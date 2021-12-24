https://ria.ru/20211224/inoagenty-1765327161.html

Песков призвал проговорить аспекты правоприменения закона об иноагентах

Песков призвал проговорить аспекты правоприменения закона об иноагентах - РИА Новости, 24.12.2021

Песков призвал проговорить аспекты правоприменения закона об иноагентах

Аспекты правоприменения законодательства об иноагентах есть смысл проговорить публично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:42

2021-12-24T13:42

2021-12-24T13:42

политика

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Аспекты правоприменения законодательства об иноагентах есть смысл проговорить публично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В четверг президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что российский закон об иноагентах в РФ либеральнее, чем в США, и в нем нет уголовной ответственности. Один из журналистов задал Пескову вопрос, почему Путин, по мнению журналиста, сказал неправду, сравнивая эти законы в двух странах."Владимир Путин в первую очередь владеет всеми нюансами нашего законодательства. Но здесь именно речь шла о прямой ответственности. Вы говорите о злостных нарушениях, в американском законе речь идет о незлостных нарушениях. И в этом плане он действительно предусматривает более суровое наказание. Поэтому здесь нет никакой неправды, президент был достаточно последовательным в своих высказываниях", - сказал Песков.Он предложил сотруднику СМИ "методично сформулировать" его точку зрения и опубликовать ее. "Тем более что президент говорил о том, что есть смысл заняться проговором тех аспектов правоприменения, которые у цеха вызывают вопросы. Это и надо сделать", - добавил Песков.Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина прошла 23 декабря и продлилась 3 часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов. На нее было аккредитовано 507 журналистов различных изданий и телеканалов, в том числе иностранных и региональных.

https://ria.ru/20211223/inoagent-1765088563.html

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политика, сша, владимир путин, дмитрий песков, россия