https://ria.ru/20211224/mig-21-1765413995.html
В Индии МиГ-21 разбился во время тренировочного полета
В Индии МиГ-21 разбился во время тренировочного полета - РИА Новости, 24.12.2021
В Индии МиГ-21 разбился во время тренировочного полета
Самолет МиГ-21 ВВС Индии разбился во время тренировочного полета, о состоянии пилота не сообщается. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T20:00
2021-12-24T20:00
2021-12-24T20:16
в мире
индия
миг-21
ввс индии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152967/88/1529678801_0:0:3558:2001_1920x0_80_0_0_2b64a9bd16e507409e78039b79bfcc9c.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 дек – РИА Новости. Самолет МиГ-21 ВВС Индии разбился во время тренировочного полета, о состоянии пилота не сообщается."Сегодня около 20.30 с самолетом МиГ-21 ВВС Индии произошло происшествие во время полета в западном секторе во время тренировочного вылета. Ожидается более подробная информация. В настоящее время проводится расследование", - сообщили ВВС страны в Twitter.По данным телеканала India TV, катастрофа произошла в штате Раджастан, рядом с индийско-пакистанской границей. Согласно источникам телеканала, пилот самолета погиб.Это уже пятая авария с участием МиГ-21 в Индии в этом году. Предыдущая катастрофа с этим самолетом произошла августе, тогда при крушении машины пилот выжил. Еще два инцидента, в результате которых пилоты МиГ-21 погибли, произошли в мае и марте этого года, а первый инцидент с этой машиной произошел в январе, когда ВВС Индии сообщили о крушении самолета в результате "серьезной технической неисправности".
https://ria.ru/20211206/su-30-1762432678.html
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152967/88/1529678801_54:0:3193:2354_1920x0_80_0_0_4cbd2cd9aac6f76773caf1eabf4de626.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, миг-21, ввс индии
20:00 24.12.2021 (обновлено: 20:16 24.12.2021)
В Индии МиГ-21 разбился во время тренировочного полета
Истребитель МиГ-21 ВВС Индии разбился во время тренировочного полета