Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/gornyaki-1765328238.html
Власти Кузбасса ввели клятву горняка
Власти Кузбасса ввели клятву горняка - РИА Новости, 24.12.2021
Власти Кузбасса ввели клятву горняка
Власти Кузбасса ввели клятву горняка для безопасности жизни шахтеров, соответствующий пост размещен на странице заместителя губернатора по промышленности,... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:48
2021-12-24T16:54
общество
кемеровская область
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154854/30/1548543008_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_066cf022e2312ef931d8db8fd65198d4.jpg
МОСКВА/КЕМЕРОВО, 24 дек – РИА Новости. Власти Кузбасса ввели клятву горняка для безопасности жизни шахтеров, соответствующий пост размещен на странице заместителя губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова в Instagram."До тех пор, пока для добычи полезных ископаемых людям нужно спускаться под землю, вопрос безопасности труда горняков будет на первом месте. На шахтах устанавливается современное оборудование, работники регулярно проходят инструктажи по охране труда, действует большое количество норм и правил… Для того, чтоб повысить личную ответственность работников угольных и горнорудных предприятий, мы в Кузбассе, посоветовавшись с горняками, совместно решили сделать обязательной процедуру принятия клятвы для них", – написал Панов.Он уточнил, что клятва горняка – "еще один шаг к тому, что каждый шахтер должен понимать, что несет ответственность за собственную безопасность, а также за жизни и здоровье своих коллег".Согласно скану указа, который опубликован в соцсетях и подписан Пановым, данный документ обращен к руководителям угольных и горнорудных компаний и предприятий и обязывает их провести процедуру принятия клятвы горняка. Представитель профессии горняка должен торжественно поклясться: "быть достойным профессии шахтер; честно и добросовестно исполнять трудовые обязанности; четко соблюдать правила безопасности и быть требовательным к себе, к своим товарищам и к подчиненным; не допускать работников к выполнению обязанностей при возникновении угроз для их жизни и здоровья; стремиться к созданию максимально безопасных условий труда на рабочем месте; не допускать сокрытие аварий и несчастных случаев на производстве; уважать труд своих товарищей и всегда быть готовым протянуть им руку помощи; честно трудиться во благо Кузбасса".После произнесения клятвы горняк подписывает текст клятвы. Подписанная клятва передается в отдел кадров на хранение.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.Менее чем через месяц в Кемеровской области произошел еще один инцидент на шахте: 19 декабря на шахте имени Рубана произошло нагревание угольного пласта. Все 128 человек, находившиеся под землей, были выведены на поверхность. В отношении инженера по метрологии возбудили уголовное дело по подозрению в неправомерной выдаче официального документа, удостоверяющего соответствие выполненных работ или услуг требованиям безопасности.В четверг Ростехнадзор выявил взрывоопасную концентрацию метана на шахте имени Тихова. Обрушение горной породы на шахте имени Тихова произошло 22 января текущего года. В момент происшествия в забое находились 44 человека, трое из них погибли.
https://ria.ru/20211222/listvyazhnaya-1764869589.html
https://ria.ru/20211223/narusheniya-1765033477.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154854/30/1548543008_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_707ff7273fd5fcffb376fbaf12d4820b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, кемеровская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
13:48 24.12.2021 (обновлено: 16:54 24.12.2021)
 
Власти Кузбасса ввели клятву горняка

Власти Кузбасса ввели клятву горняка для безопасности жизни шахтеров

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШахта
Шахта - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА/КЕМЕРОВО, 24 дек – РИА Новости. Власти Кузбасса ввели клятву горняка для безопасности жизни шахтеров, соответствующий пост размещен на странице заместителя губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова в Instagram.
"До тех пор, пока для добычи полезных ископаемых людям нужно спускаться под землю, вопрос безопасности труда горняков будет на первом месте. На шахтах устанавливается современное оборудование, работники регулярно проходят инструктажи по охране труда, действует большое количество норм и правил… Для того, чтоб повысить личную ответственность работников угольных и горнорудных предприятий, мы в Кузбассе, посоветовавшись с горняками, совместно решили сделать обязательной процедуру принятия клятвы для них", – написал Панов.
Он уточнил, что клятва горняка – "еще один шаг к тому, что каждый шахтер должен понимать, что несет ответственность за собственную безопасность, а также за жизни и здоровье своих коллег".
Согласно скану указа, который опубликован в соцсетях и подписан Пановым, данный документ обращен к руководителям угольных и горнорудных компаний и предприятий и обязывает их провести процедуру принятия клятвы горняка. Представитель профессии горняка должен торжественно поклясться: "быть достойным профессии шахтер; честно и добросовестно исполнять трудовые обязанности; четко соблюдать правила безопасности и быть требовательным к себе, к своим товарищам и к подчиненным; не допускать работников к выполнению обязанностей при возникновении угроз для их жизни и здоровья; стремиться к созданию максимально безопасных условий труда на рабочем месте; не допускать сокрытие аварий и несчастных случаев на производстве; уважать труд своих товарищей и всегда быть готовым протянуть им руку помощи; честно трудиться во благо Кузбасса".
После произнесения клятвы горняк подписывает текст клятвы. Подписанная клятва передается в отдел кадров на хранение.
Сотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 11:58
Генпрокуратура заявила о системных нарушениях на шахте "Листвяжная"
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
Менее чем через месяц в Кемеровской области произошел еще один инцидент на шахте: 19 декабря на шахте имени Рубана произошло нагревание угольного пласта. Все 128 человек, находившиеся под землей, были выведены на поверхность. В отношении инженера по метрологии возбудили уголовное дело по подозрению в неправомерной выдаче официального документа, удостоверяющего соответствие выполненных работ или услуг требованиям безопасности.
В четверг Ростехнадзор выявил взрывоопасную концентрацию метана на шахте имени Тихова. Обрушение горной породы на шахте имени Тихова произошло 22 января текущего года. В момент происшествия в забое находились 44 человека, трое из них погибли.
Полицейская машина на пути к шахте Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 07:42
Шахтеры Кузбасса рассказали о нарушениях правил промышленной безопасности
 
ОбществоКемеровская областьФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
23:03В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа
22:57Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства
Лента новостейМолния
В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газаОксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства