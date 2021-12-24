Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/komi-1765373774.html
Уйба предложил возвести один из новых университетских кампусов в Коми
Уйба предложил возвести один из новых университетских кампусов в Коми - РИА Новости, 24.12.2021
Уйба предложил возвести один из новых университетских кампусов в Коми
Глава Республики Коми Владимир Уйба предложил президенту России Владимиру Путину поддержать создание в регионе одного из 25 новых университетских кампусов. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:53
2021-12-24T16:53
общество
владимир путин
республика коми
владимир уйба
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569506578_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_01a278edeee9e5c1fad5c699a5efe8b8.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Республики Коми Владимир Уйба предложил президенту России Владимиру Путину поддержать создание в регионе одного из 25 новых университетских кампусов.Путин провел заседание Госсовета по науке и Совета по науке и образованию. Президент отметил, что в горизонте текущего десятилетия в России возведут не менее 25 университетских кампусов с условиями для учебы и исследований."Предложить возобновить за счет средств федерального НОЦ, которые уже созданы и успешно работают в 2022 году. И второе. У нас есть опорный вуз. Очень хороший, мощный. С большим количеством и наших молодых ребят-ученых... Если бы мы получили такой подарок - один из 25 кампусов университетский, я уверен, что это был бы и магнит, и среда для молодых ученых для того, чтобы они здесь оставались, работали именно на крайнем севере. Для нас это было бы огромным стимулом и для молодых ученых", - сказал Уйба."Прошу поддержать, Владимир Владимирович", - добавил он."Хорошо, надо посмотреть. Спасибо большое", - ответил Путин.
https://ria.ru/20211224/nauka-1765365876.html
https://ria.ru/20211224/ogranicheniya-1765363233.html
республика коми
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569506578_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_4d3d948bf1578bf704d61e3d52f40b54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, республика коми, владимир уйба, россия
16:53 24.12.2021
 
Уйба предложил возвести один из новых университетских кампусов в Коми

Глава Коми Уйба предложил возвести один из 25 новых университетских кампусов в республике

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Уйба
Владимир Уйба - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Республики Коми Владимир Уйба предложил президенту России Владимиру Путину поддержать создание в регионе одного из 25 новых университетских кампусов.
Путин провел заседание Госсовета по науке и Совета по науке и образованию. Президент отметил, что в горизонте текущего десятилетия в России возведут не менее 25 университетских кампусов с условиями для учебы и исследований.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
16:18
Азаров призвал продлить программу поддержки научно-образовательных центров
"Предложить возобновить за счет средств федерального НОЦ, которые уже созданы и успешно работают в 2022 году. И второе. У нас есть опорный вуз. Очень хороший, мощный. С большим количеством и наших молодых ребят-ученых... Если бы мы получили такой подарок - один из 25 кампусов университетский, я уверен, что это был бы и магнит, и среда для молодых ученых для того, чтобы они здесь оставались, работали именно на крайнем севере. Для нас это было бы огромным стимулом и для молодых ученых", - сказал Уйба.
"Прошу поддержать, Владимир Владимирович", - добавил он.
"Хорошо, надо посмотреть. Спасибо большое", - ответил Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
16:10
Путин поручил снять ограничения, касающиеся научной деятельности
 
ОбществоВладимир ПутинРеспублика КомиВладимир УйбаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
23:03В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа
22:57Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства
Лента новостейМолния
В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газаОксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства