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Чекунков подарит девочке с Камчатки игровую кухню
Чекунков подарит девочке с Камчатки игровую кухню - РИА Новости, 24.12.2021
Чекунков подарит девочке с Камчатки игровую кухню
Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков пообещал девочке с Камчатки подарить игровую кухню, чтобы она училась готовить... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T17:39
2021-12-24T18:12
новый год — 2022
общество
камчатский край
алексей чекунков
елка желаний
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков пообещал девочке с Камчатки подарить игровую кухню, чтобы она училась готовить вкусные северные блюда."Ева Новгородова. Камчатский край, 5 лет. Мечтает об игровой кухне. Ева, будет тебе кухня. С Новым годом, желаю тебе отличного настроения. Играй, учись готовить вкусные северные блюда, люби Камчатку, люби Дальний Восток, люби Россию. Всего тебе хорошего", - сказал министр в рамках акции "Елка желаний"."Елка желаний" организуется всероссийским проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.
https://ria.ru/20211205/putin-1762273867.html
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общество, камчатский край, алексей чекунков, елка желаний, россия
17:39 24.12.2021 (обновлено: 18:12 24.12.2021)
 
Чекунков подарит девочке с Камчатки игровую кухню

Глава Минвостокразвития Чекунков подарит пятилетней девочке с Камчатки игровую кухню

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАкция "Елка желаний" в Доме правительства РФ
Акция Елка желаний в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков пообещал девочке с Камчатки подарить игровую кухню, чтобы она училась готовить вкусные северные блюда.
"Ева Новгородова. Камчатский край, 5 лет. Мечтает об игровой кухне. Ева, будет тебе кухня. С Новым годом, желаю тебе отличного настроения. Играй, учись готовить вкусные северные блюда, люби Камчатку, люби Дальний Восток, люби Россию. Всего тебе хорошего", - сказал министр в рамках акции "Елка желаний".
"Елка желаний" организуется всероссийским проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.
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