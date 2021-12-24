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https://ria.ru/20211224/kitay-1765326941.html
Китай ответил на заявления США о принудительном труде в Синьцзяне
Китай ответил на заявления США о принудительном труде в Синьцзяне - РИА Новости, 24.12.2021
Китай ответил на заявления США о принудительном труде в Синьцзяне
Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), высший законодательный орган Китая, выступает решительно против так называемого "закона о предотвращении... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:41
2021-12-24T13:41
в мире
сша
оон
китай
пекин
джо байден
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 24 дек - РИА Новости. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), высший законодательный орган Китая, выступает решительно против так называемого "закона о предотвращении принудительного труда уйгуров", подписанного президентом США Джо Байденом, и считает все обвинения США полностью сфабрикованными, следует из заявления комиссии по иностранным делам ВСНП, опубликованного в пятницу.Ранее президент Байден подписал закон о запрете импорта из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и санкционном преследовании тех, кто несет ответственность за использование подневольного труда в этом регионе."Проблема "принудительного труда", о которой идет в речь в этом законе, полностью сфабрикована. Под предлогом защиты прав человека власти США вмешиваются во внутренние дела Китая, ВСНП выступает решительно против этого. Если США продолжат пренебрегать позицией КНР, Китай будет вынужден принять ответные меры", - говорится в заявлении.Законодатели отметили, что Китай неукоснительно выполняет требования основных международных конвенций по охране труда, включая "Конвенцию о дискриминации в области труда и занятости" и "Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах" ООН, а также решительно пресекает любые противозаконные действия в трудовой сфере."Организация труда и трудовой деятельности в Синьцзяне соответствует конституции и законам КНР, а также международным нормам труда и прав человека. Проблема "принудительного труда" в автономном районе полностью отсутствует", - отмечается в документе.Власти США многократно заявляли, что действия Китая в отношении уйгуров - местного мусульманского населения - можно расценивать как геноцид. В Пекине категорически отвергают все обвинения.
https://ria.ru/20211223/kitay-1765159507.html
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в мире, сша, оон, китай, пекин, джо байден, всекитайское собрание народных представителей
13:41 24.12.2021
 
Китай ответил на заявления США о принудительном труде в Синьцзяне

Китай назвал заявления США о принудительном труде в Синьцзяне сфабрикованными

© AP Photo / Andy WongДорога на Запад Китая
Дорога на Запад Китая - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© AP Photo / Andy Wong
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ПЕКИН, 24 дек - РИА Новости. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), высший законодательный орган Китая, выступает решительно против так называемого "закона о предотвращении принудительного труда уйгуров", подписанного президентом США Джо Байденом, и считает все обвинения США полностью сфабрикованными, следует из заявления комиссии по иностранным делам ВСНП, опубликованного в пятницу.
Ранее президент Байден подписал закон о запрете импорта из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и санкционном преследовании тех, кто несет ответственность за использование подневольного труда в этом регионе.
"Проблема "принудительного труда", о которой идет в речь в этом законе, полностью сфабрикована. Под предлогом защиты прав человека власти США вмешиваются во внутренние дела Китая, ВСНП выступает решительно против этого. Если США продолжат пренебрегать позицией КНР, Китай будет вынужден принять ответные меры", - говорится в заявлении.
Законодатели отметили, что Китай неукоснительно выполняет требования основных международных конвенций по охране труда, включая "Конвенцию о дискриминации в области труда и занятости" и "Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах" ООН, а также решительно пресекает любые противозаконные действия в трудовой сфере.
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"Организация труда и трудовой деятельности в Синьцзяне соответствует конституции и законам КНР, а также международным нормам труда и прав человека. Проблема "принудительного труда" в автономном районе полностью отсутствует", - отмечается в документе.
Власти США многократно заявляли, что действия Китая в отношении уйгуров - местного мусульманского населения - можно расценивать как геноцид. В Пекине категорически отвергают все обвинения.
В уезде Меркет (Синьцзян) в Китае - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
06:56
Китай выступил против американского закона по Синьцзяну
 
В миреСШАООНКитайПекинДжо БайденВсекитайское собрание народных представителей
 
 
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