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Битва Германии против России. Кто стоит за блокировкой RT на немецком
Битва Германии против России. Кто стоит за блокировкой RT на немецком - РИА Новости, 24.12.2021
Битва Германии против России. Кто стоит за блокировкой RT на немецком
"Пиратский телеканал" — отреагировали в Германии на запуск Russia Today. Берлин не устроила сербская лицензия, позволившая запустить трансляцию. Официальный... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T18:22
2021-12-24T19:16
в мире
сербия
одесса
маргарита симоньян
der spiegel
мид германии
дэвид петреус
зигмар габриэль
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Елена Попова. "Пиратский телеканал" — отреагировали в Германии на запуск Russia Today. Берлин не устроила сербская лицензия, позволившая запустить трансляцию. Официальный документ назвали "филькиной грамотой" и заблокировали спутниковое вещание. Кому помешали российские новости на немецком, разбиралось РИА Новости.Блокировка любой ценойЕдва журналисты Russia Today рассказали о планах создать круглосуточный новостной канал на немецком, Берлин забил тревогу. Депутаты бундестага сослались на закон, запрещающий выдавать лицензию на вещание в ФРГ иностранным государственным телеканалам. RT якобы один из таких.Чтобы ничего не нарушать, телеканал в июне обратился в соседний Люксембург. Там нет такого закона, как в Германии. Но власти отказали. Основание: главный офис вещателя — в ФРГ. Значит, обращаться надо туда.Несмотря на давление, 16 декабря главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о запуске круглосуточного новостного канала на немецком. "Так, как с нами боролись и продолжают бороться в Германии, не поступали ни в одной стране мира. При этом немецкая аудитория оказалась очень благодарной. Об этом говорят показатели RT DE на сайте и в соцсетях, которых удалось добиться, еще не запустив телеканал как таковой", — отметила она.Студии RT DE находятся в Москве и Берлине. К команде присоединился известный немецкий медиаменеджер, продюсер и писатель Оливер Брендель. В сетке вещания — новости, аналитические программы, ток-шоу и документальные фильмы.Лицензию получили в Сербии. Действует она и в Германии, согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Документ дает право транслировать передачи в 22 странах. Берлин признал конвенцию одним из первых, но в случае с RT DE применять ее не хочет."Сербия известна симпатиями к России. Лицензия — всего лишь филькина грамота", — отреагировал немецкий политик и публицист Хендрик Цернер.Томас Хакер, представитель Свободной демократической партии Германии (СвДП) по делам СМИ в бундестаге, назвал канал "пиратским" и призвал "принять меры на всех уровнях". "Запуск вещания кремлевского RT DE — это оскорбление немецких законов и медийной политики. У кого есть лицензия в Сербии, не получает автоматически лицензию для ЕС", — заявил он.Не все немецкие медиа поддержали политиков. Нашлись и те, кто обратил внимание: лицензия не имеет значения, если дело касается американских СМИ. Например, в Белграде базируется американская медиагруппа, связанная с бывшим директором ЦРУ Дэвидом Петреусом. В нее входят два новостных канала — NOVA TV и N1, вещающие на сербском.При этом право на вещание американские каналы получили в Люксембурге, помогала им Европейская комиссия. Но в случае с RT Брюссель встал на сторону немцев.Искусственные препятствияБлокировка новостного канала — не первый случай давления на Russia Today в Германии. Проблемы возникли почти сразу, как в 2014-м RT запустил интернет-сайт на немецком. Публикации моментально привлекли общественное внимание. Подписчики из ФРГ признавались, что это заметно отличалось от того, к чему они привыкли.На юго-востоке Украины тогда шла война, немецкие Der Spiegel, Deutsche Welle, Bild обвиняли Россию в подстрекательстве. Журналисты RT auf Deutsch отправились в Донбасс и показали другой взгляд на события. Если раньше немцы знали только позицию Киева и мнение украинских военных, то теперь они услышали, что думают ополченцы из Донецка и Луганска.Резонанс вызвал и репортаж корреспондента Анны Шалимой о событиях в Одессе 2 мая 2015-го. Освещая столкновения и пожар в Доме профсоюзов, она дала высказаться противоборствующим сторонам. Это расходилось с точкой зрения Киева и Брюсселя, которые во всем обвиняли "пророссийских провокаторов". Журналистке на три года запретили въезд на Украину.Аудитория RT auf Deutsch стремительно росла и к ноябрю 2017-го перевалила за девять миллионов. Журналисты традиционных немецких СМИ и депутаты бундестага твердили о российской пропаганде, госфинансировании и связях с Кремлем. Попытки местного кабельного телеканала Salve TV ретранслировать передачи сайта RT на немецком пресекли на корню.Под шквал критики попал и Зигмар Габриэль, возглавлявший тогда МИД Германии. Недовольство вызвало его интервью RT auf Deutsch. "Немецкие политики должны привыкнуть к тому, что существуют не только наши утвердившиеся массмедиа", — парировал министр.Банки без объяснения причин блокировали счета RT auf Deutsch. Сотрудники интернет-издания не могли проводить финансовые операции, что серьезно осложняло работу. На необоснованное закрытие счетов немецкоязычного RT обращал внимание и российский МИД. Но Берлин закрывал глаза на эту проблему.Слишком популярный каналОбвинения в ангажированности и пропаганде не помешали Russia Today запустить два немецкоязычных канала в YouTube: RT DE и Der Fehlende Part. На видеохостинге транслировали наиболее популярные программы на немецком. Оба канала быстро стали очень заметными. Аудитория — миллионы.Но в сентябре YouTube неожиданно их заблокировал. В интернет-компании объяснили, что Russia Today "распространяла ложную информацию о пандемии коронавируса". Российское издание попыталось задействовать резервный канал Der Fehlende Part, но заблокировали и его.Маргарита Симоньян назвала происходящее "медийной войной Германии против России". "Канал RT DE на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, согласно данным Tubular Labs, мы обходим "Дойче Велле" и других немецких гигантов. За один только июнь 2021-го у канала был 21 миллион просмотров", — отреагировала она.Немецкие политики отказывались комментировать ситуацию и перекладывали ответственность на YouTube. "Власти Германии не имеют к этому никакого отношения. Те, кто утверждает обратное, — приверженцы теории заговора", — заявил в сентябре представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.Российский МИД призвал снять блокировку, не исключив, что в ответ на предвзятое отношение власти могут приостановить деятельность немецких изданий в Москве.
https://ria.ru/20211223/blokirovka-1765037344.html
https://ria.ru/20211222/rt-1764922009.html
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одесса
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в мире, сербия, одесса, маргарита симоньян, der spiegel, мид германии, дэвид петреус, зигмар габриэль, штеффен зайберт, rt deutsch, телеканал rt, bild, россия
18:22 24.12.2021 (обновлено: 19:16 24.12.2021)
 

