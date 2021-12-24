https://ria.ru/20211224/kukhnya-1765388586.html

Чекунков подарит девочке с Камчатки игровую кухню

Чекунков подарит девочке с Камчатки игровую кухню - РИА Новости, 24.12.2021

Чекунков подарит девочке с Камчатки игровую кухню

Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков пообещал девочке с Камчатки подарить игровую кухню, чтобы она училась готовить... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T17:39

2021-12-24T17:39

2021-12-24T18:12

новый год — 2022

общество

камчатский край

алексей чекунков

елка желаний

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков пообещал девочке с Камчатки подарить игровую кухню, чтобы она училась готовить вкусные северные блюда."Ева Новгородова. Камчатский край, 5 лет. Мечтает об игровой кухне. Ева, будет тебе кухня. С Новым годом, желаю тебе отличного настроения. Играй, учись готовить вкусные северные блюда, люби Камчатку, люби Дальний Восток, люби Россию. Всего тебе хорошего", - сказал министр в рамках акции "Елка желаний"."Елка желаний" организуется всероссийским проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.

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общество, камчатский край, алексей чекунков, елка желаний, россия