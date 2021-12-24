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Правительство контролирует ситуацию с лекарствами, заявил Мишустин
Правительство контролирует ситуацию с лекарствами, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.12.2021
Правительство контролирует ситуацию с лекарствами, заявил Мишустин
Кабмин РФ тщательно контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением и ценами на жизненно важные препараты, об этом заявил председатель правительства России... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:11
2021-12-24T15:29
правительство рф
михаил мишустин
россия
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Кабмин РФ тщательно контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением и ценами на жизненно важные препараты, об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин."Правительство тщательно контролирует ситуацию на российском фармацевтическом рынке, в том числе с наличием препаратов в больницах и поликлиниках. Но и конечно принимаем меры против необоснованного роста их стоимости, регулируем цены на жизненно-необходимые и важнейшие лекарства. На следующий год их перечень расширен до 808 именований. И в него вошли не только современные препараты, но и дополнительные формы для пяти ранее включённых. Льготники и дальше будут получать лекарства из этого перечня бесплатно по рецепту врача", - сказал Мишустин.Глава правительства отметил, что одно из значимых решений - это добавление в список препарата, который нужен для помощи людям с диагнозом спинально-мышечная атрофия. Мишустин также отметил, что теперь дорогостоящая терапия станет более доступной. "Включение в перечень различных лекарств позволит приобретать их за счёт федерального и регионального бюджетов и бесплатно предоставлять людям", - добавил глава кабмина РФ.
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правительство рф, михаил мишустин, россия, общество, здоровье - общество
15:11 24.12.2021 (обновлено: 15:29 24.12.2021)
 
Правительство контролирует ситуацию с лекарствами, заявил Мишустин

Премьер Мишустин заявил , что правительство контролирует ситуацию с лекарствами

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Кабмин РФ тщательно контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением и ценами на жизненно важные препараты, об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
"Правительство тщательно контролирует ситуацию на российском фармацевтическом рынке, в том числе с наличием препаратов в больницах и поликлиниках. Но и конечно принимаем меры против необоснованного роста их стоимости, регулируем цены на жизненно-необходимые и важнейшие лекарства. На следующий год их перечень расширен до 808 именований. И в него вошли не только современные препараты, но и дополнительные формы для пяти ранее включённых. Льготники и дальше будут получать лекарства из этого перечня бесплатно по рецепту врача", - сказал Мишустин.
Глава правительства отметил, что одно из значимых решений - это добавление в список препарата, который нужен для помощи людям с диагнозом спинально-мышечная атрофия. Мишустин также отметил, что теперь дорогостоящая терапия станет более доступной. "Включение в перечень различных лекарств позволит приобретать их за счёт федерального и регионального бюджетов и бесплатно предоставлять людям", - добавил глава кабмина РФ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
14:56
Мишустин заявил, что правительство сделает все для комфортной жизни людей
 
Правительство РФМихаил МишустинРоссияОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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