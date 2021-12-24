https://ria.ru/20211224/lavina-1765278161.html

В горах Кубани объявили лавинную опасность

В горах Кубани объявили лавинную опасность - РИА Новости, 24.12.2021

В горах Кубани объявили лавинную опасность

Штормовое предупреждение объявлено в горах Краснодарского края из-за возможности схода снежных лавин вплоть до 27 декабря, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T10:08

2021-12-24T10:08

2021-12-24T10:27

происшествия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в горах Краснодарского края из-за возможности схода снежных лавин вплоть до 27 декабря, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю."С 18.00 24 декабря до 18.00 27 декабря 2021 г. в горах Краснодарского края выше 2500 метров лавиноопасно", - говорится в релизе.Спасатели рекомендуют туристам и горожанам не выходить в горы во время снегопада и непогоды. Ранее отмечалось, что в Сочи до конца суток 24 декабря синоптики также прогнозируют сход снежных лавин в горах посёлка Красной Поляны и ветер со снегом в прибрежной зоне курорта.

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происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новости - туризм