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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211224/kino-1765212457.html
Главные кинопремьеры недели для всей семьи
Главные кинопремьеры недели для всей семьи - РИА Новости, 24.12.2021
Главные кинопремьеры недели для всей семьи
Неделя в прокате выдалась в стиле затишья перед бурей. Совсем скоро грядет новогодняя битва — эпическое столкновение проектов, которые сражаются за праздничный... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T08:00
2021-12-24T07:55
культура
филипп киркоров
елена яковлева
боно (пол дэвид хьюсон)
кино и сериалы
сергей бурунов
что посмотреть
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Егор Беликов. Неделя в прокате выдалась в стиле затишья перед бурей. Совсем скоро грядет новогодняя битва — эпическое столкновение проектов, которые сражаются за праздничный денежный куш. А сейчас — картины, вступающие в эту борьбу уже с форой. О финале "Последнего богатыря", сиквеле "Зверопоя" и ре-релизе рождественской неоклассики — в материале РИА Новости.Колобок наносит ответный ударПредполагаемый драйвер роста сборов кинотеатров в этот уик-энд — российский диснеевский семейный фильм "Последний богатырь: Посланник тьмы". Это аж третья часть — вроде бы финальная (хотя эта музыка может оказаться и вечной, как в случае несчастных "Елок").Идея скрестить современный сеттинг и русский фольклор не нова, из нее Сергей Сельянов вырастил уже десятка полтора мультфильмов во франшизе "Три богатыря". Правда, там действие не перенесено в наши дни, а тут как раз да. Именно этого не хватало, скажем, второй части с подзаголовком "Корень зла", где за три копейки старались нарисовать чуть ли не "Властелина колец" а-ля рюс.Триквел снимали одновременно с сиквелом, но в плане графики, выдумки и постановки этот фильм сильно лучше первых двух. Здесь Баба-яга (Елена Яковлева) с Водяным (Сергей Бурунов) ездят на такси комфорт-класса, кикиморы хамят посетителям почтового отделения, а Филипп Киркоров в образе жар-птицы рожает яйцо (это самый пугающий и впечатляющий момент фильма). В общем, родителям с детьми, может, и сойдет, но лучше перед входом в зал оставить в гардеробе чувство вкуса.Мюзикл, которого не может бытьКак всегда, немного неловко в случае редких успехов хвалить анимационную студию Illumination, которой пора бы уже взять на себя ответственность за выход "Миньонов" как за культурный теракт. Эти желтые гуманоиды в виде мерчендайза разорили не одну семью!"Зверопой 2" — продолжение их же первого фильма, где звери сбивались в труппу и ставили самодеятельный музыкальный спектакль. Уже там все было в целом неплохо. Сиквел на несколько голов выше — уровень прогресса примерно как у бродвейского мюзикла в сравнении с отечественной антрепризной опереттой.В этой части сработавшийся коллектив по разным нелепым причинам отправляется из провинции покорять местный аналог Лас-Вегаса. Там им удается невероятным образом подписать контракт с местным воротилой мира сценических развлечений, антропоморфным волком в костюме. Его гениально озвучил Бобби Каннавале — вообще, "Зверопой" стоит посмотреть на сеансе в оригинале с субтитрами. Продюсер требует, чтобы в их будущей космоопере сыграла его дочь, а еще рок-звезда — седеющий лев, давно прячущийся от публики. Боно, фронтмен группы U2, озвучил этого героя как музыкальный аналог Марлона Брандо позднего периода затворничества.В итоге герои наперекор судьбе все же ставят мюзикл в неожиданном сеттинге. И он получается просто восхитительным — чистое зрительское удовольствие, которого не подарит реальная постановка с людьми. Ведь некоторые поразительные музыкальные и танцевальные номера можно только нарисовать, а не сыграть."Мое разбитое сердце будет любить тебя всегда"Так переводятся первые четыре строчки известнейшей песни "Last Christmas" Джорджа Майкла. Ее часто включают в декабре на радио, хотя на самом деле в ней вовсе нет ничего радостного — трагический тоскливый текст, спетый под иронически радостную мелодию.Вот примерно такое, на самом деле абсолютно верное, предпраздничное впечатление создает фильм "Реальная любовь", который по миру пересматривают на Рождество не реже, чем у нас — "Иронию судьбы" (тоже, кстати, весьма драматическое кино).По сути, перед нами коммерческий и очень просчитанный ромком о том, как судьбы разных людей, которые ищут в себе любовь, тесно переплелись аккурат перед большой датой. Британец Ричард Кертис придумал сразу девять разных новелл, связанных между собой и развивающих самые разнообразные романтические сюжеты.Но весь этот сложный нарратив при пересмотре (а пересмотреть стоит уже сейчас — в повторном прокате идет отреставрированная версия в оригинале с субтитрами) развенчивает любые сентиментальные стереотипы о том, как каждый на планете обязательно найдет свою вторую половинку. А также — выбивает из головы коммерческую обманную мишуру, которую нам регулярно пытаются продать под видом новогоднего настроения.
https://ria.ru/20211222/premera-1764879306.html
https://ria.ru/20211223/shakhmaty-1764975087.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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филипп киркоров, елена яковлева, боно (пол дэвид хьюсон), кино и сериалы, сергей бурунов, что посмотреть
08:00 24.12.2021
 

