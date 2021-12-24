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В Пекине высоко оценили заявления Путина об отношениях Китая и России
В Пекине высоко оценили заявления Путина об отношениях Китая и России - РИА Новости, 24.12.2021
В Пекине высоко оценили заявления Путина об отношениях Китая и России
Китайская сторона высоко ценит заявления президента России Владимира Путина об отношениях Пекина и Москвы, готов расширять сотрудничество и содействовать... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:47
2021-12-24T11:47
в мире
китай
москва
владимир путин
мид кнр
си цзиньпин
россия
чжао лицзянь
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ПЕКИН, 24 дек – РИА Новости. Китайская сторона высоко ценит заявления президента России Владимира Путина об отношениях Пекина и Москвы, готов расширять сотрудничество и содействовать развитию обеих стран, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Президент РФ в ходе ежегодной пресс-конференции назвал российско-китайские отношения всеобъемлющим партнерством стратегического характера, не имеющего прецедентов в истории. Путин также заявил, что у него сложились доверительные отношения с лидером КНР Си Цзиньпином и что лидеры двух стран называют друг друга "друг", потому что "так и есть"."Мы обратили внимание на положительные высказывания президента России Владимира Путина о его личной дружбе с председателем КНР Си Цзиньпином и о двусторонних российско-китайских отношениях. Китай высоко это ценит", - заявил дипломат.Он отметил, что "сотрудничество России и Китая не имеет конца, запретных зон и верхнего предела".Вместе с тем он напомнил, что недавно лидеры двух стран повели переговоры по видеосвязи и обсудили встречу, которая должна состояться в рамках визита российского лидера на открытие зимней Олимпиады в Пекине в феврале следующего года.Чжао Лицзянь выразил уверенность, что предстоящий визит российского президента в Китай придаст новый импульс развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия Китая и России в новую эпоху.Ранее президент России и председатель КНР провели переговоры по видеосвязи. Путин сообщил, что рассчитывает лично встретиться с китайским коллегой в феврале в Пекине. Там главы государств могут провести переговоры и посмотреть церемонию открытия зимних Олимпийских игр.
https://ria.ru/20211222/amerika-1764818910.html
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в мире, китай, москва, владимир путин, мид кнр, си цзиньпин, россия, чжао лицзянь
11:47 24.12.2021
 
В Пекине высоко оценили заявления Путина об отношениях Китая и России

В МИД Китая заявили, что Пекин высоко ценит заявления Путина об отношениях двух стран

© РИА НовостиПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 дек – РИА Новости. Китайская сторона высоко ценит заявления президента России Владимира Путина об отношениях Пекина и Москвы, готов расширять сотрудничество и содействовать развитию обеих стран, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Президент РФ в ходе ежегодной пресс-конференции назвал российско-китайские отношения всеобъемлющим партнерством стратегического характера, не имеющего прецедентов в истории. Путин также заявил, что у него сложились доверительные отношения с лидером КНР Си Цзиньпином и что лидеры двух стран называют друг друга "друг", потому что "так и есть".
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"Мы обратили внимание на положительные высказывания президента России Владимира Путина о его личной дружбе с председателем КНР Си Цзиньпином и о двусторонних российско-китайских отношениях. Китай высоко это ценит", - заявил дипломат.
Он отметил, что "сотрудничество России и Китая не имеет конца, запретных зон и верхнего предела".
"Китай готов совместно с Россией в соответствии с важными договоренностями лидеров двух стран расширять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество, содействовать возрождению и развитию двух стран, а также использовать возможности развития совместно со всеми странами мира", - добавил он.
Вместе с тем он напомнил, что недавно лидеры двух стран повели переговоры по видеосвязи и обсудили встречу, которая должна состояться в рамках визита российского лидера на открытие зимней Олимпиады в Пекине в феврале следующего года.
Чжао Лицзянь выразил уверенность, что предстоящий визит российского президента в Китай придаст новый импульс развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия Китая и России в новую эпоху.
Ранее президент России и председатель КНР провели переговоры по видеосвязи. Путин сообщил, что рассчитывает лично встретиться с китайским коллегой в феврале в Пекине. Там главы государств могут провести переговоры и посмотреть церемонию открытия зимних Олимпийских игр.
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