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Религия
https://ria.ru/20211224/khristiane-1765200317.html
"На них нет управы!" Кто стоит за атаками на Святой Земле
"На них нет управы!" Кто стоит за атаками на Святой Земле - РИА Новости, 24.12.2021
"На них нет управы!" Кто стоит за атаками на Святой Земле
В Иерусалиме, священном городе трех религий, — новый конфликт. Христиане заявили о нападках радикалов, но власти закрывают на это глаза. Верующие опасаются, что РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T08:00
2021-12-24T07:55
религия
в мире
израиль
восточный иерусалим
оон
тель-авив
иерусалим
ясир арафат
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Антон Скрипунов. В Иерусалиме, священном городе трех религий, — новый конфликт. Христиане заявили о нападках радикалов, но власти закрывают на это глаза. Верующие опасаются, что паломники не смогут молиться в таких значимых местах, как храм Гроба Господня или Гефсиманский сад. О непростой и очень запутанной ситуации — в материале РИА Новости."Жить стало невыносимо"Колокольный звон, призыв муэдзина, аромат ладана и дым кальяна — не зря местные называют Иерусалим "центром Земли". Здесь перемешались разные культуры и эпохи, особенно это чувствуется в христианском квартале Старого города. Одна улица, увешанная флажками с красными крестами, принадлежит православным грекам. Другая, с портретами папы Франциска — католикам. На третьей коптские символы, а через переулок — надписи на арамейском, языке Христа. Там же из храма доносится французская речь: это суверенная территория Франции. Через пару домов на большой площади говорят по-русски, тут Александровское подворье.Пестрый квартал населяют две тысячи христиан — всего два процента от общей численности города. Большинство живут в домах, которые передают по наследству как минимум с XII века. Однако в последнее время людей вытесняют."Община страдает от систематических попыток ограничить возможность христиан оставаться в своих исторических домах и районах", — заявил на днях патриарх Иерусалимский Феофил.В бедах он винит "еврейские радикальные группировки", которые постоянно запугивают. "Начиная с 2012 года против христиан были совершены бесчисленные преступления, — продолжает иерарх, — включая физические и вербальные атаки на священников и иных клириков; происходили нападения на храмы, святые места подвергались вандализму и систематически осквернялись".В итоге последователи Христа вышли на акцию протеста у Яффских ворот: патриарх Феофил вместе с духовными лидерами католиков и армян на Святой Земле призвал политиков навести порядок."Последние годы жизнь многих христиан стала невыносимой из-за радикальных местных группировок с экстремистскими идеологиями. Похоже, что их цель — освободить Старый город Иерусалима от христианского присутствия, даже христианского квартала", — высказался католический кустодий Святой Земли Франческо Паттон."Оскорбляют повсеместно""В Иерусалиме, пожалуй, нет ни одного священника, в сторону которого не плюнули. А по восточным меркам это большое оскорбление. Со мной такое бывало неоднократно: идешь по улице мимо группы молодых людей, а они демонстративно плюют — если не на тебя, то себе под ноги", — рассказывает священник Александр Занемонец.Он объясняет, что оскорбленные люди ничего не могут поделать: "Если бы полезли с кулаками, то можно обратиться в суд. Но такая форма нападок не наказуема, поэтому власти разводят руками".В основном, по словам священника, агрессию проявляют маргинальные группировки, "в целом иудеи довольно терпимы". Однако случаи, отмечает он, вовсе не единичные.Порой от угроз переходят к делу. В августе радикалы спилили железный крест в церкви деревни Табха на берегу озера Кинерет. Храм построили на месте "чуда о пяти хлебах", совершенного Иисусом Христом, поэтому акт вандализма особо возмутил верующих. Полиция заявила, что камеры не зафиксировали нападавших.Не нашли и тех, кто в начале февраля поджег румынский храм в Иерусалиме. А за два месяца до этого загорелась знаменитая Церковь Всех Наций в Гефсиманском саду, в котором перед распятием молился Христос. Виновника — 49-летнего израильтянина — задержали.В мае прошлого года на воротах монастыря Успения на горе Сион оставили оскорбительные граффити: "Убьем язычников!" и "Смерть христианам, врагам Израиля!" Община обвинила еврейских радикалов."Подобные инциденты лишь укрепляют мнение многих христиан о том, что Святая Земля становится для них все более неприветливым местом", — говорит Анита Дельхаас, исполнительный директор Международного сообщества Гроба Господня.В полиции Израиля заверили, что осуждают "любой ущерб религиозным учреждениям". "Каждая жалоба на вандализм тщательно и профессионально расследуется с целью установления истины и поиска причастных, чтобы они понесли установленную законом ответственность, — заявили там. — Мы работаем над сохранением святых мест, а также защищаем тех, кто их посещает и молится".Несмотря на это, верующие волнуются, что паломники вообще перестанут ездить на Святую Землю.Борьба за кварталПилигримов здесь и так не видели уже много месяцев — из-за пандемии. По разным оценкам, христианское паломничество приносит стране до трех миллиардов долларов ежегодно.Прежде всего богомольцы устремляются к храму Гроба Господня — главной святыне, к которой могут перекрыть доступ.Причина — многочисленные имущественные споры. Иерусалимский патриархат много лет судится за несколько зданий в центре города, перешедших иудейским организациям еще в середине 2000-х. Речь в первую очередь о гостинице "Империал" у Яффских ворот: там начинается знаменитая "паломническая улица". Некогда отель принадлежал церкви, в нулевые его отдал в аренду патриарх Ириней. Без согласования с синодом, за что его в 2005-м сместили. Преемник — Феофил — давно пытается вернуть недвижимость.Тяжба длилась 14 лет, но израильский суд встал на сторону иудеев. Христиане не согласны: решение подрывает и без того хрупкий статус-кво.Дело в том, что Старый город относится к Восточному Иерусалиму, не имеющему четкого правового статуса. С 1967-го им де-факто владеет Израиль, чего ООН не признает. Значительная часть населения здесь — арабы, и они считают район территорией Палестины."Еще Ясир Арафат, глава Автономии, издавал указ, который под страхом смерти запрещал продавать недвижимость евреям. Но многие арабы, жившие не в самых лучших условиях, хотели получить деньги. Ради этого уезжали за границу, чтобы оформить сделки с подставными лицами, якобы не связанными с Израилем", — объясняет историк-востоковед Михаил Якушев.По его словам, христианские церкви недовольны "постепенной иудаизацией" Старого города. Прежде всего Иерусалимская — крупнейший в регионе землевладелец."Опасные заявления"Обостряют ситуацию и жесткие антиковидные меры. Несмотря на закрытые границы, власти разрешили въезжать в страну еврейским паломникам, что сильно возмутило другие общины. Местные христиане назвали такой подход дискриминационным."Тысячи верующих хотят посетить святые места, но не могут. Это не только незаконно, но и аморально!" — говорит Вади Абунассар, представитель совета иерусалимских церквей.Тель-Авив ответил жестко: подобные заявления — "ложные и опасные". "Мы ожидаем, что религиозные лидеры не будут участвовать в беспочвенных рассуждениях о ненависти и подстрекательстве, — заявили в МИД Израиля. — Это лишь подливает масла в огонь антисемитизма, может привести к насилию и причинить вред ни в чем не повинным людям".Власти пояснили, что специальный комитет выдает особые разрешения на въезд в страну "как евреям, так и христианам, в том числе священнослужителям", и это не зависит от принадлежности паломников к той или иной религии.Однако верующих ответ не устроил. Ситуация на Святой Земле, в центре паломничества христиан, иудеев и мусульман, становится все сложнее.
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в мире, израиль, восточный иерусалим, оон, тель-авив, иерусалим, ясир арафат, мид израиля‎, феофил iii (патриарх иерусалимский), иудаизм
08:00 24.12.2021
 

"На них нет управы!" Кто стоит за атаками на Святой Земле

© AFP 2021 / Menahem KahanaМонахиня в сгоревшей церкви Умножения Хлебов и Рыб в Табхе. Июнь 2015 года
Монахиня в сгоревшей церкви Умножения Хлебов и Рыб в Табхе. Июнь 2015 года - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© AFP 2021 / Menahem Kahana
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Антон Скрипунов. В Иерусалиме, священном городе трех религий, — новый конфликт. Христиане заявили о нападках радикалов, но власти закрывают на это глаза. Верующие опасаются, что паломники не смогут молиться в таких значимых местах, как храм Гроба Господня или Гефсиманский сад. О непростой и очень запутанной ситуации — в материале РИА Новости.

"Жить стало невыносимо"

Колокольный звон, призыв муэдзина, аромат ладана и дым кальяна — не зря местные называют Иерусалим "центром Земли". Здесь перемешались разные культуры и эпохи, особенно это чувствуется в христианском квартале Старого города. Одна улица, увешанная флажками с красными крестами, принадлежит православным грекам. Другая, с портретами папы Франциска — католикам. На третьей коптские символы, а через переулок — надписи на арамейском, языке Христа. Там же из храма доносится французская речь: это суверенная территория Франции. Через пару домов на большой площади говорят по-русски, тут Александровское подворье.
Пестрый квартал населяют две тысячи христиан — всего два процента от общей численности города. Большинство живут в домах, которые передают по наследству как минимум с XII века. Однако в последнее время людей вытесняют.
"Община страдает от систематических попыток ограничить возможность христиан оставаться в своих исторических домах и районах", — заявил на днях патриарх Иерусалимский Феофил.
© Фото службы коммуникации ОВЦСЛидеры и представители христианских общин Иерусалима провели акцию у Яффских ворот Старого города в Иерусалиме
Лидеры и представители христианских общин Иерусалима провели акцию у Яффских ворот старого города в Иерусалиме
© Фото службы коммуникации ОВЦС
Лидеры и представители христианских общин Иерусалима провели акцию у Яффских ворот Старого города в Иерусалиме
В бедах он винит "еврейские радикальные группировки", которые постоянно запугивают. "Начиная с 2012 года против христиан были совершены бесчисленные преступления, — продолжает иерарх, — включая физические и вербальные атаки на священников и иных клириков; происходили нападения на храмы, святые места подвергались вандализму и систематически осквернялись".
В итоге последователи Христа вышли на акцию протеста у Яффских ворот: патриарх Феофил вместе с духовными лидерами католиков и армян на Святой Земле призвал политиков навести порядок.
"Последние годы жизнь многих христиан стала невыносимой из-за радикальных местных группировок с экстремистскими идеологиями. Похоже, что их цель — освободить Старый город Иерусалима от христианского присутствия, даже христианского квартала", — высказался католический кустодий Святой Земли Франческо Паттон.

"Оскорбляют повсеместно"

"В Иерусалиме, пожалуй, нет ни одного священника, в сторону которого не плюнули. А по восточным меркам это большое оскорбление. Со мной такое бывало неоднократно: идешь по улице мимо группы молодых людей, а они демонстративно плюют — если не на тебя, то себе под ноги", — рассказывает священник Александр Занемонец.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКоптские паломники у храма Гроба Господня в Иерусалиме
Коптские паломники у Храма Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Коптские паломники у храма Гроба Господня в Иерусалиме
Он объясняет, что оскорбленные люди ничего не могут поделать: "Если бы полезли с кулаками, то можно обратиться в суд. Но такая форма нападок не наказуема, поэтому власти разводят руками".
В основном, по словам священника, агрессию проявляют маргинальные группировки, "в целом иудеи довольно терпимы". Однако случаи, отмечает он, вовсе не единичные.
Порой от угроз переходят к делу. В августе радикалы спилили железный крест в церкви деревни Табха на берегу озера Кинерет. Храм построили на месте "чуда о пяти хлебах", совершенного Иисусом Христом, поэтому акт вандализма особо возмутил верующих. Полиция заявила, что камеры не зафиксировали нападавших.
Не нашли и тех, кто в начале февраля поджег румынский храм в Иерусалиме. А за два месяца до этого загорелась знаменитая Церковь Всех Наций в Гефсиманском саду, в котором перед распятием молился Христос. Виновника — 49-летнего израильтянина — задержали.
© AFP 2021 / Ahmad GharabliПоследствия пожара в Церкви Всех Наций в Иерусалиме. Декабрь 2020 года
Последствия пожара в Церкви Всех Наций в Иерусалиме. Декабрь 2020 - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© AFP 2021 / Ahmad Gharabli
Последствия пожара в Церкви Всех Наций в Иерусалиме. Декабрь 2020 года
В мае прошлого года на воротах монастыря Успения на горе Сион оставили оскорбительные граффити: "Убьем язычников!" и "Смерть христианам, врагам Израиля!" Община обвинила еврейских радикалов.
"Подобные инциденты лишь укрепляют мнение многих христиан о том, что Святая Земля становится для них все более неприветливым местом", — говорит Анита Дельхаас, исполнительный директор Международного сообщества Гроба Господня.
В полиции Израиля заверили, что осуждают "любой ущерб религиозным учреждениям". "Каждая жалоба на вандализм тщательно и профессионально расследуется с целью установления истины и поиска причастных, чтобы они понесли установленную законом ответственность, — заявили там. — Мы работаем над сохранением святых мест, а также защищаем тех, кто их посещает и молится".
Несмотря на это, верующие волнуются, что паломники вообще перестанут ездить на Святую Землю.
© РИА Новости / Антон СкрипуновМонахи у храма Гроба Господня
Грузинские паломники в центре Иерусалима - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Монахи у храма Гроба Господня

Борьба за квартал

Пилигримов здесь и так не видели уже много месяцев — из-за пандемии. По разным оценкам, христианское паломничество приносит стране до трех миллиардов долларов ежегодно.
Прежде всего богомольцы устремляются к храму Гроба Господня — главной святыне, к которой могут перекрыть доступ.
Причина — многочисленные имущественные споры. Иерусалимский патриархат много лет судится за несколько зданий в центре города, перешедших иудейским организациям еще в середине 2000-х. Речь в первую очередь о гостинице "Империал" у Яффских ворот: там начинается знаменитая "паломническая улица". Некогда отель принадлежал церкви, в нулевые его отдал в аренду патриарх Ириней. Без согласования с синодом, за что его в 2005-м сместили. Преемник — Феофил — давно пытается вернуть недвижимость.
© РИА Новости / Антон СкрипуновПродавец крестов в Иерусалиме
Продавец крестов в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Продавец крестов в Иерусалиме
Тяжба длилась 14 лет, но израильский суд встал на сторону иудеев. Христиане не согласны: решение подрывает и без того хрупкий статус-кво.
Дело в том, что Старый город относится к Восточному Иерусалиму, не имеющему четкого правового статуса. С 1967-го им де-факто владеет Израиль, чего ООН не признает. Значительная часть населения здесь — арабы, и они считают район территорией Палестины.
"Еще Ясир Арафат, глава Автономии, издавал указ, который под страхом смерти запрещал продавать недвижимость евреям. Но многие арабы, жившие не в самых лучших условиях, хотели получить деньги. Ради этого уезжали за границу, чтобы оформить сделки с подставными лицами, якобы не связанными с Израилем", — объясняет историк-востоковед Михаил Якушев.
По его словам, христианские церкви недовольны "постепенной иудаизацией" Старого города. Прежде всего Иерусалимская — крупнейший в регионе землевладелец.

"Опасные заявления"

Обостряют ситуацию и жесткие антиковидные меры. Несмотря на закрытые границы, власти разрешили въезжать в страну еврейским паломникам, что сильно возмутило другие общины. Местные христиане назвали такой подход дискриминационным.
© Фото : министерство туризма ИзраиляОткрытие храма Гроба Господня в Иерусалиме. 24 мая 2020 года
Открытие Храма Гроба Господня в Иерусалиме. 24 мая 2020 - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Фото : министерство туризма Израиля
Открытие храма Гроба Господня в Иерусалиме. 24 мая 2020 года
"Тысячи верующих хотят посетить святые места, но не могут. Это не только незаконно, но и аморально!" — говорит Вади Абунассар, представитель совета иерусалимских церквей.
Тель-Авив ответил жестко: подобные заявления — "ложные и опасные". "Мы ожидаем, что религиозные лидеры не будут участвовать в беспочвенных рассуждениях о ненависти и подстрекательстве, — заявили в МИД Израиля. — Это лишь подливает масла в огонь антисемитизма, может привести к насилию и причинить вред ни в чем не повинным людям".
Власти пояснили, что специальный комитет выдает особые разрешения на въезд в страну "как евреям, так и христианам, в том числе священнослужителям", и это не зависит от принадлежности паломников к той или иной религии.
Однако верующих ответ не устроил. Ситуация на Святой Земле, в центре паломничества христиан, иудеев и мусульман, становится все сложнее.
Храмовая гора - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 08:00Религия
Камень раздора. Почему мусульмане и евреи воюют из-за Храмовой горы
 
РелигияВ миреИзраильВосточный ИерусалимООНТель-АвивИерусалимЯсир АрафатМИД Израиля‎Феофил III (Патриарх Иерусалимский)иудаизм
 
 
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