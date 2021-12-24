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В Индии МиГ-21 разбился во время тренировочного полета
В Индии МиГ-21 разбился во время тренировочного полета - РИА Новости, 24.12.2021
В Индии МиГ-21 разбился во время тренировочного полета
Самолет МиГ-21 ВВС Индии разбился во время тренировочного полета, о состоянии пилота не сообщается. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T20:00
2021-12-24T20:16
в мире
индия
миг-21
ввс индии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 дек – РИА Новости. Самолет МиГ-21 ВВС Индии разбился во время тренировочного полета, о состоянии пилота не сообщается."Сегодня около 20.30 с самолетом МиГ-21 ВВС Индии произошло происшествие во время полета в западном секторе во время тренировочного вылета. Ожидается более подробная информация. В настоящее время проводится расследование", - сообщили ВВС страны в Twitter.По данным телеканала India TV, катастрофа произошла в штате Раджастан, рядом с индийско-пакистанской границей. Согласно источникам телеканала, пилот самолета погиб.Это уже пятая авария с участием МиГ-21 в Индии в этом году. Предыдущая катастрофа с этим самолетом произошла августе, тогда при крушении машины пилот выжил. Еще два инцидента, в результате которых пилоты МиГ-21 погибли, произошли в мае и марте этого года, а первый инцидент с этой машиной произошел в январе, когда ВВС Индии сообщили о крушении самолета в результате "серьезной технической неисправности".
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в мире, индия, миг-21, ввс индии
20:00 24.12.2021 (обновлено: 20:16 24.12.2021)
 
В Индии МиГ-21 разбился во время тренировочного полета

Истребитель МиГ-21 ВВС Индии разбился во время тренировочного полета

© AP Photo / Anupam NathИстребители МиГ-21 ВВС Индии
Истребители МиГ-21 ВВС Индии - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© AP Photo / Anupam Nath
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 дек – РИА Новости. Самолет МиГ-21 ВВС Индии разбился во время тренировочного полета, о состоянии пилота не сообщается.
"Сегодня около 20.30 с самолетом МиГ-21 ВВС Индии произошло происшествие во время полета в западном секторе во время тренировочного вылета. Ожидается более подробная информация. В настоящее время проводится расследование", - сообщили ВВС страны в Twitter.
По данным телеканала India TV, катастрофа произошла в штате Раджастан, рядом с индийско-пакистанской границей. Согласно источникам телеканала, пилот самолета погиб.
Это уже пятая авария с участием МиГ-21 в Индии в этом году. Предыдущая катастрофа с этим самолетом произошла августе, тогда при крушении машины пилот выжил. Еще два инцидента, в результате которых пилоты МиГ-21 погибли, произошли в мае и марте этого года, а первый инцидент с этой машиной произошел в январе, когда ВВС Индии сообщили о крушении самолета в результате "серьезной технической неисправности".
Истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
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В миреИндияМиГ-21ВВС Индии
 
 
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