Главные кинопремьеры недели для всей семьи

© DisneyКадр из фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
Кадр из фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
© Disney
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Егор Беликов. Неделя в прокате выдалась в стиле затишья перед бурей. Совсем скоро грядет новогодняя битва — эпическое столкновение проектов, которые сражаются за праздничный денежный куш. А сейчас — картины, вступающие в эту борьбу уже с форой. О финале "Последнего богатыря", сиквеле "Зверопоя" и ре-релизе рождественской неоклассики — в материале РИА Новости.

Колобок наносит ответный удар

Предполагаемый драйвер роста сборов кинотеатров в этот уик-энд — российский диснеевский семейный фильм "Последний богатырь: Посланник тьмы". Это аж третья часть — вроде бы финальная (хотя эта музыка может оказаться и вечной, как в случае несчастных "Елок").
Идея скрестить современный сеттинг и русский фольклор не нова, из нее Сергей Сельянов вырастил уже десятка полтора мультфильмов во франшизе "Три богатыря". Правда, там действие не перенесено в наши дни, а тут как раз да. Именно этого не хватало, скажем, второй части с подзаголовком "Корень зла", где за три копейки старались нарисовать чуть ли не "Властелина колец" а-ля рюс.
© Disney

Виктор Хориняк и Мила Сивацкая в фильме "Последний богатырь: Посланник тьмы"

Кадр из фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
1 из 4

Виктор Хориняк и Мила Сивацкая в фильме "Последний богатырь: Посланник тьмы"

© Disney
© Disney

Елена Яковлева в роли Бабы-яги в фильме "Последний богатырь: Посланник тьмы"

Кадр из фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
2 из 4

Елена Яковлева в роли Бабы-яги в фильме "Последний богатырь: Посланник тьмы"

© Disney
© Disney

Кадр из фильма "Последний богатырь: Посланник тьмы"

Кадр из фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
3 из 4

Кадр из фильма "Последний богатырь: Посланник тьмы"

© Disney
© Disney

Мила Сивацкая в фильме "Последний богатырь: Посланник тьмы"

Кадр из фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
4 из 4

Мила Сивацкая в фильме "Последний богатырь: Посланник тьмы"

© Disney
1 из 4

Виктор Хориняк и Мила Сивацкая в фильме "Последний богатырь: Посланник тьмы"

© Disney
2 из 4

Елена Яковлева в роли Бабы-яги в фильме "Последний богатырь: Посланник тьмы"

© Disney
3 из 4

Кадр из фильма "Последний богатырь: Посланник тьмы"

© Disney
4 из 4

Мила Сивацкая в фильме "Последний богатырь: Посланник тьмы"

© Disney
Триквел снимали одновременно с сиквелом, но в плане графики, выдумки и постановки этот фильм сильно лучше первых двух. Здесь Баба-яга (Елена Яковлева) с Водяным (Сергей Бурунов) ездят на такси комфорт-класса, кикиморы хамят посетителям почтового отделения, а Филипп Киркоров в образе жар-птицы рожает яйцо (это самый пугающий и впечатляющий момент фильма). В общем, родителям с детьми, может, и сойдет, но лучше перед входом в зал оставить в гардеробе чувство вкуса.
Премьера фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 13:49Культура
В Москве прошла звездная премьера третьей части "Последнего богатыря"

Мюзикл, которого не может быть

Как всегда, немного неловко в случае редких успехов хвалить анимационную студию Illumination, которой пора бы уже взять на себя ответственность за выход "Миньонов" как за культурный теракт. Эти желтые гуманоиды в виде мерчендайза разорили не одну семью!
"Зверопой 2" — продолжение их же первого фильма, где звери сбивались в труппу и ставили самодеятельный музыкальный спектакль. Уже там все было в целом неплохо. Сиквел на несколько голов выше — уровень прогресса примерно как у бродвейского мюзикла в сравнении с отечественной антрепризной опереттой.
© UPIКадр из мультфильма "Зверопой 2"
Кадр из мультфильма Зверопой 2
1 из 4
Кадр из мультфильма "Зверопой 2"
© UPI
© UPI

Фрагмент мультфильма "Зверопой 2"

Кадр из мультфильма Зверопой 2
2 из 4

Фрагмент мультфильма "Зверопой 2"

© UPI
© UPI

Эпизод из мультфильма "Зверопой 2"

