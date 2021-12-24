https://ria.ru/20211224/kitay-1765370174.html

Играть или не играть. Как Китай борется с зависимостью от компьютерных игр

Играть или не играть. Как Китай борется с зависимостью от компьютерных игр - РИА Новости, 24.12.2021

Играть или не играть. Как Китай борется с зависимостью от компьютерных игр

Китай взращивает чемпионов компьютерных игр. Недавно киберспортсмены КНР выиграли международный чемпионат по игре League of Legends. Празднование победы совпало РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T16:38

2021-12-24T16:38

2021-12-24T16:38

россия-китай: главное

китай

компьютерные игры

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МОСКВА, 24 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". Китай взращивает чемпионов компьютерных игр. Недавно киберспортсмены КНР выиграли международный чемпионат по игре League of Legends. Празднование победы совпало с введением новых строгих правил в стране, запрещающих китайцам младше 18 лет играть в компьютерные игры более трех часов в неделю. И все же победу киберсборной праздновали и болельщики, и представители властей, а уникальные права на трансляцию игры получила платформа Bilibili, чей стрим привлек около 350 миллионов пользователей. Так или иначе, китайские власти твердо намерены ограничить доступ молодежи к онлайн-играм. Как китайские власти соблюдают баланс между зависимостью и профессиональным увлечением играми – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Киберпроблема и ее решениеЧерез два дня после того, как восемь киберспортивных игр были официально включены в список состязательных дисциплин XIX Азиатских игр, китайская команда Edward Gaming (EDG) завоевала свой первый титул чемпиона мира по игре League of Legends (LoL). Китайские киберспортсмены одержали победу со счетом 3:2 над Южной Кореей. В соцсетях, да и на улицах китайских городов спортсменов чествовали несколько дней.Победа в LoL Pro League (LPL), показала, как стремительно развивается киберспорт Китая. Теперь от китайских киберспортсменов ждут медалей на предстоящих Азиатских играх, которые пройдут в Ханчжоу в 2022 году.Несмотря на популярность среди молодежи, видеоигры давно подвергаются критике со стороны многих родителей и учителей в Китае. Взрослые, выросшие без компьютеров, обеспокоены зависимостью подростков, которые проводят перед мониторами часы, и к тому же тратят на игры слишком много денег.Призывы разумно ограничить отрасль звучали не первый год, и в 2021-м власти предприняли решительные действия. Так, правительство ограничило возможность играть в видеоигры несовершеннолетним до одного часа в день - с 20:00 до 21:00 по выходным и праздничным дням. Чтобы гарантировать соблюдение правил, для доступа к видеоплатформам потребуется проверка имени и распознавание лица.Согласно китайским исследованиям, число несовершеннолетних пользователей интернета в КНР в 2020 году достигло 183 миллионов. Более половины геймеров - несовершеннолетние, причем большинство составляют ученики начальных классов - 53,5 процента.Согласно опросу, опубликованному Пекинским центром правовой помощи и исследований проблем несовершеннолетних, молодые люди, увлекающиеся видеоиграми, могут играть до 10 часов в день, и многие теряют интерес к учебе или общению со сверстниками после таких "марафонов". Нередко видеоигры вызывают и ссоры в семье.В одном из экстремальных случаев зависимости 13-летний мальчик из Наньтуна в провинции Цзянсу совершил самоубийство в сентябре 2018 года. Его мать возложила вину на игру PlayerUnknown's Battlegrounds, заявив, что мальчик сделал это, пытаясь проверить, сможет ли он выжить, как персонажи игры.Неизбежные правилаНедавние меры китайских властей по ограничению онлайн-игр для несовершеннолетних могут негативно сказаться на растущем рынке киберспорта, который оценивается в 145 миллиардов юаней (22,44 миллиарда долларов). Индустрия, в которую вовлечены около 488 миллионов любителей игр в Китае, в последние годы развивалась со стремительной скоростью: выручка сектора выросла с 94,73 миллиарда юаней в 2019 году до 136,56 миллиарда юаней в 2020 году. Ужесточение правил в игровом секторе первоначально привело к резкому падению акций игроков индустрии.Инсайдеры индустрии киберспорта указывают, что новые правила властей ударят по киберспорту не только финансово."Средний "золотой" возраст киберспортсменов – около 18 лет или даже меньше, в зависимости от игры, на которой спортсмены специализируются", - делились участники индустрии с журналистами. По их словам, у более молодых игроков обычно более быстрая реакция и более гибкие пальцы, поэтому большинство киберспортивных клубов в Китае создают молодежные тренировочные лагеря для отбора и подготовки игроков с большим потенциалом.Из-за новых ограничений многим спортсменам, которые только начинали свой путь киберспортсмена, пришлось приостановить тренировки и переосмыслить карьерные планы. Правила скажутся и на том, как команды будут отбирать игроков, придется увеличить средний возраст спортсменов. И все же более строгие законы в долгосрочной перспективе окажут на индустрию благоприятное воздействие и помогут игрокам создать новый, более здоровый отраслевой стандарт.

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https://ria.ru/20211130/obrazovanie-1761425834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, компьютерные игры