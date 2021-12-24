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В МИД назвали введение США мер по линии ВТО против России маловероятным

В МИД назвали введение США мер по линии ВТО против России маловероятным - РИА Новости, 24.12.2021

В МИД назвали введение США мер по линии ВТО против России маловероятным

Ответные меры США по линии ВТО против России маловероятны, так как страна не нарушает ее правил, а система разрешения споров организации функционирует в... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T14:05

2021-12-24T14:05

2021-12-24T14:12

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ответные меры США по линии ВТО против России маловероятны, так как страна не нарушает ее правил, а система разрешения споров организации функционирует в ограниченном режиме из-за неработающего Апелляционного органа, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин.Ранее Аппарат торгового представителя США Кэтрин Тай заявил, что американские власти видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации (ВТО) и намерены работать над ответными мерами по линии ВТО. Ведомство раскритиковало Россию в ежегодном докладе о соблюдении ею своих обязательств перед ВТО, поставив стране также в упрек расширение государственного контроля над экономикой."Ответных мер по линии ВТО против России не будет. Торговая политика нашей страны проводится в полном соответствии с правилами ВТО, мы ничего не нарушаем. Совсем недавно, в октябре, мы уже обсуждали американские претензии в ходе обзора торговой политики России в ВТО. Партнеры задали нам почти две сотни вопросов и получили на них исчерпывающие ответы", - сказал дипломат.Кроме того, указал Панкин, сама система разрешения споров ВТО функционирует в ограниченном режиме, потому что Апелляционный орган не работает."Он уже споры не рассматривает года два, и не из-за пандемии. Дела скидывают туда, а решать некому. Положат кейс, а кейсов знаете сколько? Лежат. Ну это как судья болен, а когда выйдет на работу неизвестно, если вообще выйдет. И такая ситуация сложилась исключительно по вине США, которые отказываются разблокировать работу апелляционной структуры", - подчеркнул он.

https://radiosputnik.ria.ru/20211224/ssha-1765332467.html

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в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия