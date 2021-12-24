Главные кинопремьеры недели для всей семьи

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Егор Беликов. Неделя в прокате выдалась в стиле затишья перед бурей. Совсем скоро грядет новогодняя битва — эпическое столкновение проектов, которые сражаются за праздничный денежный куш. А сейчас — картины, вступающие в эту борьбу уже с форой. О финале "Последнего богатыря", сиквеле "Зверопоя" и ре-релизе рождественской неоклассики — в материале РИА Новости.Колобок наносит ответный ударПредполагаемый драйвер роста сборов кинотеатров в этот уик-энд — российский диснеевский семейный фильм "Последний богатырь: Посланник тьмы". Это аж третья часть — вроде бы финальная (хотя эта музыка может оказаться и вечной, как в случае несчастных "Елок").Идея скрестить современный сеттинг и русский фольклор не нова, из нее Сергей Сельянов вырастил уже десятка полтора мультфильмов во франшизе "Три богатыря". Правда, там действие не перенесено в наши дни, а тут как раз да. Именно этого не хватало, скажем, второй части с подзаголовком "Корень зла", где за три копейки старались нарисовать чуть ли не "Властелина колец" а-ля рюс.Триквел снимали одновременно с сиквелом, но в плане графики, выдумки и постановки этот фильм сильно лучше первых двух. Здесь Баба-яга (Елена Яковлева) с Водяным (Сергей Бурунов) ездят на такси комфорт-класса, кикиморы хамят посетителям почтового отделения, а Филипп Киркоров в образе жар-птицы рожает яйцо (это самый пугающий и впечатляющий момент фильма). В общем, родителям с детьми, может, и сойдет, но лучше перед входом в зал оставить в гардеробе чувство вкуса.Мюзикл, которого не может бытьКак всегда, немного неловко в случае редких успехов хвалить анимационную студию Illumination, которой пора бы уже взять на себя ответственность за выход "Миньонов" как за культурный теракт. Эти желтые гуманоиды в виде мерчендайза разорили не одну семью!"Зверопой 2" — продолжение их же первого фильма, где звери сбивались в труппу и ставили самодеятельный музыкальный спектакль. Уже там все было в целом неплохо. Сиквел на несколько голов выше — уровень прогресса примерно как у бродвейского мюзикла в сравнении с отечественной антрепризной опереттой.В этой части сработавшийся коллектив по разным нелепым причинам отправляется из провинции покорять местный аналог Лас-Вегаса. Там им удается невероятным образом подписать контракт с местным воротилой мира сценических развлечений, антропоморфным волком в костюме. Его гениально озвучил Бобби Каннавале — вообще, "Зверопой" стоит посмотреть на сеансе в оригинале с субтитрами. Продюсер требует, чтобы в их будущей космоопере сыграла его дочь, а еще рок-звезда — седеющий лев, давно прячущийся от публики. Боно, фронтмен группы U2, озвучил этого героя как музыкальный аналог Марлона Брандо позднего периода затворничества.В итоге герои наперекор судьбе все же ставят мюзикл в неожиданном сеттинге. И он получается просто восхитительным — чистое зрительское удовольствие, которого не подарит реальная постановка с людьми. Ведь некоторые поразительные музыкальные и танцевальные номера можно только нарисовать, а не сыграть."Мое разбитое сердце будет любить тебя всегда"Так переводятся первые четыре строчки известнейшей песни "Last Christmas" Джорджа Майкла. Ее часто включают в декабре на радио, хотя на самом деле в ней вовсе нет ничего радостного — трагический тоскливый текст, спетый под иронически радостную мелодию.Вот примерно такое, на самом деле абсолютно верное, предпраздничное впечатление создает фильм "Реальная любовь", который по миру пересматривают на Рождество не реже, чем у нас — "Иронию судьбы" (тоже, кстати, весьма драматическое кино).По сути, перед нами коммерческий и очень просчитанный ромком о том, как судьбы разных людей, которые ищут в себе любовь, тесно переплелись аккурат перед большой датой. Британец Ричард Кертис придумал сразу девять разных новелл, связанных между собой и развивающих самые разнообразные романтические сюжеты.Но весь этот сложный нарратив при пересмотре (а пересмотреть стоит уже сейчас — в повторном прокате идет отреставрированная версия в оригинале с субтитрами) развенчивает любые сентиментальные стереотипы о том, как каждый на планете обязательно найдет свою вторую половинку. А также — выбивает из головы коммерческую обманную мишуру, которую нам регулярно пытаются продать под видом новогоднего настроения.
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Егор Беликов. Неделя в прокате выдалась в стиле затишья перед бурей. Совсем скоро грядет новогодняя битва — эпическое столкновение проектов, которые сражаются за праздничный денежный куш. А сейчас — картины, вступающие в эту борьбу уже с форой. О финале "Последнего богатыря", сиквеле "Зверопоя" и ре-релизе рождественской неоклассики — в материале РИА Новости.
Колобок наносит ответный удар
Предполагаемый драйвер роста сборов кинотеатров в этот уик-энд — российский диснеевский семейный фильм "Последний богатырь: Посланник тьмы". Это аж третья часть — вроде бы финальная (хотя эта музыка может оказаться и вечной, как в случае несчастных "Елок").
Идея скрестить современный сеттинг и русский фольклор не нова, из нее Сергей Сельянов вырастил уже десятка полтора мультфильмов во франшизе "Три богатыря". Правда, там действие не перенесено в наши дни, а тут как раз да. Именно этого не хватало, скажем, второй части с подзаголовком "Корень зла", где за три копейки старались нарисовать чуть ли не "Властелина колец" а-ля рюс.
Триквел снимали одновременно с сиквелом, но в плане графики, выдумки и постановки этот фильм сильно лучше первых двух. Здесь Баба-яга (Елена Яковлева) с Водяным (Сергей Бурунов) ездят на такси комфорт-класса, кикиморы хамят посетителям почтового отделения, а Филипп Киркоров в образе жар-птицы рожает яйцо (это самый пугающий и впечатляющий момент фильма). В общем, родителям с детьми, может, и сойдет, но лучше перед входом в зал оставить в гардеробе чувство вкуса.
Как всегда, немного неловко в случае редких успехов хвалить анимационную студию Illumination, которой пора бы уже взять на себя ответственность за выход "Миньонов" как за культурный теракт. Эти желтые гуманоиды в виде мерчендайза разорили не одну семью!
"Зверопой 2" — продолжение их же первого фильма, где звери сбивались в труппу и ставили самодеятельный музыкальный спектакль. Уже там все было в целом неплохо. Сиквел на несколько голов выше — уровень прогресса примерно как у бродвейского мюзикла в сравнении с отечественной антрепризной опереттой.
В этой части сработавшийся коллектив по разным нелепым причинам отправляется из провинции покорять местный аналог Лас-Вегаса. Там им удается невероятным образом подписать контракт с местным воротилой мира сценических развлечений, антропоморфным волком в костюме. Его гениально озвучил Бобби Каннавале — вообще, "Зверопой" стоит посмотреть на сеансе в оригинале с субтитрами. Продюсер требует, чтобы в их будущей космоопере сыграла его дочь, а еще рок-звезда — седеющий лев, давно прячущийся от публики. Боно, фронтмен группы U2, озвучил этого героя как музыкальный аналог Марлона Брандо позднего периода затворничества.
В итоге герои наперекор судьбе все же ставят мюзикл в неожиданном сеттинге. И он получается просто восхитительным — чистое зрительское удовольствие, которого не подарит реальная постановка с людьми. Ведь некоторые поразительные музыкальные и танцевальные номера можно только нарисовать, а не сыграть.
"Мое разбитое сердце будет любить тебя всегда"
"На прошлое Рождество я подарил тебе мое сердце, но ты его вернула на следующий день. В этом году, чтобы спасти себя от слез, я подарю его кому-то особенному".
Так переводятся первые четыре строчки известнейшей песни "Last Christmas" Джорджа Майкла. Ее часто включают в декабре на радио, хотя на самом деле в ней вовсе нет ничего радостного — трагический тоскливый текст, спетый под иронически радостную мелодию.
Вот примерно такое, на самом деле абсолютно верное, предпраздничное впечатление создает фильм "Реальная любовь", который по миру пересматривают на Рождество не реже, чем у нас — "Иронию судьбы" (тоже, кстати, весьма драматическое кино).
По сути, перед нами коммерческий и очень просчитанный ромком о том, как судьбы разных людей, которые ищут в себе любовь, тесно переплелись аккурат перед большой датой. Британец Ричард Кертис придумал сразу девять разных новелл, связанных между собой и развивающих самые разнообразные романтические сюжеты.
Но весь этот сложный нарратив при пересмотре (а пересмотреть стоит уже сейчас — в повторном прокате идет отреставрированная версия в оригинале с субтитрами) развенчивает любые сентиментальные стереотипы о том, как каждый на планете обязательно найдет свою вторую половинку. А также — выбивает из головы коммерческую обманную мишуру, которую нам регулярно пытаются продать под видом новогоднего настроения.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.