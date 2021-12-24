https://ria.ru/20211224/google-1765355538.html
Хинштейн назвал верным решение оштрафовать Google за повторные нарушения
Хинштейн назвал верным решение оштрафовать Google за повторные нарушения - РИА Новости, 24.12.2021
Хинштейн назвал верным решение оштрафовать Google за повторные нарушения
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал правильным решение назначить Google... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:41
2021-12-24T15:41
2021-12-24T16:50
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал правильным решение назначить Google оборотный штраф в размере 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации.Ранее, как сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы, в России на IT-компанию впервые наложен оборотный штраф: суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации."Я считаю, что это правильное решение, потому что Google до этого уже подвергался многочисленным штрафам. Наш закон четко устанавливает, что если у тебя повторные штрафы, то их масштаб возрастает. Поскольку они уже получили ранее штрафы за размещение негативного контента, включая суицид и прочее, то, по закону, следующая история - это оборотные штрафы", - сказал Хинштейн журналистам. "В ходе судебного процесса коллеги из Google не оспаривали факт самого нарушения, спор шел только в части размера штрафов", - сказал Хинштейн журналистам. Парламентарий подчеркнул, что у Google есть два варианта: оплатить штраф или обжаловать в следующей инстанции. "В любом случае платить они будут после того, как решение вступит в законную силу", - добавил он.Он пояснил, что размер штрафа был высчитан по методике налоговой службы. "Были направлены в адрес ФНС запросы суда, ФНС подняла все данные об общих доходах Google на территории России - он составил порядка, если округлить, 100 миллиардов. Исходя из этих цифр, и был высчитан процент, им назначенный", - добавил парламентарий.Оборотный штраф - самое строгое наказание по статье КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". Исходя из информации единой базы данных московских судов, часть 5 этой статьи применяется в судебной практике впервые. До этого Google и другим компаниям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.Ранее, без учета данного решения, общая сумма штрафов Google выросла до 58 миллионов рублей. Штрафы были выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.Роскомнадзор весной объявил о планах начать штрафовать за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами, с платформ взыскано несколько десятков миллионов рублей.
https://ria.ru/20211224/google-1765330443.html
https://ria.ru/20211224/shtraf-1765363535.html
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общество, москва, александр хинштейн, госдума рф, google, россия
15:41 24.12.2021 (обновлено: 16:50 24.12.2021)
Хинштейн назвал верным решение оштрафовать Google за повторные нарушения
Депутат Хинштейн назвал верным решение оштрафовать Google на 7,2 миллиарда рублей
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Председатель комитета Госдумы
по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
назвал правильным решение назначить Google
оборотный штраф в размере 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации.
Ранее, как сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы
, в России
на IT-компанию впервые наложен оборотный штраф: суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации.
"Я считаю, что это правильное решение, потому что Google до этого уже подвергался многочисленным штрафам. Наш закон четко устанавливает, что если у тебя повторные штрафы, то их масштаб возрастает. Поскольку они уже получили ранее штрафы за размещение негативного контента, включая суицид и прочее, то, по закону, следующая история - это оборотные штрафы", - сказал Хинштейн журналистам.
"В ходе судебного процесса коллеги из Google не оспаривали факт самого нарушения, спор шел только в части размера штрафов", - сказал Хинштейн журналистам. Парламентарий подчеркнул, что у Google есть два варианта: оплатить штраф или обжаловать в следующей инстанции. "В любом случае платить они будут после того, как решение вступит в законную силу", - добавил он.
"Хочу отметить, что наш закон не устанавливает, где и в каких странах высчитывается оборотный штраф. И теоретически суд мог бы назначить Google оборотный штраф от общего оборота и за пределами РФ. Но этого сделано не было, взяли только их работу в РФ", - сказал Хинштейн журналистам.
Он пояснил, что размер штрафа был высчитан по методике налоговой службы. "Были направлены в адрес ФНС запросы суда, ФНС подняла все данные об общих доходах Google на территории России - он составил порядка, если округлить, 100 миллиардов. Исходя из этих цифр, и был высчитан процент, им назначенный", - добавил парламентарий.
Оборотный штраф - самое строгое наказание по статье КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". Исходя из информации единой базы данных московских судов, часть 5 этой статьи применяется в судебной практике впервые. До этого Google и другим компаниям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.
Ранее, без учета данного решения, общая сумма штрафов Google выросла до 58 миллионов рублей. Штрафы были выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.
Роскомнадзор весной объявил о планах начать штрафовать за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами, с платформ взыскано несколько десятков миллионов рублей.