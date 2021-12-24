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Бирюков: морозы не повлияли на системы жизнеобеспечения Москвы
Бирюков: морозы не повлияли на системы жизнеобеспечения Москвы - РИА Новости, 24.12.2021
Бирюков: морозы не повлияли на системы жизнеобеспечения Москвы
Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности, сильные морозы не повлияли на работу систем жизнеобеспечения города, аварийных... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:30
2021-12-24T13:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
жкх
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности, сильные морозы не повлияли на работу систем жизнеобеспечения города, аварийных ситуаций не допущено, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Сильные морозы не повлияли на работу систем жизнеобеспечения города. Аварийных ситуаций и нарушения тепло- и электроснабжения потребителей не допущено", - говорится в сообщении.Отмечается, что по прогнозам синоптиков, сильные морозы вернутся в столицу в начале следующей недели, 28 и 29 декабря столбики термометров опустятся до минус 17-20 градусов. В ночь на субботу в столице ожидается сильный снегопад, метель, порывы ветра до 17 м/с. Снегопад сохранится и днем 25 декабря. Всего за сутки прирост свежевыпавшего снега может составить до 6 сантиметров."Все городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности: организовано круглосуточное дежурство городского штаба, подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров", - говорится в сообщении.Помимо этого, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов, продолжается непрерывный мониторинг улично-дорожной сети.
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москва, петр бирюков, жкх
13:30 24.12.2021 (обновлено: 13:31 24.12.2021)
 

Бирюков: морозы не повлияли на системы жизнеобеспечения Москвы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на Замоскворечье с Большого Москворецкого моста в Москве
Вид на Замоскворечье с Большого Москворецкого моста в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности, сильные морозы не повлияли на работу систем жизнеобеспечения города, аварийных ситуаций не допущено, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Сильные морозы не повлияли на работу систем жизнеобеспечения города. Аварийных ситуаций и нарушения тепло- и электроснабжения потребителей не допущено", - говорится в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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Отмечается, что по прогнозам синоптиков, сильные морозы вернутся в столицу в начале следующей недели, 28 и 29 декабря столбики термометров опустятся до минус 17-20 градусов. В ночь на субботу в столице ожидается сильный снегопад, метель, порывы ветра до 17 м/с. Снегопад сохранится и днем 25 декабря. Всего за сутки прирост свежевыпавшего снега может составить до 6 сантиметров.
"Все городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности: организовано круглосуточное дежурство городского штаба, подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров", - говорится в сообщении.
Помимо этого, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов, продолжается непрерывный мониторинг улично-дорожной сети.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковЖКХ
 
 
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