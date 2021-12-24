В Пекине высоко оценили заявления Путина об отношениях Китая и России
В МИД Китая заявили, что Пекин высоко ценит заявления Путина об отношениях двух стран
ПЕКИН, 24 дек – РИА Новости. Китайская сторона высоко ценит заявления президента России Владимира Путина об отношениях Пекина и Москвы, готов расширять сотрудничество и содействовать развитию обеих стран, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Президент РФ в ходе ежегодной пресс-конференции назвал российско-китайские отношения всеобъемлющим партнерством стратегического характера, не имеющего прецедентов в истории. Путин также заявил, что у него сложились доверительные отношения с лидером КНР Си Цзиньпином и что лидеры двух стран называют друг друга "друг", потому что "так и есть".
"Мы обратили внимание на положительные высказывания президента России Владимира Путина о его личной дружбе с председателем КНР Си Цзиньпином и о двусторонних российско-китайских отношениях. Китай высоко это ценит", - заявил дипломат.
Он отметил, что "сотрудничество России и Китая не имеет конца, запретных зон и верхнего предела".
"Китай готов совместно с Россией в соответствии с важными договоренностями лидеров двух стран расширять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество, содействовать возрождению и развитию двух стран, а также использовать возможности развития совместно со всеми странами мира", - добавил он.
Вместе с тем он напомнил, что недавно лидеры двух стран повели переговоры по видеосвязи и обсудили встречу, которая должна состояться в рамках визита российского лидера на открытие зимней Олимпиады в Пекине в феврале следующего года.
Чжао Лицзянь выразил уверенность, что предстоящий визит российского президента в Китай придаст новый импульс развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия Китая и России в новую эпоху.
Ранее президент России и председатель КНР провели переговоры по видеосвязи. Путин сообщил, что рассчитывает лично встретиться с китайским коллегой в феврале в Пекине. Там главы государств могут провести переговоры и посмотреть церемонию открытия зимних Олимпийских игр.