https://ria.ru/20211224/inoagenty-1765422160.html
Минюст включил две ЛГБТ-группы в реестр иноагентов
Минюст включил две ЛГБТ-группы в реестр иноагентов - РИА Новости, 24.12.2021
Минюст включил две ЛГБТ-группы в реестр иноагентов
Минюст РФ включил в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов группу ЛГБТ+ "Реверс"* и ЛГБТ-инициативную группу "Выход"*, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T21:31
2021-12-24T21:31
2021-12-24T21:31
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россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Минюст РФ включил в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов группу ЛГБТ+ "Реверс"* и ЛГБТ-инициативную группу "Выход"*, сообщается на сайте ведомства."Двадцать четвертого декабря 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включены незарегистрированные общественные объединения, функционирующие без приобретения права юридического лица, инициативная группа ЛГБТ+ "Реверс"* и Санкт-Петербургская ЛГБТ-инициативная группа "Выход"*, - говорится в сообщении.*Организации, выполняющие функции иноагента
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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), россия, иноагенты
Минюст включил две ЛГБТ-группы в реестр иноагентов
Минюст включил две ЛГБТ-группы "Реверс"* и "Выход"* в реестр иноагентов