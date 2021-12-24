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https://ria.ru/20211224/kachinskiy-1765417470.html
Качиньский считает, что Германия хочет создать в ЕС "четвертый рейх"
Качиньский считает, что Германия хочет создать в ЕС "четвертый рейх" - РИА Новости, 24.12.2021
Качиньский считает, что Германия хочет создать в ЕС "четвертый рейх"
Глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский усмотрел признаки строительства "четвертого рейха" в желании Германии... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T20:47
2021-12-24T20:51
в мире
италия
право и справедливость
европа
чехия
ярослав качиньский
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ВАРШАВА, 24 дек – РИА Новости. Глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский усмотрел признаки строительства "четвертого рейха" в желании Германии федерализировать Европейский союз.Говоря о части коалиционного соглашения в Германии, где отмечается желание расширить ЕС в "федеральное европейское государство", Качиньский заявил изданию Gazeta Polska Codziennie, что некоторые страны "не в восторге от перспективы строительства немецкого Четвертого рейха на основе ЕС".Он пояснил, что "этот термин – Четвертый немецкий рейх - не является чем-то предосудительным, речь идет не о Третьем рейхе, а об отсылке к Первому". "Я думаю, что он достаточно хорошо отражает направление этих изменений", - сказал Качиньский.Первым рейхом принято называть Священную Римскую империю германской нации, существовавшую с 962 по 1806 годы и объединявшую обширные земли в центральной Европе, в том числе часть Италии, Швейцарии, Чехии, Вторым - Германскую империю, провозглашенную в 1871 году и павшую в 1918 году, а Третьим - нацистскую Германию с 1933 по 1945 годы.
https://ria.ru/20211222/polsha-1765014907.html
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в мире, италия, право и справедливость, европа, чехия, ярослав качиньский
20:47 24.12.2021 (обновлено: 20:51 24.12.2021)
 
Качиньский считает, что Германия хочет создать в ЕС "четвертый рейх"

Глава правящей в Польше партии Качиньский: Германия хочет создать в ЕС "четвертый рейх"

© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© AP Photo / Alik Keplicz
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 24 дек – РИА Новости. Глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский усмотрел признаки строительства "четвертого рейха" в желании Германии федерализировать Европейский союз.
Говоря о части коалиционного соглашения в Германии, где отмечается желание расширить ЕС в "федеральное европейское государство", Качиньский заявил изданию Gazeta Polska Codziennie, что некоторые страны "не в восторге от перспективы строительства немецкого Четвертого рейха на основе ЕС".
Он пояснил, что "этот термин – Четвертый немецкий рейх - не является чем-то предосудительным, речь идет не о Третьем рейхе, а об отсылке к Первому". "Я думаю, что он достаточно хорошо отражает направление этих изменений", - сказал Качиньский.
Первым рейхом принято называть Священную Римскую империю германской нации, существовавшую с 962 по 1806 годы и объединявшую обширные земли в центральной Европе, в том числе часть Италии, Швейцарии, Чехии, Вторым - Германскую империю, провозглашенную в 1871 году и павшую в 1918 году, а Третьим - нацистскую Германию с 1933 по 1945 годы.
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 22:58
В Польше собрались построить сверхдержаву за счет России и Германии
 
В миреИталияПраво и справедливостьЕвропаЧехияЯрослав Качиньский
 
 
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