https://ria.ru/20211224/lekarstva-1765346538.html
Правительство контролирует ситуацию с лекарствами, заявил Мишустин
Правительство контролирует ситуацию с лекарствами, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.12.2021
Правительство контролирует ситуацию с лекарствами, заявил Мишустин
Кабмин РФ тщательно контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением и ценами на жизненно важные препараты, об этом заявил председатель правительства России... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:11
2021-12-24T15:11
2021-12-24T15:29
правительство рф
михаил мишустин
россия
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364887_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_95748836a19984ac3bc843430a5f2d73.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Кабмин РФ тщательно контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением и ценами на жизненно важные препараты, об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин."Правительство тщательно контролирует ситуацию на российском фармацевтическом рынке, в том числе с наличием препаратов в больницах и поликлиниках. Но и конечно принимаем меры против необоснованного роста их стоимости, регулируем цены на жизненно-необходимые и важнейшие лекарства. На следующий год их перечень расширен до 808 именований. И в него вошли не только современные препараты, но и дополнительные формы для пяти ранее включённых. Льготники и дальше будут получать лекарства из этого перечня бесплатно по рецепту врача", - сказал Мишустин.Глава правительства отметил, что одно из значимых решений - это добавление в список препарата, который нужен для помощи людям с диагнозом спинально-мышечная атрофия. Мишустин также отметил, что теперь дорогостоящая терапия станет более доступной. "Включение в перечень различных лекарств позволит приобретать их за счёт федерального и регионального бюджетов и бесплатно предоставлять людям", - добавил глава кабмина РФ.
https://ria.ru/20211224/zhizn-1765343278.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364887_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_acc2a10671e9325c289b79f1aceea93b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, михаил мишустин, россия, общество, здоровье - общество
15:11 24.12.2021 (обновлено: 15:29 24.12.2021)
Правительство контролирует ситуацию с лекарствами, заявил Мишустин
Премьер Мишустин заявил , что правительство контролирует ситуацию с лекарствами