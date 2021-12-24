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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 24.12.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Наименьшие в России темпы прироста COVID-19 за сутки зарегистрированы в Туве (0,05%) и Калмыкии (0,06%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:37

2021-12-24T11:37

2021-12-24T11:37

распространение коронавируса

общество

республика тыва

республика калмыкия

удмуртская республика (удмуртия)

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Наименьшие в России темпы прироста COVID-19 за сутки зарегистрированы в Туве (0,05%) и Калмыкии (0,06%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва – 0,05% 2. Республика Калмыкия – 0,06%, 3. Республика Крым, Удмуртская Республика – 0,1%", - говорится в сообщении.

республика тыва

республика калмыкия

удмуртская республика (удмуртия)

россия

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2021

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