"На них нет управы!" Кто стоит за атаками на Святой Земле
© AFP 2021 / Menahem KahanaМонахиня в сгоревшей церкви Умножения Хлебов и Рыб в Табхе. Июнь 2015 года
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Антон Скрипунов. В Иерусалиме, священном городе трех религий, — новый конфликт. Христиане заявили о нападках радикалов, но власти закрывают на это глаза. Верующие опасаются, что паломники не смогут молиться в таких значимых местах, как храм Гроба Господня или Гефсиманский сад. О непростой и очень запутанной ситуации — в материале РИА Новости.
"Жить стало невыносимо"
Колокольный звон, призыв муэдзина, аромат ладана и дым кальяна — не зря местные называют Иерусалим "центром Земли". Здесь перемешались разные культуры и эпохи, особенно это чувствуется в христианском квартале Старого города. Одна улица, увешанная флажками с красными крестами, принадлежит православным грекам. Другая, с портретами папы Франциска — католикам. На третьей коптские символы, а через переулок — надписи на арамейском, языке Христа. Там же из храма доносится французская речь: это суверенная территория Франции. Через пару домов на большой площади говорят по-русски, тут Александровское подворье.
Пестрый квартал населяют две тысячи христиан — всего два процента от общей численности города. Большинство живут в домах, которые передают по наследству как минимум с XII века. Однако в последнее время людей вытесняют.
"Община страдает от систематических попыток ограничить возможность христиан оставаться в своих исторических домах и районах", — заявил на днях патриарх Иерусалимский Феофил.
© Фото службы коммуникации ОВЦСЛидеры и представители христианских общин Иерусалима провели акцию у Яффских ворот Старого города в Иерусалиме
Лидеры и представители христианских общин Иерусалима провели акцию у Яффских ворот Старого города в Иерусалиме
В бедах он винит "еврейские радикальные группировки", которые постоянно запугивают. "Начиная с 2012 года против христиан были совершены бесчисленные преступления, — продолжает иерарх, — включая физические и вербальные атаки на священников и иных клириков; происходили нападения на храмы, святые места подвергались вандализму и систематически осквернялись".
В итоге последователи Христа вышли на акцию протеста у Яффских ворот: патриарх Феофил вместе с духовными лидерами католиков и армян на Святой Земле призвал политиков навести порядок.
"Последние годы жизнь многих христиан стала невыносимой из-за радикальных местных группировок с экстремистскими идеологиями. Похоже, что их цель — освободить Старый город Иерусалима от христианского присутствия, даже христианского квартала", — высказался католический кустодий Святой Земли Франческо Паттон.
"Оскорбляют повсеместно"
"В Иерусалиме, пожалуй, нет ни одного священника, в сторону которого не плюнули. А по восточным меркам это большое оскорбление. Со мной такое бывало неоднократно: идешь по улице мимо группы молодых людей, а они демонстративно плюют — если не на тебя, то себе под ноги", — рассказывает священник Александр Занемонец.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКоптские паломники у храма Гроба Господня в Иерусалиме
Коптские паломники у храма Гроба Господня в Иерусалиме
Он объясняет, что оскорбленные люди ничего не могут поделать: "Если бы полезли с кулаками, то можно обратиться в суд. Но такая форма нападок не наказуема, поэтому власти разводят руками".
В основном, по словам священника, агрессию проявляют маргинальные группировки, "в целом иудеи довольно терпимы". Однако случаи, отмечает он, вовсе не единичные.
Порой от угроз переходят к делу. В августе радикалы спилили железный крест в церкви деревни Табха на берегу озера Кинерет. Храм построили на месте "чуда о пяти хлебах", совершенного Иисусом Христом, поэтому акт вандализма особо возмутил верующих. Полиция заявила, что камеры не зафиксировали нападавших.
Не нашли и тех, кто в начале февраля поджег румынский храм в Иерусалиме. А за два месяца до этого загорелась знаменитая Церковь Всех Наций в Гефсиманском саду, в котором перед распятием молился Христос. Виновника — 49-летнего израильтянина — задержали.
