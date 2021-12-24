https://ria.ru/20211224/metro-1765282973.html
На Сокольнической линии московского метро человек упал на пути
На Сокольнической линии московского метро человек упал на пути - РИА Новости, 24.12.2021
На Сокольнической линии московского метро человек упал на пути
Движения поездов нет на восточном участке Сокольнической линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:47
2021-12-24T10:47
2021-12-24T10:55
происшествия
московский метрополитен
москва
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Движения поездов нет на восточном участке Сокольнической линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта."На Сокольнической линии (1) нет движения от станции "Комсомольская" до станции "Бульвар Рокоссовского" из-за человека на пути. В обратную сторону поезда следуют с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.Чуть позже сообщили, что движения нет от станции "Сокольники" до станции "Бульвар Рокоссовского". В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом. Позже стало известно, что мужчина упал на рельсы на станции "Преображенская площадь", он остался жив.
https://ria.ru/20211206/metro-1762408916.html
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происшествия, московский метрополитен, москва
10:47 24.12.2021 (обновлено: 10:55 24.12.2021)
На Сокольнической линии московского метро человек упал на пути
На востоке Сокольнической линии московского метро нет движения из-за человека на пути