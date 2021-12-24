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Путин заявил, что программа мегагрантов для ученых будет продолжена
Путин заявил, что программа мегагрантов для ученых будет продолжена - РИА Новости, 24.12.2021
Путин заявил, что программа мегагрантов для ученых будет продолжена
Программа мегагрантов будет продолжена так, чтобы ученые смогли создавать сильные коллективы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:26
2021-12-24T15:26
2021-12-24T15:41
общество
владимир путин
россия
дальний восток
поволжье
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Программа мегагрантов будет продолжена так, чтобы ученые смогли создавать сильные коллективы, заявил президент России Владимир Путин."Будет продолжена программа мегагрантов, при этом будем так выстраивать ее механизм, чтобы выдающиеся ученые смогли сформировать в России сильные международные научные коллективы, привлекать не только молодых исследователей из России, но и наших соотечественников, зарубежных специалистов. Это и делалось до сих пор, надеюсь, так и будет продолжаться в будущем", - сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.По его словам, такие лаборатории мирового уровня призваны расширять возможности для пространственного развития. "Они будут создаваться в вузах, научных центрах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Центра, Юга России и, конечно, в северных регионах нашей страны", - отметил президент.
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общество, владимир путин, россия, дальний восток, поволжье
15:26 24.12.2021 (обновлено: 15:41 24.12.2021)
Путин заявил, что программа мегагрантов для ученых будет продолжена
Президент Путин заявил, что программа мегагрантов для ученых будет продолжена