https://ria.ru/20211224/komi-1765373774.html

Уйба предложил возвести один из новых университетских кампусов в Коми

Уйба предложил возвести один из новых университетских кампусов в Коми - РИА Новости, 24.12.2021

Уйба предложил возвести один из новых университетских кампусов в Коми

Глава Республики Коми Владимир Уйба предложил президенту России Владимиру Путину поддержать создание в регионе одного из 25 новых университетских кампусов. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T16:53

2021-12-24T16:53

2021-12-24T16:53

общество

владимир путин

республика коми

владимир уйба

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Республики Коми Владимир Уйба предложил президенту России Владимиру Путину поддержать создание в регионе одного из 25 новых университетских кампусов.Путин провел заседание Госсовета по науке и Совета по науке и образованию. Президент отметил, что в горизонте текущего десятилетия в России возведут не менее 25 университетских кампусов с условиями для учебы и исследований."Предложить возобновить за счет средств федерального НОЦ, которые уже созданы и успешно работают в 2022 году. И второе. У нас есть опорный вуз. Очень хороший, мощный. С большим количеством и наших молодых ребят-ученых... Если бы мы получили такой подарок - один из 25 кампусов университетский, я уверен, что это был бы и магнит, и среда для молодых ученых для того, чтобы они здесь оставались, работали именно на крайнем севере. Для нас это было бы огромным стимулом и для молодых ученых", - сказал Уйба."Прошу поддержать, Владимир Владимирович", - добавил он."Хорошо, надо посмотреть. Спасибо большое", - ответил Путин.

https://ria.ru/20211224/nauka-1765365876.html

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общество, владимир путин, республика коми, владимир уйба, россия