https://ria.ru/20211224/ivanovo-1765374435.html

Главе СК доложат о гибели девушки при обрушении части здания в Иваново

Главе СК доложат о гибели девушки при обрушении части здания в Иваново - РИА Новости, 24.12.2021

Главе СК доложат о гибели девушки при обрушении части здания в Иваново

Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о расследовании гибели девушки при обрушении части здания в Иваново, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T16:55

2021-12-24T16:55

2021-12-24T16:55

происшествия

иваново

ивановская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о расследовании гибели девушки при обрушении части здания в Иваново, говорится на сайте ведомства.Подчеркивается, что в СМИ было опубликова6но мнение матери погибшей в марте 2021 года девушки, на которую обрушился кусок фасада со здания одного из вузов Иванова. Женщина считает, что следователи привлекли к ответственности не всех виновных в трагедии."Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления по Ивановской области Самодайкину В.В. представить повторный доклад о проведенном в рамках уголовного дела комплексе следственных действий и собранной доказательственной базе", - говорится в сообщении.Ранее РИА Новости сообщали, что инцидент произошел 31 марта вечером на улице 8 марта. У неэксплуатируемого здания бывшего учебного корпуса Ивановского государственного политехнического университета обрушилась часть кирпичной кладки. Обломки упали на проходившую мимо 20-летнюю девушку, которая погибла на месте. Отмечалось, что директору административно-хозяйственной службы Ивановского политехнического университета предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765030346.html

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происшествия, иваново, ивановская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия