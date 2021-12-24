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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211224/klip-1765184678.html
Ольга Бузова ищет любовь под новый год в клипе на трек "Игрушка"
Ольга Бузова ищет любовь под новый год в клипе на трек "Игрушка" - РИА Новости, 24.12.2021
Ольга Бузова ищет любовь под новый год в клипе на трек "Игрушка"
Телеведущая и певица Ольга Бузова представила на YouTube клип на свою новую песню "Игрушка". РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T04:32
2021-12-24T04:32
культура
ольга бузова
youtube
новости культуры
музыка
дед мороз
новый год
светлана пермякова
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеведущая и певица Ольга Бузова представила на YouTube клип на свою новую песню "Игрушка".В музыкальном видео действие происходит в канун Нового года. Ольга сидит дома и грустит — ведь ей не с кем встретить праздник. Внезапно с ней связывается Дед Мороз и советует загадать желание.Певица берет бумажку, пишет на ней слово "любовь", поджигает и бросает в бокал шампанского. Выпив эту смесь, в дверь артистки сразу начинают стучать потенциальные женихи. Но все оказываются не теми: один — маменькин сынок, другой — одержимый фитнес-тренер, третий — карьерист, а четвертый — блогер и любитель пранков. И хотя главной героине так и не удается, встретить того самого, Дед Мороз успокаивает ее и говорит, что "главное, не бояться мечтать". Вместе с Ольгой Бузовой в клипе снялись: Светлана Пермякова, Станислав Ярушин, Даня Милохин, Дмитрий Портнягин и другие.
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ольга бузова, youtube, новости культуры, музыка, дед мороз, новый год, светлана пермякова, даня милохин
04:32 24.12.2021
 
Ольга Бузова ищет любовь под новый год в клипе на трек "Игрушка"

Ольга Бузова представила клип на песню "Игрушка"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеведущая и певица Ольга Бузова представила на YouTube клип на свою новую песню "Игрушка".

"Мои дорогие, это уже традиция. В каждый новый год я дарю вам новогоднее настроение и красивый клип. В преддверии этих праздников ловите от меня подарочек — клип на "Игрушку". Я и моя команда очень старались", — обратилась к зрителям Бузова.

В музыкальном видео действие происходит в канун Нового года. Ольга сидит дома и грустит — ведь ей не с кем встретить праздник. Внезапно с ней связывается Дед Мороз и советует загадать желание.
Певица берет бумажку, пишет на ней слово "любовь", поджигает и бросает в бокал шампанского. Выпив эту смесь, в дверь артистки сразу начинают стучать потенциальные женихи. Но все оказываются не теми: один — маменькин сынок, другой — одержимый фитнес-тренер, третий — карьерист, а четвертый — блогер и любитель пранков.
И хотя главной героине так и не удается, встретить того самого, Дед Мороз успокаивает ее и говорит, что "главное, не бояться мечтать".
Вместе с Ольгой Бузовой в клипе снялись: Светлана Пермякова, Станислав Ярушин, Даня Милохин, Дмитрий Портнягин и другие.
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КультураОльга БузоваYouTubeНовости культурыМузыкаДед МорозНовый годСветлана ПермяковаДаня Милохин
 
 
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