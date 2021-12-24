20:47 24.12.2021 (обновлено: 20:51 24.12.2021)
Качиньский считает, что Германия хочет создать в ЕС "четвертый рейх"
Глава правящей в Польше партии Качиньский: Германия хочет создать в ЕС "четвертый рейх"
© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
© AP Photo / Alik Keplicz
ВАРШАВА, 24 дек – РИА Новости. Глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский усмотрел признаки строительства "четвертого рейха" в желании Германии федерализировать Европейский союз.
Говоря о части коалиционного соглашения в Германии, где отмечается желание расширить ЕС в "федеральное европейское государство", Качиньский заявил изданию Gazeta Polska Codziennie, что некоторые страны "не в восторге от перспективы строительства немецкого Четвертого рейха на основе ЕС".
Он пояснил, что "этот термин – Четвертый немецкий рейх - не является чем-то предосудительным, речь идет не о Третьем рейхе, а об отсылке к Первому". "Я думаю, что он достаточно хорошо отражает направление этих изменений", - сказал Качиньский.
Первым рейхом принято называть Священную Римскую империю германской нации, существовавшую с 962 по 1806 годы и объединявшую обширные земли в центральной Европе, в том числе часть Италии, Швейцарии, Чехии, Вторым - Германскую империю, провозглашенную в 1871 году и павшую в 1918 году, а Третьим - нацистскую Германию с 1933 по 1945 годы.
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