Кадр из мультфильма Зверопой 2
3 из 4

Эпизод из мультфильма "Зверопой 2"

© UPI
© UPI

Мультфильм "Зверопой 2"

Кадр из мультфильма Зверопой 2
4 из 4

Мультфильм "Зверопой 2"

© UPI
1 из 4
Кадр из мультфильма "Зверопой 2"
© UPI
2 из 4

Фрагмент мультфильма "Зверопой 2"

© UPI
3 из 4

Эпизод из мультфильма "Зверопой 2"

© UPI
4 из 4

Мультфильм "Зверопой 2"

© UPI
В этой части сработавшийся коллектив по разным нелепым причинам отправляется из провинции покорять местный аналог Лас-Вегаса. Там им удается невероятным образом подписать контракт с местным воротилой мира сценических развлечений, антропоморфным волком в костюме. Его гениально озвучил Бобби Каннавале — вообще, "Зверопой" стоит посмотреть на сеансе в оригинале с субтитрами. Продюсер требует, чтобы в их будущей космоопере сыграла его дочь, а еще рок-звезда — седеющий лев, давно прячущийся от публики. Боно, фронтмен группы U2, озвучил этого героя как музыкальный аналог Марлона Брандо позднего периода затворничества.
В итоге герои наперекор судьбе все же ставят мюзикл в неожиданном сеттинге. И он получается просто восхитительным — чистое зрительское удовольствие, которого не подарит реальная постановка с людьми. Ведь некоторые поразительные музыкальные и танцевальные номера можно только нарисовать, а не сыграть.

"Мое разбитое сердце будет любить тебя всегда"

"На прошлое Рождество я подарил тебе мое сердце, но ты его вернула на следующий день. В этом году, чтобы спасти себя от слез, я подарю его кому-то особенному".

Так переводятся первые четыре строчки известнейшей песни "Last Christmas" Джорджа Майкла. Ее часто включают в декабре на радио, хотя на самом деле в ней вовсе нет ничего радостного — трагический тоскливый текст, спетый под иронически радостную мелодию.
Вот примерно такое, на самом деле абсолютно верное, предпраздничное впечатление создает фильм "Реальная любовь", который по миру пересматривают на Рождество не реже, чем у нас — "Иронию судьбы" (тоже, кстати, весьма драматическое кино).
© Кинокомпания "Пионер"Кадр из фильма "Реальная любовь"
Кадр из фильма Реальная любовь
1 из 6
Кадр из фильма "Реальная любовь"
© Кинокомпания "Пионер"
© Кинокомпания "Пионер"

Эпизод из фильма "Реальная любовь"

Кадр из фильма Реальная любовь
2 из 6

Эпизод из фильма "Реальная любовь"

© Кинокомпания "Пионер"
© Кинокомпания "Пионер"

Фрагмент фильма "Реальная любовь"

Кадр из фильма Реальная любовь
3 из 6

Фрагмент фильма "Реальная любовь"

© Кинокомпания "Пионер"
© DNA Films (2003)

Фильм "Реальная любовь"

Кадр из фильма Реальная любовь
4 из 6

Фильм "Реальная любовь"

© DNA Films (2003)
© Кинокомпания "Пионер"

Картина "Реальная любовь"

Кадр из фильма Реальная любовь
5 из 6

Картина "Реальная любовь"

© Кинокомпания "Пионер"
© Кинокомпания "Пионер"

Сцена из фильма "Реальная любовь"

Кадр из фильма Реальная любовь
6 из 6

Сцена из фильма "Реальная любовь"

© Кинокомпания "Пионер"
1 из 6
Кадр из фильма "Реальная любовь"
© Кинокомпания "Пионер"
2 из 6

Эпизод из фильма "Реальная любовь"

© Кинокомпания "Пионер"
3 из 6

Фрагмент фильма "Реальная любовь"

© Кинокомпания "Пионер"
4 из 6

Фильм "Реальная любовь"

© DNA Films (2003)
5 из 6

Картина "Реальная любовь"

© Кинокомпания "Пионер"
6 из 6

Сцена из фильма "Реальная любовь"

© Кинокомпания "Пионер"
По сути, перед нами коммерческий и очень просчитанный ромком о том, как судьбы разных людей, которые ищут в себе любовь, тесно переплелись аккурат перед большой датой. Британец Ричард Кертис придумал сразу девять разных новелл, связанных между собой и развивающих самые разнообразные романтические сюжеты.
Но весь этот сложный нарратив при пересмотре (а пересмотреть стоит уже сейчас — в повторном прокате идет отреставрированная версия в оригинале с субтитрами) развенчивает любые сентиментальные стереотипы о том, как каждый на планете обязательно найдет свою вторую половинку. А также — выбивает из головы коммерческую обманную мишуру, которую нам регулярно пытаются продать под видом новогоднего настроения.
Кадр из трейлера фильма Чемпион мира
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