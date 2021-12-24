https://ria.ru/20211224/moshennichestvo-1765293778.html
Источник сообщил о задержании экс-директора "Ростовводоканала"
Источник сообщил о задержании экс-директора "Ростовводоканала" - РИА Новости, 24.12.2021
Источник сообщил о задержании экс-директора "Ростовводоканала"
Правоохранители задержали бывшего директора АО "Ростовводоканал" Дмитрия Кубрака, подозреваемого в мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:29
2021-12-24T11:29
2021-12-24T11:29
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали бывшего директора АО "Ростовводоканал" Дмитрия Кубрака, подозреваемого в мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Кубрак задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", - сказал он.Муниципальное образование "Ростов-на-Дону" является владельцем 25,15% акций АО "Ростовводоканал". Второй акционер общества - ОАО "Евразийский".В ноябре власти Ростова-на-Дону сообщили, что инициировали вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава совета директоров общества в связи с неэффективной экономической политикой руководства АО "Ростовводоканал". После этого Кубрак был заменен на посту гендиректора.Кубрак же заявил журналистам, что на предприятии происходит "рейдерский захват". По информации нового директора, его предшественник, несмотря на прекращение полномочий, "забаррикадировался в здании" водоканала с неизвестными людьми.
https://ria.ru/20211220/sud-1764541735.html
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происшествия, ростов-на-дону
Источник сообщил о задержании экс-директора "Ростовводоканала"
Источник: экс-директора "Ростовводоканала" Кубрака задержали по подозрению в мошенничестве
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали бывшего директора АО "Ростовводоканал" Дмитрия Кубрака, подозреваемого в мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Кубрак задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", - сказал он.
Муниципальное образование "Ростов-на-Дону" является владельцем 25,15% акций АО "Ростовводоканал". Второй акционер общества - ОАО "Евразийский".
В ноябре власти Ростова-на-Дону
сообщили, что инициировали вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава совета директоров общества в связи с неэффективной экономической политикой руководства АО "Ростовводоканал". После этого Кубрак был заменен на посту гендиректора.
Кубрак же заявил журналистам, что на предприятии происходит "рейдерский захват". По информации нового директора, его предшественник, несмотря на прекращение полномочий, "забаррикадировался в здании" водоканала с неизвестными людьми.