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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20211224/kolyada-1765289382.html
Почему опасно гадать перед зеркалом: как "ворожили" наши предки
Почему опасно гадать перед зеркалом: как "ворожили" наши предки - РИА Новости, 24.12.2021
Почему опасно гадать перед зеркалом: как "ворожили" наши предки
Почему гадания с зеркалами на Руси считались опасными (как в поэме “Светлана”, где к девушке пришел жених-мертвец)? Когда наступают “страшные вечера”, когда “ворожить” уже нельзя? Что такое “навь”, и почему с нею лучше не соприкасаться? Рассказываем о самых интересных славянских гаданиях (и о том, как их можно повторить сейчас).
2021-12-24T12:00
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какая-то мистика
подкаст
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Почему опасно гадать перед зеркалом: как "ворожили" наши предки
Почему гадания с зеркалами на Руси считались опасными (как в поэме “Светлана”, где к девушке пришел жених-мертвец)? Когда наступают “страшные вечера”, когда “ворожить” уже нельзя? Что такое “навь”, и почему с нею лучше не соприкасаться? Рассказываем о самых интересных славянских гаданиях (и о том, как их можно повторить сейчас).
audio/mpeg
Почему опасно гадать перед зеркалом: как "ворожили" наши предки
Почему гадания с зеркалами на Руси считались опасными (как в поэме “Светлана”, где к девушке пришел жених-мертвец)? Когда наступают “страшные вечера”, когда “ворожить” уже нельзя? Что такое “навь”, и почему с нею лучше не соприкасаться? Рассказываем о самых интересных славянских гаданиях (и о том, как их можно повторить сейчас).
audio/mpeg
На Руси практически все гадания были приурочены к важным праздникам, поначалу языческим, а затем и церковным. Особым видом были Святочные гадания. В некоторых религиях, в том числе христианстве, такие обряды считаются грехом. Однако любопытство людей и желание заглянуть в будущее часто брали верх.Как предугадать будущее с помощью серебряного колечка, набирая в рот воду, или подслушивая, о чем говорят соседи? О том, как гадали наши предки, рассказывает Владимир Егоров из “Наукодеревни у истоков” - центра социогуманитарных технологий, где изучают русские традиции и каждый год проводят гадания на Коляду.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваАвтор сценария — Наталия ШашинаЭксперт эпизода - Владимир Егоров ("Наукодеревня у истоков")Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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96
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подкаст, аудио
12:00 24.12.2021
 

Почему опасно гадать перед зеркалом: как "ворожили" наши предки

Какая-то мистика
Почему опасно гадать перед зеркалом: как "ворожили" наши предки
12:00
Читать ria.ru в
Почему гадания с зеркалами на Руси считались опасными (как в поэме “Светлана”, где к девушке пришел жених-мертвец)? Когда наступают “страшные вечера”, когда “ворожить” уже нельзя? Что такое “навь”, и почему с нею лучше не соприкасаться? Рассказываем о самых интересных славянских гаданиях (и о том, как их можно повторить сейчас).
На Руси практически все гадания были приурочены к важным праздникам, поначалу языческим, а затем и церковным. Особым видом были Святочные гадания. В некоторых религиях, в том числе христианстве, такие обряды считаются грехом. Однако любопытство людей и желание заглянуть в будущее часто брали верх.
Как предугадать будущее с помощью серебряного колечка, набирая в рот воду, или подслушивая, о чем говорят соседи? О том, как гадали наши предки, рассказывает Владимир Егоров из “Наукодеревни у истоков” - центра социогуманитарных технологий, где изучают русские традиции и каждый год проводят гадания на Коляду.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Автор сценария Наталия Шашина
Эксперт эпизода - Владимир Егоров ("Наукодеревня у истоков")
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Какая-то мистикаПодкаст
 
 
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