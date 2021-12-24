https://ria.ru/20211224/koronavirus-1765378618.html

В 17 регионах улучшилась эпидобстановка по коронавирусу

В 17 регионах улучшилась эпидобстановка по коронавирусу - РИА Новости, 24.12.2021

В 17 регионах улучшилась эпидобстановка по коронавирусу

Эпидобстановка по коронавирусу за неделю улучшилась в 17 регионах России, в двух отмечается ухудшение, стране пока удается справляться с пандемией без серьезных РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T17:04

2021-12-24T17:04

2021-12-24T17:04

распространение коронавируса

общество

кемеровская область

европа

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Эпидобстановка по коронавирусу за неделю улучшилась в 17 регионах России, в двух отмечается ухудшение, стране пока удается справляться с пандемией без серьезных ограничений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Индикация на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, которая дает комплексную оценку ситуации, показывает, что обстановка улучшилась в 17 регионах, а ухудшение отмечается в двух регионах. России, в отличие от стран Европы, пока удается справляться с пандемией без серьезных ограничений, важно сохранить этот баланс, соблюдая меры профилактики на каникулах", - сказала Голикова, которую цитирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Ухудшение ситуации по COVID-19 за неделю отмечается в Кемеровской области и Ингушетии, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20211224/koronavirus-1765341657.html

кемеровская область

европа

россия

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общество, кемеровская область, европа, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии