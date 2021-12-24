Песков призвал проговорить аспекты правоприменения закона об иноагентах
Пресс-секретарь президента Песков призвал обсудить применение закона об иноагентах
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Аспекты правоприменения законодательства об иноагентах есть смысл проговорить публично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что российский закон об иноагентах в РФ либеральнее, чем в США, и в нем нет уголовной ответственности. Один из журналистов задал Пескову вопрос, почему Путин, по мнению журналиста, сказал неправду, сравнивая эти законы в двух странах.
"Владимир Путин в первую очередь владеет всеми нюансами нашего законодательства. Но здесь именно речь шла о прямой ответственности. Вы говорите о злостных нарушениях, в американском законе речь идет о незлостных нарушениях. И в этом плане он действительно предусматривает более суровое наказание. Поэтому здесь нет никакой неправды, президент был достаточно последовательным в своих высказываниях", - сказал Песков.
Он предложил сотруднику СМИ "методично сформулировать" его точку зрения и опубликовать ее. "Тем более что президент говорил о том, что есть смысл заняться проговором тех аспектов правоприменения, которые у цеха вызывают вопросы. Это и надо сделать", - добавил Песков.
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина прошла 23 декабря и продлилась 3 часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов. На нее было аккредитовано 507 журналистов различных изданий и телеканалов, в том числе иностранных и региональных.