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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211224/laureaty-1765430229.html
В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков - РИА Новости, 24.12.2021
В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
Лауреатов премии в области аудиовизуального творчества, учрежденной Гильдией киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ, наградили в пятницу в Белом... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T23:50
2021-12-24T23:50
культура
союз кинематографистов рф
владимир виноградов
антон долин
юрий быков
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Лауреатов премии в области аудиовизуального творчества, учрежденной Гильдией киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ, наградили в пятницу в Белом зале Дома кино, передает корреспондент РИА Новости.Профессиональная премия Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов в области аудиовизуального творчества, исследования искусства экрана и художественной критики прошла в этом году впервые. Она присуждалась для поощрения лучших достижений в области экранного творчества, его исследования и критического анализа. Для ее подготовки и вручения были сформированы две комиссии: в области аудиовизуального творчества и в области киноведения и кинокритики.Инициатором премии был киновед Кирилл Разлогов. Его посмертно наградили почетной грамотой за высочайший профессионализм. Награду получила его дочь Мария Разлогова."Не мне вам говорить, вы все прекрасно знаете, какую роль Кирилл Эмильевич Разлогов сыграл в нашей гильдии, в жизни практически каждого из нас. Я думаю, что история рассудит, будет ясно, сколько усилий он сделал для того, чтобы наша гильдия сохранилась, и для того, чтобы была наша премия. Я очень надеюсь, что вот эта наша обновлённая премия все-таки послужит объединяющим для всех началом и что наша гильдия будет дальше цельной, профессиональной, с разными мнениями, с конфликтными ситуациями – ну не должна она разделяться. Это желание Кирилла Эмильевича, и мы должны его выполнить", - сказала председатель оргкомитета премии, вице-президент Гильдии киноведов и кинокритиков Евгения Тирдатова во время вручения награды.Далее призы вручили победителями премии в области аудиовизуального творчества.В категории "Запечатленное время" выбирали лучший фильм года среди игровых, документальных или анимационных произведений экрана любой длительности, жанра и формата. Победителем стала картина режиссёра Владимира Мункуева "Нуучча".В категории "Эффект Кулешова" награждали за монтаж, победителем стал Борис Криницын ("20-е ХХ-го в XXI"). "Я очень признателен кинокритикам за признание моего кино, это, конечно, подбадривает и дает надежду на то, что ты правильно все делаешь, дает какие-то перспективы и замыслы. И хочу сказать, что вы нам очень нужны – кинокритики, киноведы – потому что ваш голос – это голос как бы из зала, это обратная связь нашим фильмам с каким-то очень серьезным, глубоким и нужным для нас зрителем. Как некое зеркало, в которое мы видим то, что мы делаем", - отметил Криницын.Звание "Актер года" получил главный герой фильма "Купе номер шесть", удостоившегося Гран-при Каннского фестиваля, Юра Борисов. "Режиссером года" назвали Евгения Григорьева ("Понедельники").Среди критиков-режиссеров отметили Петра Шепотинника за фильм "Нас других не будет", рассказывающий об актере Сергее Бодрове-младшем. "Я от лица всей своей команды замечательной… Команда замечательная, работала самоотверженно, абсолютно бескорыстно, не рассчитывая ни на какие успехи, ни на какие премии, потому что мы, честно говоря, ошарашены невероятным успехом этой картины, извините, это даже подтверждается цифрами, мы уже собрали 6 миллионов рублей. Таким образом, обогнали очень многие даже каннские картины. Конечно, 80% этого успеха - это сам Сергей Бодров, внимание к нему, к его трагической судьбе…, но оставшиеся, не знаю сколько, - 20-10% - вложили всю нашу любовь", - заявил Шепотинник на церемонии награждения.За "Лучший сценарий" наградили Лидию Канашову и Алексея Федорченко ("Последняя "Милая Болгария"), а за "Оригинальное звуковое решение" - Алексея Ретинского ("Медея"). В номинации "Яркое визуальное решение" победил оператор драмы "Медея" Александр Ильховский.Почетными гостями церемонии награждения стали режиссер Юрий Быков, американский продюсер, обладатель премии "Оскар" Стивен Мао, режиссер Евгений Григорьев, киновед Владимир Виноградов и другие.Премию в области в области киноведения и кинокритики вручили в среду в московском Доме кинематографистов, призы, в частности, получили Антон Долин и Станислав Зельвенский.
https://ria.ru/20211224/nagrady-1765416892.html
https://ria.ru/20211213/mikhalkov-1763510501.html
https://ria.ru/20210929/oskar-1752247047.html
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союз кинематографистов рф, владимир виноградов, антон долин, юрий быков, россия
23:50 24.12.2021
 
В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков

В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов Союза кинематографистов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк кинотеатр
кинотеатр - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Лауреатов премии в области аудиовизуального творчества, учрежденной Гильдией киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ, наградили в пятницу в Белом зале Дома кино, передает корреспондент РИА Новости.
Профессиональная премия Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов в области аудиовизуального творчества, исследования искусства экрана и художественной критики прошла в этом году впервые. Она присуждалась для поощрения лучших достижений в области экранного творчества, его исследования и критического анализа. Для ее подготовки и вручения были сформированы две комиссии: в области аудиовизуального творчества и в области киноведения и кинокритики.
Инициатором премии был киновед Кирилл Разлогов. Его посмертно наградили почетной грамотой за высочайший профессионализм. Награду получила его дочь Мария Разлогова.
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"Не мне вам говорить, вы все прекрасно знаете, какую роль Кирилл Эмильевич Разлогов сыграл в нашей гильдии, в жизни практически каждого из нас. Я думаю, что история рассудит, будет ясно, сколько усилий он сделал для того, чтобы наша гильдия сохранилась, и для того, чтобы была наша премия. Я очень надеюсь, что вот эта наша обновлённая премия все-таки послужит объединяющим для всех началом и что наша гильдия будет дальше цельной, профессиональной, с разными мнениями, с конфликтными ситуациями – ну не должна она разделяться. Это желание Кирилла Эмильевича, и мы должны его выполнить", - сказала председатель оргкомитета премии, вице-президент Гильдии киноведов и кинокритиков Евгения Тирдатова во время вручения награды.
Далее призы вручили победителями премии в области аудиовизуального творчества.
В категории "Запечатленное время" выбирали лучший фильм года среди игровых, документальных или анимационных произведений экрана любой длительности, жанра и формата. Победителем стала картина режиссёра Владимира Мункуева "Нуучча".
В категории "Эффект Кулешова" награждали за монтаж, победителем стал Борис Криницын ("20-е ХХ-го в XXI"). "Я очень признателен кинокритикам за признание моего кино, это, конечно, подбадривает и дает надежду на то, что ты правильно все делаешь, дает какие-то перспективы и замыслы. И хочу сказать, что вы нам очень нужны – кинокритики, киноведы – потому что ваш голос – это голос как бы из зала, это обратная связь нашим фильмам с каким-то очень серьезным, глубоким и нужным для нас зрителем. Как некое зеркало, в которое мы видим то, что мы делаем", - отметил Криницын.
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Звание "Актер года" получил главный герой фильма "Купе номер шесть", удостоившегося Гран-при Каннского фестиваля, Юра Борисов. "Режиссером года" назвали Евгения Григорьева ("Понедельники").
Среди критиков-режиссеров отметили Петра Шепотинника за фильм "Нас других не будет", рассказывающий об актере Сергее Бодрове-младшем. "Я от лица всей своей команды замечательной… Команда замечательная, работала самоотверженно, абсолютно бескорыстно, не рассчитывая ни на какие успехи, ни на какие премии, потому что мы, честно говоря, ошарашены невероятным успехом этой картины, извините, это даже подтверждается цифрами, мы уже собрали 6 миллионов рублей. Таким образом, обогнали очень многие даже каннские картины. Конечно, 80% этого успеха - это сам Сергей Бодров, внимание к нему, к его трагической судьбе…, но оставшиеся, не знаю сколько, - 20-10% - вложили всю нашу любовь", - заявил Шепотинник на церемонии награждения.
За "Лучший сценарий" наградили Лидию Канашову и Алексея Федорченко ("Последняя "Милая Болгария"), а за "Оригинальное звуковое решение" - Алексея Ретинского ("Медея"). В номинации "Яркое визуальное решение" победил оператор драмы "Медея" Александр Ильховский.
Почетными гостями церемонии награждения стали режиссер Юрий Быков, американский продюсер, обладатель премии "Оскар" Стивен Мао, режиссер Евгений Григорьев, киновед Владимир Виноградов и другие.
Премию в области в области киноведения и кинокритики вручили в среду в московском Доме кинематографистов, призы, в частности, получили Антон Долин и Станислав Зельвенский.
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на IX Международной конференции Зиновьевские чтения - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
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КультураСоюз кинематографистов РФВладимир ВиноградовАнтон ДолинЮрий БыковРоссия
 
 
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