https://ria.ru/20211224/klip-1765184678.html

Ольга Бузова ищет любовь под новый год в клипе на трек "Игрушка"

Ольга Бузова ищет любовь под новый год в клипе на трек "Игрушка" - РИА Новости, 24.12.2021

Ольга Бузова ищет любовь под новый год в клипе на трек "Игрушка"

Телеведущая и певица Ольга Бузова представила на YouTube клип на свою новую песню "Игрушка". РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T04:32

2021-12-24T04:32

2021-12-24T04:32

культура

ольга бузова

youtube

новости культуры

музыка

дед мороз

новый год

светлана пермякова

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеведущая и певица Ольга Бузова представила на YouTube клип на свою новую песню "Игрушка".В музыкальном видео действие происходит в канун Нового года. Ольга сидит дома и грустит — ведь ей не с кем встретить праздник. Внезапно с ней связывается Дед Мороз и советует загадать желание.Певица берет бумажку, пишет на ней слово "любовь", поджигает и бросает в бокал шампанского. Выпив эту смесь, в дверь артистки сразу начинают стучать потенциальные женихи. Но все оказываются не теми: один — маменькин сынок, другой — одержимый фитнес-тренер, третий — карьерист, а четвертый — блогер и любитель пранков. И хотя главной героине так и не удается, встретить того самого, Дед Мороз успокаивает ее и говорит, что "главное, не бояться мечтать". Вместе с Ольгой Бузовой в клипе снялись: Светлана Пермякова, Станислав Ярушин, Даня Милохин, Дмитрий Портнягин и другие.

https://ria.ru/20211223/song-1764937513.html

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