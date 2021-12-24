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Песков призвал проговорить аспекты правоприменения закона об иноагентах
Песков призвал проговорить аспекты правоприменения закона об иноагентах - РИА Новости, 24.12.2021
Песков призвал проговорить аспекты правоприменения закона об иноагентах
Аспекты правоприменения законодательства об иноагентах есть смысл проговорить публично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:42
2021-12-24T13:42
политика
сша
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Аспекты правоприменения законодательства об иноагентах есть смысл проговорить публично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В четверг президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что российский закон об иноагентах в РФ либеральнее, чем в США, и в нем нет уголовной ответственности. Один из журналистов задал Пескову вопрос, почему Путин, по мнению журналиста, сказал неправду, сравнивая эти законы в двух странах."Владимир Путин в первую очередь владеет всеми нюансами нашего законодательства. Но здесь именно речь шла о прямой ответственности. Вы говорите о злостных нарушениях, в американском законе речь идет о незлостных нарушениях. И в этом плане он действительно предусматривает более суровое наказание. Поэтому здесь нет никакой неправды, президент был достаточно последовательным в своих высказываниях", - сказал Песков.Он предложил сотруднику СМИ "методично сформулировать" его точку зрения и опубликовать ее. "Тем более что президент говорил о том, что есть смысл заняться проговором тех аспектов правоприменения, которые у цеха вызывают вопросы. Это и надо сделать", - добавил Песков.Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина прошла 23 декабря и продлилась 3 часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов. На нее было аккредитовано 507 журналистов различных изданий и телеканалов, в том числе иностранных и региональных.
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политика, сша, владимир путин, дмитрий песков, россия
13:42 24.12.2021
 
Песков призвал проговорить аспекты правоприменения закона об иноагентах

Пресс-секретарь президента Песков призвал обсудить применение закона об иноагентах

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Аспекты правоприменения законодательства об иноагентах есть смысл проговорить публично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что российский закон об иноагентах в РФ либеральнее, чем в США, и в нем нет уголовной ответственности. Один из журналистов задал Пескову вопрос, почему Путин, по мнению журналиста, сказал неправду, сравнивая эти законы в двух странах.
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"Владимир Путин в первую очередь владеет всеми нюансами нашего законодательства. Но здесь именно речь шла о прямой ответственности. Вы говорите о злостных нарушениях, в американском законе речь идет о незлостных нарушениях. И в этом плане он действительно предусматривает более суровое наказание. Поэтому здесь нет никакой неправды, президент был достаточно последовательным в своих высказываниях", - сказал Песков.
Он предложил сотруднику СМИ "методично сформулировать" его точку зрения и опубликовать ее. "Тем более что президент говорил о том, что есть смысл заняться проговором тех аспектов правоприменения, которые у цеха вызывают вопросы. Это и надо сделать", - добавил Песков.
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина прошла 23 декабря и продлилась 3 часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов. На нее было аккредитовано 507 журналистов различных изданий и телеканалов, в том числе иностранных и региональных.
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