https://ria.ru/20211224/mordoviya-1765420746.html

Здунов предложил объявить в Мордовии Год предпринимательской инициативы

Здунов предложил объявить в Мордовии Год предпринимательской инициативы - РИА Новости, 24.12.2021

Здунов предложил объявить в Мордовии Год предпринимательской инициативы

Глава Мордовии Артем Здунов выступил с предложением объявить 2022 год в республике Годом предпринимательской инициативы, сообщает пресс-служба руководителя... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T21:16

2021-12-24T21:16

2021-12-24T21:16

республика мордовия

экономика

михаил мишустин

республика мордовия

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россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов выступил с предложением объявить 2022 год в республике Годом предпринимательской инициативы, сообщает пресс-служба руководителя региона.Здунов в пятницу выступил с посланием государственному собранию Мордовии, обозначив основные направления развития республики.Глава Мордовии сообщил об утверждении инвестиционной стратегии региона – в ней предусмотрены мероприятия по развитию ключевых секторов экономики и освоению новых рынков. Это АПК, транспортное и нефтехимическое машиностроение, электрооборудование и оптоволоконные технологии, туризм и креативные секторы, инновационные материалы, цифровые сервисы и другие."Эти направления определят дальнейшее развитие республики до 2035 года и помогут в решении ключевых проблем. На сегодня самая чувствительная из них – это низкие доходы наших граждан. Хотя статистика указывает на 9% роста показателя, люди пока не чувствуют заметных изменений. Поэтому основные усилия правительства должны быть направлены на обеспечение ежегодного роста доходов и заработной платы темпами выше среднероссийского уровня", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Он отметил, что развитию региона очень мешает накопленный за многие годы государственный долг, и сейчас идет работа по оздоровлению финансов. "Благодаря поддержке президента России мы заместили коммерческие кредиты бюджетными средствами - 17 миллиардов рублей. Бюджетный эффект в этом году составил 1 миллиард рублей, в следующем он составит более 1,5 миллиарда рублей. При поддержке Минфина России утверждена программа оздоровления финансов. Планомерная работа с федеральными ведомствами позволила вернуть утраченное доверие к республике, к нам поменялось отношение главного финансового органа страны - Минфина России", - сказал Здунов.Глава Мордовии подчеркнул, что большим подспорьем станет участие республики в национальных проектах. В ближайшие 3 года на их реализацию будет направлено свыше 50 миллиардов рублей. Кроме того, на федеральном уровне республика защитила в качестве приоритетных шесть ключевых проектов развития, которые одобрены председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Эти проекты касаются расширения производства оптоволокна, развития радиоэлектронной промышленности, сельского хозяйства, биотехнологий, туристической сферы и инженерной инфраструктуры.Одним из стратегических векторов станет пятилетняя индивидуальная программа социально-экономического развития Мордовии. До 2026 года республике ежегодно будет дополнительно выделяться 1 миллиард рублей из средств федерального бюджета. Сейчас программа находится на утверждении в правительстве России."Для поддержки бизнеса в регионе глава Мордовии выступил с предложением объявить следующий год в республике Годом предпринимательской инициативы", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20211018/mordoviya-1755102423.html

https://ria.ru/20211013/promyshlennost-1754387407.html

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экономика, михаил мишустин, республика мордовия, артем здунов, россия