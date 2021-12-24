https://ria.ru/20211224/investklimat-1765371520.html
Артамонов: инвесторам нравится инвестклимат в Липецкой области
Артамонов: инвесторам нравится инвестклимат в Липецкой области - РИА Новости, 24.12.2021
Артамонов: инвесторам нравится инвестклимат в Липецкой области
Инвесторам нравится благоприятный климат, созданный в Липецкой области, заявил глава региона Игорь Артамонов, выступая на заседании Совета по улучшению... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:43
2021-12-24T16:43
2021-12-24T16:43
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 дек – РИА Новости. Инвесторам нравится благоприятный климат, созданный в Липецкой области, заявил глава региона Игорь Артамонов, выступая на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции в Липецкой области, на котором были подведены итоги прошлого года и определены задачи на 2022 года.На заседание были приглашены руководители предприятий промышленности, сельского хозяйства, торговли, услуг, которые являются надежным фундаментом региональной экономики, уровня благосостояния жителей и развития социальной сферы."К нам охотно идут инвесторы, по показателям инвестиций на душу населения, по приросту, вложению в капитал компаний, мы находимся на очень высоком уровне в Центральном федеральном округе. Инвесторам нравится благоприятный климат, созданный в регионе", - отметил Артамонов.На заседании, в частности, было отмечено, что в эксплуатацию введены 100 процентов запланированных объектов инфраструктуры ОЭЗ "Липецк", инвестиции составили один миллиард рублей. Большое значение для улучшения инвестиционной привлекательности сыграло открытие таможенного поста на Елецком участке ОЭЗ ППТ Липецк.До 2024 года будут вложены еще 4 миллиарда рублей.
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липецк, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 24 дек – РИА Новости
. Инвесторам нравится благоприятный климат, созданный в Липецкой области
, заявил глава региона Игорь Артамонов
, выступая на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции в Липецкой области, на котором были подведены итоги прошлого года и определены задачи на 2022 года.
На заседание были приглашены руководители предприятий промышленности, сельского хозяйства, торговли, услуг, которые являются надежным фундаментом региональной экономики, уровня благосостояния жителей и развития социальной сферы.
"К нам охотно идут инвесторы, по показателям инвестиций на душу населения, по приросту, вложению в капитал компаний, мы находимся на очень высоком уровне в Центральном федеральном округе. Инвесторам нравится благоприятный климат, созданный в регионе", - отметил Артамонов.
На заседании, в частности, было отмечено, что в эксплуатацию введены 100 процентов запланированных объектов инфраструктуры ОЭЗ "Липецк", инвестиции составили один миллиард рублей. Большое значение для улучшения инвестиционной привлекательности сыграло открытие таможенного поста на Елецком участке ОЭЗ ППТ Липецк.
До 2024 года будут вложены еще 4 миллиарда рублей.
"Эти вложения дадут приток и налогов, и новых рабочих мест в регион. Таможенные посты есть далеко не во всех экономических зонах и это наше конкурентное преимущество", - отметил Артамонов.