Битва Германии против России. Кто стоит за блокировкой RT на немецком

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТелеканал RT DE на немецком начинает вещание
Телеканал RT DE на немецком начинает вещание - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Елена Попова. "Пиратский телеканал" — отреагировали в Германии на запуск Russia Today. Берлин не устроила сербская лицензия, позволившая запустить трансляцию. Официальный документ назвали "филькиной грамотой" и заблокировали спутниковое вещание. Кому помешали российские новости на немецком, разбиралось РИА Новости.

Блокировка любой ценой

Едва журналисты Russia Today рассказали о планах создать круглосуточный новостной канал на немецком, Берлин забил тревогу. Депутаты бундестага сослались на закон, запрещающий выдавать лицензию на вещание в ФРГ иностранным государственным телеканалам. RT якобы один из таких.
Чтобы ничего не нарушать, телеканал в июне обратился в соседний Люксембург. Там нет такого закона, как в Германии. Но власти отказали. Основание: главный офис вещателя — в ФРГ. Значит, обращаться надо туда.
Несмотря на давление, 16 декабря главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о запуске круглосуточного новостного канала на немецком. "Так, как с нами боролись и продолжают бороться в Германии, не поступали ни в одной стране мира. При этом немецкая аудитория оказалась очень благодарной. Об этом говорят показатели RT DE на сайте и в соцсетях, которых удалось добиться, еще не запустив телеканал как таковой", — отметила она.
Студии RT DE находятся в Москве и Берлине. К команде присоединился известный немецкий медиаменеджер, продюсер и писатель Оливер Брендель. В сетке вещания — новости, аналитические программы, ток-шоу и документальные фильмы.
Лицензию получили в Сербии. Действует она и в Германии, согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Документ дает право транслировать передачи в 22 странах. Берлин признал конвенцию одним из первых, но в случае с RT DE применять ее не хочет.
"Сербия известна симпатиями к России. Лицензия — всего лишь филькина грамота", — отреагировал немецкий политик и публицист Хендрик Цернер.
Томас Хакер, представитель Свободной демократической партии Германии (СвДП) по делам СМИ в бундестаге, назвал канал "пиратским" и призвал "принять меры на всех уровнях". "Запуск вещания кремлевского RT DE — это оскорбление немецких законов и медийной политики. У кого есть лицензия в Сербии, не получает автоматически лицензию для ЕС", — заявил он.
Не все немецкие медиа поддержали политиков. Нашлись и те, кто обратил внимание: лицензия не имеет значения, если дело касается американских СМИ. Например, в Белграде базируется американская медиагруппа, связанная с бывшим директором ЦРУ Дэвидом Петреусом. В нее входят два новостных канала — NOVA TV и N1, вещающие на сербском.
При этом право на вещание американские каналы получили в Люксембурге, помогала им Европейская комиссия. Но в случае с RT Брюссель встал на сторону немцев.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 09:01Медиавойны
МИД назвал блокировку канала RT DE в Германии цензурой

Искусственные препятствия

Блокировка новостного канала — не первый случай давления на Russia Today в Германии. Проблемы возникли почти сразу, как в 2014-м RT запустил интернет-сайт на немецком. Публикации моментально привлекли общественное внимание. Подписчики из ФРГ признавались, что это заметно отличалось от того, к чему они привыкли.
На юго-востоке Украины тогда шла война, немецкие Der Spiegel, Deutsche Welle, Bild обвиняли Россию в подстрекательстве. Журналисты RT auf Deutsch отправились в Донбасс и показали другой взгляд на события. Если раньше немцы знали только позицию Киева и мнение украинских военных, то теперь они услышали, что думают ополченцы из Донецка и Луганска.
Резонанс вызвал и репортаж корреспондента Анны Шалимой о событиях в Одессе 2 мая 2015-го. Освещая столкновения и пожар в Доме профсоюзов, она дала высказаться противоборствующим сторонам. Это расходилось с точкой зрения Киева и Брюсселя, которые во всем обвиняли "пророссийских провокаторов". Журналистке на три года запретили въезд на Украину.
Аудитория RT auf Deutsch стремительно росла и к ноябрю 2017-го перевалила за девять миллионов. Журналисты традиционных немецких СМИ и депутаты бундестага твердили о российской пропаганде, госфинансировании и связях с Кремлем. Попытки местного кабельного телеканала Salve TV ретранслировать передачи сайта RT на немецком пресекли на корню.
Под шквал критики попал и Зигмар Габриэль, возглавлявший тогда МИД Германии. Недовольство вызвало его интервью RT auf Deutsch. "Немецкие политики должны привыкнуть к тому, что существуют не только наши утвердившиеся массмедиа", — парировал министр.
Банки без объяснения причин блокировали счета RT auf Deutsch. Сотрудники интернет-издания не могли проводить финансовые операции, что серьезно осложняло работу. На необоснованное закрытие счетов немецкоязычного RT обращал внимание и российский МИД. Но Берлин закрывал глаза на эту проблему.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТелеканал RT DE на немецком начинает вещание
Телеканал RT DE на немецком начинает вещание - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Телеканал RT DE на немецком начинает вещание

Слишком популярный канал

Обвинения в ангажированности и пропаганде не помешали Russia Today запустить два немецкоязычных канала в YouTube: RT DE и Der Fehlende Part. На видеохостинге транслировали наиболее популярные программы на немецком. Оба канала быстро стали очень заметными. Аудитория — миллионы.
Но в сентябре YouTube неожиданно их заблокировал. В интернет-компании объяснили, что Russia Today "распространяла ложную информацию о пандемии коронавируса". Российское издание попыталось задействовать резервный канал Der Fehlende Part, но заблокировали и его.
Маргарита Симоньян назвала происходящее "медийной войной Германии против России". "Канал RT DE на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, согласно данным Tubular Labs, мы обходим "Дойче Велле" и других немецких гигантов. За один только июнь 2021-го у канала был 21 миллион просмотров", — отреагировала она.
Немецкие политики отказывались комментировать ситуацию и перекладывали ответственность на YouTube. "Власти Германии не имеют к этому никакого отношения. Те, кто утверждает обратное, — приверженцы теории заговора", — заявил в сентябре представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Российский МИД призвал снять блокировку, не исключив, что в ответ на предвзятое отношение власти могут приостановить деятельность немецких изданий в Москве.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 15:11
Симоньян надеется, что Москва ответит на исключение RT DE из вещания
 
В миреСербияОдессаМаргарита СимоньянDer SpiegelМИД ГерманииДэвид ПетреусЗигмар ГабриэльШтеффен ЗайбертRT DeutschТелеканал RTBildРоссия
 
 
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