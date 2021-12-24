https://ria.ru/20211224/lekarstva-1765277878.html
Правительство утвердило правила закупки лекарств для тяжелобольных детей
Правительство утвердило правила закупки лекарств для тяжелобольных детей - РИА Новости, 24.12.2021
Правительство утвердило правила закупки лекарств для тяжелобольных детей
Правительство РФ утвердило постановление о заблаговременной покупке лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями, будет предоставлен грант фонду "Круг добра",... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:05
2021-12-24T10:05
2021-12-24T10:06
общество
правительство рф
михаил мишустин
россия
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о заблаговременной покупке лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями, будет предоставлен грант фонду "Круг добра", сообщает пресс-служба кабмина."Председатель Правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил правила предоставления гранта фонду поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра", которые начнут действовать с 2022 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что обновленная версия правил предусматривает возможность заблаговременной закупки лекарств и медицинских изделий на первый квартал каждого следующего года за счёт средств, предусмотренных грантом в текущем году. Это, по данным правительства, позволит не допустить перерыва в лекарственном обеспечении и лечении тяжелобольных детей на этапе смены календарного года.Также уточняется, что остальные правила грантовой поддержки фонда не изменились. "Круг добра" продолжит получать финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, которые в том числе не зарегистрированы в России, медицинских изделий и технических средств реабилитации.Добавляется, что прежняя версия правил утратит силу с 1 января 2022 года."В 2022 году в федеральном бюджете на это предусмотрено 78,6 млрд рублей, в 2023 году – 84 млрд рублей. Деньги поступают в федеральный бюджет за счёт отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211223/lechenie-1765166932.html
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общество, правительство рф, михаил мишустин, россия, фонд "круг добра"
10:05 24.12.2021 (обновлено: 10:06 24.12.2021)
Правительство утвердило правила закупки лекарств для тяжелобольных детей
Мишустин утвердил правила о заблаговременной закупке лекарств для тяжелобольных детей