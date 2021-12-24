https://ria.ru/20211224/kitay-1765297494.html

В Пекине высоко оценили заявления Путина об отношениях Китая и России

В Пекине высоко оценили заявления Путина об отношениях Китая и России - РИА Новости, 24.12.2021

В Пекине высоко оценили заявления Путина об отношениях Китая и России

Китайская сторона высоко ценит заявления президента России Владимира Путина об отношениях Пекина и Москвы, готов расширять сотрудничество и содействовать... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:47

2021-12-24T11:47

2021-12-24T11:47

в мире

китай

москва

владимир путин

мид кнр

си цзиньпин

россия

чжао лицзянь

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ПЕКИН, 24 дек – РИА Новости. Китайская сторона высоко ценит заявления президента России Владимира Путина об отношениях Пекина и Москвы, готов расширять сотрудничество и содействовать развитию обеих стран, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Президент РФ в ходе ежегодной пресс-конференции назвал российско-китайские отношения всеобъемлющим партнерством стратегического характера, не имеющего прецедентов в истории. Путин также заявил, что у него сложились доверительные отношения с лидером КНР Си Цзиньпином и что лидеры двух стран называют друг друга "друг", потому что "так и есть"."Мы обратили внимание на положительные высказывания президента России Владимира Путина о его личной дружбе с председателем КНР Си Цзиньпином и о двусторонних российско-китайских отношениях. Китай высоко это ценит", - заявил дипломат.Он отметил, что "сотрудничество России и Китая не имеет конца, запретных зон и верхнего предела".Вместе с тем он напомнил, что недавно лидеры двух стран повели переговоры по видеосвязи и обсудили встречу, которая должна состояться в рамках визита российского лидера на открытие зимней Олимпиады в Пекине в феврале следующего года.Чжао Лицзянь выразил уверенность, что предстоящий визит российского президента в Китай придаст новый импульс развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия Китая и России в новую эпоху.Ранее президент России и председатель КНР провели переговоры по видеосвязи. Путин сообщил, что рассчитывает лично встретиться с китайским коллегой в феврале в Пекине. Там главы государств могут провести переговоры и посмотреть церемонию открытия зимних Олимпийских игр.

https://ria.ru/20211222/amerika-1764818910.html

https://ria.ru/20211223/kitay-1765159507.html

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