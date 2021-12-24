https://ria.ru/20211224/kino-1765212457.html

Главные кинопремьеры недели для всей семьи

Главные кинопремьеры недели для всей семьи - РИА Новости, 24.12.2021

Главные кинопремьеры недели для всей семьи

Неделя в прокате выдалась в стиле затишья перед бурей. Совсем скоро грядет новогодняя битва — эпическое столкновение проектов, которые сражаются за праздничный... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T08:00

2021-12-24T08:00

2021-12-24T07:55

культура

филипп киркоров

елена яковлева

боно (пол дэвид хьюсон)

кино и сериалы

сергей бурунов

что посмотреть

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Егор Беликов. Неделя в прокате выдалась в стиле затишья перед бурей. Совсем скоро грядет новогодняя битва — эпическое столкновение проектов, которые сражаются за праздничный денежный куш. А сейчас — картины, вступающие в эту борьбу уже с форой. О финале "Последнего богатыря", сиквеле "Зверопоя" и ре-релизе рождественской неоклассики — в материале РИА Новости.Колобок наносит ответный ударПредполагаемый драйвер роста сборов кинотеатров в этот уик-энд — российский диснеевский семейный фильм "Последний богатырь: Посланник тьмы". Это аж третья часть — вроде бы финальная (хотя эта музыка может оказаться и вечной, как в случае несчастных "Елок").Идея скрестить современный сеттинг и русский фольклор не нова, из нее Сергей Сельянов вырастил уже десятка полтора мультфильмов во франшизе "Три богатыря". Правда, там действие не перенесено в наши дни, а тут как раз да. Именно этого не хватало, скажем, второй части с подзаголовком "Корень зла", где за три копейки старались нарисовать чуть ли не "Властелина колец" а-ля рюс.Триквел снимали одновременно с сиквелом, но в плане графики, выдумки и постановки этот фильм сильно лучше первых двух. Здесь Баба-яга (Елена Яковлева) с Водяным (Сергей Бурунов) ездят на такси комфорт-класса, кикиморы хамят посетителям почтового отделения, а Филипп Киркоров в образе жар-птицы рожает яйцо (это самый пугающий и впечатляющий момент фильма). В общем, родителям с детьми, может, и сойдет, но лучше перед входом в зал оставить в гардеробе чувство вкуса.Мюзикл, которого не может бытьКак всегда, немного неловко в случае редких успехов хвалить анимационную студию Illumination, которой пора бы уже взять на себя ответственность за выход "Миньонов" как за культурный теракт. Эти желтые гуманоиды в виде мерчендайза разорили не одну семью!"Зверопой 2" — продолжение их же первого фильма, где звери сбивались в труппу и ставили самодеятельный музыкальный спектакль. Уже там все было в целом неплохо. Сиквел на несколько голов выше — уровень прогресса примерно как у бродвейского мюзикла в сравнении с отечественной антрепризной опереттой.В этой части сработавшийся коллектив по разным нелепым причинам отправляется из провинции покорять местный аналог Лас-Вегаса. Там им удается невероятным образом подписать контракт с местным воротилой мира сценических развлечений, антропоморфным волком в костюме. Его гениально озвучил Бобби Каннавале — вообще, "Зверопой" стоит посмотреть на сеансе в оригинале с субтитрами. Продюсер требует, чтобы в их будущей космоопере сыграла его дочь, а еще рок-звезда — седеющий лев, давно прячущийся от публики. Боно, фронтмен группы U2, озвучил этого героя как музыкальный аналог Марлона Брандо позднего периода затворничества.В итоге герои наперекор судьбе все же ставят мюзикл в неожиданном сеттинге. И он получается просто восхитительным — чистое зрительское удовольствие, которого не подарит реальная постановка с людьми. Ведь некоторые поразительные музыкальные и танцевальные номера можно только нарисовать, а не сыграть."Мое разбитое сердце будет любить тебя всегда"Так переводятся первые четыре строчки известнейшей песни "Last Christmas" Джорджа Майкла. Ее часто включают в декабре на радио, хотя на самом деле в ней вовсе нет ничего радостного — трагический тоскливый текст, спетый под иронически радостную мелодию.Вот примерно такое, на самом деле абсолютно верное, предпраздничное впечатление создает фильм "Реальная любовь", который по миру пересматривают на Рождество не реже, чем у нас — "Иронию судьбы" (тоже, кстати, весьма драматическое кино).По сути, перед нами коммерческий и очень просчитанный ромком о том, как судьбы разных людей, которые ищут в себе любовь, тесно переплелись аккурат перед большой датой. Британец Ричард Кертис придумал сразу девять разных новелл, связанных между собой и развивающих самые разнообразные романтические сюжеты.Но весь этот сложный нарратив при пересмотре (а пересмотреть стоит уже сейчас — в повторном прокате идет отреставрированная версия в оригинале с субтитрами) развенчивает любые сентиментальные стереотипы о том, как каждый на планете обязательно найдет свою вторую половинку. А также — выбивает из головы коммерческую обманную мишуру, которую нам регулярно пытаются продать под видом новогоднего настроения.

https://ria.ru/20211222/premera-1764879306.html

https://ria.ru/20211223/shakhmaty-1764975087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

филипп киркоров, елена яковлева, боно (пол дэвид хьюсон), кино и сериалы, сергей бурунов, что посмотреть