https://ria.ru/20211224/kurorty-1765364547.html

Курорты России стали популярнее у туристов, чем до пандемии

Курорты России стали популярнее у туристов, чем до пандемии - РИА Новости, 24.12.2021

Курорты России стали популярнее у туристов, чем до пандемии

Благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" большинство курортных направлений заметно превзойдут показатели докризисного 2019 года, говорится в... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T18:15

2021-12-24T18:15

2021-12-24T18:15

туризм

республика карелия

краснодарский край

камчатский край

республика крым

калининградская область

республика алтай

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" большинство курортных направлений заметно превзойдут показатели докризисного 2019 года, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."Не только удалось сдержать негативное влияние пандемии, но и развивать туристическую отрасль. Она быстро адаптировалась под ковидные ограничения – и это важное достижение", — отметил Чернышенко.Ожидается, что большинство курортных направлений по итогам года на 15-20 процентов превзойдут показатели 2019-го. Среди них вице-премьер назвал Краснодарский край и Крым, Калининградскую область, Камчатский край, Республику Алтай, Карелию.Подводя итоги первого года действия нацпроекта, Чернышенко также отметил, что путешественникам стали доступны новые меры господдержки — чартеры, гранты и программы кешбэка. "Только последней программой воспользовались более 1,6 миллиона россиян. На карты им напрямую вернулось 6,7 миллиарда рублей", — указал он.Глава Ростуризма Зарина Догузова, в свою очередь, отметила, что слаженная работа ведомства, правительства, парламента, а также экспертного сообществ позволила вывести развитие отрасли на совершенно другой уровень.

https://ria.ru/20211222/keshbek-1764878994.html

республика карелия

краснодарский край

камчатский край

республика крым

калининградская область

республика алтай

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