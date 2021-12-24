https://ria.ru/20211224/lavinoopasnost-1765415045.html
В горах Крыма объявили опасность схода лавин
В горах Крыма объявили опасность схода лавин - РИА Новости, 24.12.2021
В горах Крыма объявили опасность схода лавин
Предупреждение о лавиноопасности в горных районах Крыма объявлено ГУ МЧС республики Крым на субботу и воскресенье. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T20:12
2021-12-24T20:12
2021-12-24T20:12
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Предупреждение о лавиноопасности в горных районах Крыма объявлено ГУ МЧС республики Крым на субботу и воскресенье."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 и 26 декабря в Крымских горах лавиноопасно", - говорится в сообщении ГУ МЧС.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное ранее. Ночью и утром 25 декабря в Крыму ожидаются: мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица, усиление юго-западного ветра 15-20 метров в секунду, в порывах до 25 метров в секунду.
https://ria.ru/20211224/lavina-1765278161.html
республика крым
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В горах Крыма объявили опасность схода лавин
Предупреждение о лавиноопасности в горных районах Крыма объявили на субботу и воскресенье