Последствия пожара в Церкви Всех Наций в Иерусалиме. Декабрь 2020 года
В мае прошлого года на воротах монастыря Успения на горе Сион оставили оскорбительные граффити: "Убьем язычников!" и "Смерть христианам, врагам Израиля!" Община обвинила еврейских радикалов.
"Подобные инциденты лишь укрепляют мнение многих христиан о том, что Святая Земля становится для них все более неприветливым местом", — говорит Анита Дельхаас, исполнительный директор Международного сообщества Гроба Господня.
В полиции Израиля заверили, что осуждают "любой ущерб религиозным учреждениям". "Каждая жалоба на вандализм тщательно и профессионально расследуется с целью установления истины и поиска причастных, чтобы они понесли установленную законом ответственность, — заявили там. — Мы работаем над сохранением святых мест, а также защищаем тех, кто их посещает и молится".
Несмотря на это, верующие волнуются, что паломники вообще перестанут ездить на Святую Землю.
Монахи у храма Гроба Господня
Борьба за квартал
Пилигримов здесь и так не видели уже много месяцев — из-за пандемии. По разным оценкам, христианское паломничество приносит стране до трех миллиардов долларов ежегодно.
Прежде всего богомольцы устремляются к храму Гроба Господня — главной святыне, к которой могут перекрыть доступ.
Причина — многочисленные имущественные споры. Иерусалимский патриархат много лет судится за несколько зданий в центре города, перешедших иудейским организациям еще в середине 2000-х. Речь в первую очередь о гостинице "Империал" у Яффских ворот: там начинается знаменитая "паломническая улица". Некогда отель принадлежал церкви, в нулевые его отдал в аренду патриарх Ириней. Без согласования с синодом, за что его в 2005-м сместили. Преемник — Феофил — давно пытается вернуть недвижимость.
Продавец крестов в Иерусалиме
Тяжба длилась 14 лет, но израильский суд встал на сторону иудеев. Христиане не согласны: решение подрывает и без того хрупкий статус-кво.
Дело в том, что Старый город относится к Восточному Иерусалиму, не имеющему четкого правового статуса. С 1967-го им де-факто владеет Израиль, чего ООН не признает. Значительная часть населения здесь — арабы, и они считают район территорией Палестины.
"Еще Ясир Арафат, глава Автономии, издавал указ, который под страхом смерти запрещал продавать недвижимость евреям. Но многие арабы, жившие не в самых лучших условиях, хотели получить деньги. Ради этого уезжали за границу, чтобы оформить сделки с подставными лицами, якобы не связанными с Израилем", — объясняет историк-востоковед Михаил Якушев.
По его словам, христианские церкви недовольны "постепенной иудаизацией" Старого города. Прежде всего Иерусалимская — крупнейший в регионе землевладелец.
"Опасные заявления"
Обостряют ситуацию и жесткие антиковидные меры. Несмотря на закрытые границы, власти разрешили въезжать в страну еврейским паломникам, что сильно возмутило другие общины. Местные христиане назвали такой подход дискриминационным.
© Фото : министерство туризма ИзраиляОткрытие храма Гроба Господня в Иерусалиме. 24 мая 2020 года
© Фото : министерство туризма Израиля
Открытие храма Гроба Господня в Иерусалиме. 24 мая 2020 года
"Тысячи верующих хотят посетить святые места, но не могут. Это не только незаконно, но и аморально!" — говорит Вади Абунассар, представитель совета иерусалимских церквей.
Тель-Авив ответил жестко: подобные заявления — "ложные и опасные". "Мы ожидаем, что религиозные лидеры не будут участвовать в беспочвенных рассуждениях о ненависти и подстрекательстве, — заявили в МИД Израиля. — Это лишь подливает масла в огонь антисемитизма, может привести к насилию и причинить вред ни в чем не повинным людям".
Власти пояснили, что специальный комитет выдает особые разрешения на въезд в страну "как евреям, так и христианам, в том числе священнослужителям", и это не зависит от принадлежности паломников к той или иной религии.
Однако верующих ответ не устроил. Ситуация на Святой Земле, в центре паломничества христиан, иудеев и мусульман, становится все сложнее.