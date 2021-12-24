https://ria.ru/20211224/inoagenty-1765422160.html

Минюст включил две ЛГБТ-группы в реестр иноагентов

Минюст включил две ЛГБТ-группы в реестр иноагентов - РИА Новости, 24.12.2021

Минюст включил две ЛГБТ-группы в реестр иноагентов

Минюст РФ включил в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов группу ЛГБТ+ "Реверс"* и ЛГБТ-инициативную группу "Выход"*, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T21:31

2021-12-24T21:31

2021-12-24T21:31

общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

россия

иноагенты

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Минюст РФ включил в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов группу ЛГБТ+ "Реверс"* и ЛГБТ-инициативную группу "Выход"*, сообщается на сайте ведомства."Двадцать четвертого декабря 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включены незарегистрированные общественные объединения, функционирующие без приобретения права юридического лица, инициативная группа ЛГБТ+ "Реверс"* и Санкт-Петербургская ЛГБТ-инициативная группа "Выход"*, - говорится в сообщении.*Организации, выполняющие функции иноагента

https://ria.ru/20211223/inoagenty-1765088091.html

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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), россия, иноагенты