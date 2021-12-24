https://ria.ru/20211224/izrail-1765340517.html

Президент Израиля пригласил Путина принять участие в открытии музея

Президент Израиля пригласил Путина принять участие в открытии музея - РИА Новости, 24.12.2021

Президент Израиля пригласил Путина принять участие в открытии музея

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе телефонного разговора с лидером российского государства Владимиром Путиным пригласил его принять участие в открытии музея... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T14:48

2021-12-24T14:48

2021-12-24T14:48

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 дек – РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе телефонного разговора с лидером российского государства Владимиром Путиным пригласил его принять участие в открытии музея "Еврейского бойца времен Второй мировой войны" имени Хаима Герцога в 2022 году, сообщает пресс-служба президента Израиля.В сообщении отмечается, что Герцог позвонил Путину, чтобы поздравить его с наступающим Новым годом. В ходе разговора стороны также отметили "растущее сотрудничество в различных областях, особенно в экономике, науке и сельском хозяйстве"."Президент Путин поблагодарил президента Герцога за теплый разговор и пригласил его в ближайшее время посетить Россию. Президент Герцог поблагодарил президента России за приглашение и пригласил его, помимо приглашения премьер-министра, принять участие в открытии Музея "Еврейского бойца времен Второй мировой войны" имени Хаима Герцога, открытие которого ожидается в 2022 году", - говорится в сообщении.Герцог поблагодарил Путина за его заявления в поддержку безопасности Израиля и его граждан. Лидеры обсудили "двусторонние вопросы".

https://ria.ru/20211224/antisemitizm-1765316526.html

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в мире, израиль, владимир путин, ицхак герцог, россия