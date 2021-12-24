https://ria.ru/20211224/koronavirus-1765317175.html

В Кремле прокомментировали работу оперштаба по борьбе с COVID-19

В Кремле прокомментировали работу оперштаба по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 24.12.2021

В Кремле прокомментировали работу оперштаба по борьбе с COVID-19

В Кремле не видят необходимости в каких-либо импульсах от президента РФ Владимира Путина в адрес оперштаба по борьбе с коронавирусом, там все учитывается,... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:07

2021-12-24T13:07

2021-12-24T13:10

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В Кремле не видят необходимости в каких-либо импульсах от президента РФ Владимира Путина в адрес оперштаба по борьбе с коронавирусом, там все учитывается, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков ранее сообщил журналистам, что президент РФ Владимир Путин в пятницу по видеосвязи поздравит правительство с наступающим Новым годом и расскажет об основных приоритетах на предстоящий год."Вы знаете, что работает штаб правительства и все корректировки там происходят в живом режиме. Поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных импульсах. Это все учитывается. Сегодня это не главная тема", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться на встрече с правительством в пятницу ситуация с коронавирусом и, возможно, необходимость скорректировать меры по борьбе с пандемией.

https://ria.ru/20211224/koronavirus-1765271332.html

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коронавирус в россии, политика, общество, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19