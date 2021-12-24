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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 24.12.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Наименьшие в России темпы прироста COVID-19 за сутки зарегистрированы в Туве (0,05%) и Калмыкии (0,06%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:37
2021-12-24T11:37
2021-12-24T11:37
распространение коронавируса
общество
республика тыва
республика калмыкия
удмуртская республика (удмуртия)
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Наименьшие в России темпы прироста COVID-19 за сутки зарегистрированы в Туве (0,05%) и Калмыкии (0,06%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва – 0,05% 2. Республика Калмыкия – 0,06%, 3. Республика Крым, Удмуртская Республика – 0,1%", - говорится в сообщении.
республика тыва
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки выявили в Туве — 0,05%, и Калмыкии — 0,06%