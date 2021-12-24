https://ria.ru/20211224/gornyaki-1765328238.html

Власти Кузбасса ввели клятву горняка

Власти Кузбасса ввели клятву горняка - РИА Новости, 24.12.2021

Власти Кузбасса ввели клятву горняка

Власти Кузбасса ввели клятву горняка для безопасности жизни шахтеров, соответствующий пост размещен на странице заместителя губернатора по промышленности,... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:48

2021-12-24T13:48

2021-12-24T16:54

общество

кемеровская область

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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МОСКВА/КЕМЕРОВО, 24 дек – РИА Новости. Власти Кузбасса ввели клятву горняка для безопасности жизни шахтеров, соответствующий пост размещен на странице заместителя губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова в Instagram."До тех пор, пока для добычи полезных ископаемых людям нужно спускаться под землю, вопрос безопасности труда горняков будет на первом месте. На шахтах устанавливается современное оборудование, работники регулярно проходят инструктажи по охране труда, действует большое количество норм и правил… Для того, чтоб повысить личную ответственность работников угольных и горнорудных предприятий, мы в Кузбассе, посоветовавшись с горняками, совместно решили сделать обязательной процедуру принятия клятвы для них", – написал Панов.Он уточнил, что клятва горняка – "еще один шаг к тому, что каждый шахтер должен понимать, что несет ответственность за собственную безопасность, а также за жизни и здоровье своих коллег".Согласно скану указа, который опубликован в соцсетях и подписан Пановым, данный документ обращен к руководителям угольных и горнорудных компаний и предприятий и обязывает их провести процедуру принятия клятвы горняка. Представитель профессии горняка должен торжественно поклясться: "быть достойным профессии шахтер; честно и добросовестно исполнять трудовые обязанности; четко соблюдать правила безопасности и быть требовательным к себе, к своим товарищам и к подчиненным; не допускать работников к выполнению обязанностей при возникновении угроз для их жизни и здоровья; стремиться к созданию максимально безопасных условий труда на рабочем месте; не допускать сокрытие аварий и несчастных случаев на производстве; уважать труд своих товарищей и всегда быть готовым протянуть им руку помощи; честно трудиться во благо Кузбасса".После произнесения клятвы горняк подписывает текст клятвы. Подписанная клятва передается в отдел кадров на хранение.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.Менее чем через месяц в Кемеровской области произошел еще один инцидент на шахте: 19 декабря на шахте имени Рубана произошло нагревание угольного пласта. Все 128 человек, находившиеся под землей, были выведены на поверхность. В отношении инженера по метрологии возбудили уголовное дело по подозрению в неправомерной выдаче официального документа, удостоверяющего соответствие выполненных работ или услуг требованиям безопасности.В четверг Ростехнадзор выявил взрывоопасную концентрацию метана на шахте имени Тихова. Обрушение горной породы на шахте имени Тихова произошло 22 января текущего года. В момент происшествия в забое находились 44 человека, трое из них погибли.

https://ria.ru/20211222/listvyazhnaya-1764869589.html

https://ria.ru/20211223/narusheniya-1765033477.html

кемеровская область

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общество, кемеровская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)