоградской области."Назначить генерал-лейтенанта полиции Кравченко Александра Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.
https://ria.ru/20211022/mvd-1755841105.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, политика, волгоградская область, владимир путин
17:47 24.12.2021 (обновлено: 20:05 24.12.2021)
Генерал-лейтенант полиции Кравченко стал заместителем главы МВД
Генерал-лейтенант полиции Кравченко стал заместителем министра внутренних дел Колокольцева