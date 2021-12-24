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Главе СК доложат о гибели девушки при обрушении части здания в Иваново
Главе СК доложат о гибели девушки при обрушении части здания в Иваново - РИА Новости, 24.12.2021
Главе СК доложат о гибели девушки при обрушении части здания в Иваново
Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о расследовании гибели девушки при обрушении части здания в Иваново, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:55
2021-12-24T16:55
происшествия
иваново
ивановская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о расследовании гибели девушки при обрушении части здания в Иваново, говорится на сайте ведомства.Подчеркивается, что в СМИ было опубликова6но мнение матери погибшей в марте 2021 года девушки, на которую обрушился кусок фасада со здания одного из вузов Иванова. Женщина считает, что следователи привлекли к ответственности не всех виновных в трагедии."Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления по Ивановской области Самодайкину В.В. представить повторный доклад о проведенном в рамках уголовного дела комплексе следственных действий и собранной доказательственной базе", - говорится в сообщении.Ранее РИА Новости сообщали, что инцидент произошел 31 марта вечером на улице 8 марта. У неэксплуатируемого здания бывшего учебного корпуса Ивановского государственного политехнического университета обрушилась часть кирпичной кладки. Обломки упали на проходившую мимо 20-летнюю девушку, которая погибла на месте. Отмечалось, что директору административно-хозяйственной службы Ивановского политехнического университета предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).
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происшествия, иваново, ивановская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:55 24.12.2021
 
Главе СК доложат о гибели девушки при обрушении части здания в Иваново

Главе СК Бастрыкину повторно доложат о гибели девушки при обрушении части здания в Иваново

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о расследовании гибели девушки при обрушении части здания в Иваново, говорится на сайте ведомства.
Подчеркивается, что в СМИ было опубликова6но мнение матери погибшей в марте 2021 года девушки, на которую обрушился кусок фасада со здания одного из вузов Иванова. Женщина считает, что следователи привлекли к ответственности не всех виновных в трагедии.
"Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления по Ивановской области Самодайкину В.В. представить повторный доклад о проведенном в рамках уголовного дела комплексе следственных действий и собранной доказательственной базе", - говорится в сообщении.
Ранее РИА Новости сообщали, что инцидент произошел 31 марта вечером на улице 8 марта. У неэксплуатируемого здания бывшего учебного корпуса Ивановского государственного политехнического университета обрушилась часть кирпичной кладки. Обломки упали на проходившую мимо 20-летнюю девушку, которая погибла на месте. Отмечалось, что директору административно-хозяйственной службы Ивановского политехнического университета предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).
Женщина, оставившая своих детей в овраге в селе Прокудино, Саратовской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 05:47
СК возбудил дело против матери найденных в овраге под Саратовом детей
 
ПроисшествияИвановоИвановская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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