https://ria.ru/20211224/mig-21-1765413995.html

В Индии МиГ-21 разбился во время тренировочного полета

В Индии МиГ-21 разбился во время тренировочного полета - РИА Новости, 24.12.2021

В Индии МиГ-21 разбился во время тренировочного полета

Самолет МиГ-21 ВВС Индии разбился во время тренировочного полета, о состоянии пилота не сообщается. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T20:00

2021-12-24T20:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 дек – РИА Новости. Самолет МиГ-21 ВВС Индии разбился во время тренировочного полета, о состоянии пилота не сообщается."Сегодня около 20.30 с самолетом МиГ-21 ВВС Индии произошло происшествие во время полета в западном секторе во время тренировочного вылета. Ожидается более подробная информация. В настоящее время проводится расследование", - сообщили ВВС страны в Twitter.По данным телеканала India TV, катастрофа произошла в штате Раджастан, рядом с индийско-пакистанской границей. Согласно источникам телеканала, пилот самолета погиб.Это уже пятая авария с участием МиГ-21 в Индии в этом году. Предыдущая катастрофа с этим самолетом произошла августе, тогда при крушении машины пилот выжил. Еще два инцидента, в результате которых пилоты МиГ-21 погибли, произошли в мае и марте этого года, а первый инцидент с этой машиной произошел в январе, когда ВВС Индии сообщили о крушении самолета в результате "серьезной технической неисправности".

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