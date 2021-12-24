https://ria.ru/20211224/kurs-1765315833.html

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 19 копеек

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 19 копеек - РИА Новости, 24.12.2021

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 19 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 19,23 копейки, до 82,93 рубля, курс доллара - на 16,97 копейки, до... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:27

2021-12-24T13:27

2021-12-24T16:46

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

доллар

евро

центральный банк рф (цб рф)

динамика курсов валют

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594965131_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_f8a226d8cc4c2ac495fd17b566a21e51.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 19,23 копейки, до 82,93 рубля, курс доллара - на 16,97 копейки, до 73,1886 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 17,99 копейки, составив 77,5722 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия