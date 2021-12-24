https://ria.ru/20211224/lavinoopasnost-1765415045.html

В горах Крыма объявили опасность схода лавин

В горах Крыма объявили опасность схода лавин - РИА Новости, 24.12.2021

В горах Крыма объявили опасность схода лавин

Предупреждение о лавиноопасности в горных районах Крыма объявлено ГУ МЧС республики Крым на субботу и воскресенье. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T20:12

2021-12-24T20:12

2021-12-24T20:12

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148394/04/1483940419_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_650f8ae192646f3fec6010f47adceb84.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Предупреждение о лавиноопасности в горных районах Крыма объявлено ГУ МЧС республики Крым на субботу и воскресенье."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 и 26 декабря в Крымских горах лавиноопасно", - говорится в сообщении ГУ МЧС.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное ранее. Ночью и утром 25 декабря в Крыму ожидаются: мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица, усиление юго-западного ветра 15-20 метров в секунду, в порывах до 25 метров в секунду.

https://ria.ru/20211224/lavina-1765278161.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)