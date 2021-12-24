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Курорты России стали популярнее у туристов, чем до пандемии
Курорты России стали популярнее у туристов, чем до пандемии - РИА Новости, 24.12.2021
Курорты России стали популярнее у туристов, чем до пандемии
Благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" большинство курортных направлений заметно превзойдут показатели докризисного 2019 года, говорится в... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T18:15
2021-12-24T18:15
2021-12-24T18:15
туризм
республика карелия
краснодарский край
камчатский край
республика крым
калининградская область
республика алтай
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" большинство курортных направлений заметно превзойдут показатели докризисного 2019 года, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."Не только удалось сдержать негативное влияние пандемии, но и развивать туристическую отрасль. Она быстро адаптировалась под ковидные ограничения – и это важное достижение", — отметил Чернышенко.Ожидается, что большинство курортных направлений по итогам года на 15-20 процентов превзойдут показатели 2019-го. Среди них вице-премьер назвал Краснодарский край и Крым, Калининградскую область, Камчатский край, Республику Алтай, Карелию.Подводя итоги первого года действия нацпроекта, Чернышенко также отметил, что путешественникам стали доступны новые меры господдержки — чартеры, гранты и программы кешбэка. "Только последней программой воспользовались более 1,6 миллиона россиян. На карты им напрямую вернулось 6,7 миллиарда рублей", — указал он.Глава Ростуризма Зарина Догузова, в свою очередь, отметила, что слаженная работа ведомства, правительства, парламента, а также экспертного сообществ позволила вывести развитие отрасли на совершенно другой уровень.
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республика карелия, краснодарский край, камчатский край, республика крым, калининградская область, республика алтай, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, туризм, дмитрий чернышенко, зарина догузова, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
Курорты России стали популярнее у туристов, чем до пандемии
Чернышенко: большинство курортов России по числу туристов превзойдут показатели 2019 года
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" большинство курортных направлений заметно превзойдут показатели докризисного 2019 года, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Не только удалось сдержать негативное влияние пандемии, но и развивать туристическую отрасль. Она быстро адаптировалась под ковидные ограничения – и это важное достижение", — отметил Чернышенко.
Ожидается, что большинство курортных направлений по итогам года на 15-20 процентов превзойдут показатели 2019-го. Среди них вице-премьер назвал Краснодарский край и Крым, Калининградскую область, Камчатский край, Республику Алтай, Карелию.
Подводя итоги первого года действия нацпроекта, Чернышенко также отметил, что путешественникам стали доступны новые меры господдержки — чартеры, гранты и программы кешбэка.
"Только последней программой воспользовались более 1,6 миллиона россиян. На карты им напрямую вернулось 6,7 миллиарда рублей", — указал он.
Глава Ростуризма Зарина Догузова, в свою очередь, отметила, что слаженная работа ведомства, правительства, парламента, а также экспертного сообществ позволила вывести развитие отрасли на совершенно другой уровень.