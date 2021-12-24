https://ria.ru/20211224/izrail-1765340517.html
Президент Израиля пригласил Путина принять участие в открытии музея
Президент Израиля пригласил Путина принять участие в открытии музея - РИА Новости, 24.12.2021
Президент Израиля пригласил Путина принять участие в открытии музея
Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе телефонного разговора с лидером российского государства Владимиром Путиным пригласил его принять участие в открытии музея... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:48
2021-12-24T14:48
2021-12-24T14:48
в мире
израиль
владимир путин
ицхак герцог
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735239516_0:0:2934:1651_1920x0_80_0_0_dbae4d734333df6424c3d538f8b2d09a.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 дек – РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе телефонного разговора с лидером российского государства Владимиром Путиным пригласил его принять участие в открытии музея "Еврейского бойца времен Второй мировой войны" имени Хаима Герцога в 2022 году, сообщает пресс-служба президента Израиля.В сообщении отмечается, что Герцог позвонил Путину, чтобы поздравить его с наступающим Новым годом. В ходе разговора стороны также отметили "растущее сотрудничество в различных областях, особенно в экономике, науке и сельском хозяйстве"."Президент Путин поблагодарил президента Герцога за теплый разговор и пригласил его в ближайшее время посетить Россию. Президент Герцог поблагодарил президента России за приглашение и пригласил его, помимо приглашения премьер-министра, принять участие в открытии Музея "Еврейского бойца времен Второй мировой войны" имени Хаима Герцога, открытие которого ожидается в 2022 году", - говорится в сообщении.Герцог поблагодарил Путина за его заявления в поддержку безопасности Израиля и его граждан. Лидеры обсудили "двусторонние вопросы".
https://ria.ru/20211224/antisemitizm-1765316526.html
https://ria.ru/20211224/voyna-1765321736.html
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735239516_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4950fe6dc58855a9630bca5742b19dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, владимир путин, ицхак герцог, россия
Президент Израиля пригласил Путина принять участие в открытии музея
Президент Израиля Герцог пригласил Путина принять участие в открытии Музея Хаима Герцога