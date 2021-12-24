https://ria.ru/20211224/gazprom-1765404807.html

"Газпром" пятый день не бронирует мощность трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" пятый день не бронирует мощность трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 24.12.2021

"Газпром" пятый день не бронирует мощность трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" пятый день подряд не бронирует мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через территорию Польши на регулярной сессии суточного... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T19:03

2021-12-24T19:03

2021-12-24T23:32

экономика

польша

газпром

ямал-европа (газопровод)

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европа

россия

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. "Газпром" пятый день подряд не бронирует мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через территорию Польши на регулярной сессии суточного аукциона, свидетельствуют его результаты на платформе GSA Platform.Во время аукциона "на сутки вперед" предлагалось забронировать на субботу 89,1 миллиона кубометров на точке входа на польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованным.Таким образом, "Газпром" уже пятый день подряд воздерживается от бронирования польского участка "Ямал — Европы" на регулярной сессии. Этого не происходит и на дополнительной сессии, которая проводится непосредственно перед началом новых газовых суток.Российская компания ранее не стала бронировать мощности на декабрь, а использовала его на основе ежедневного бронирования. В некоторые дни "Газпром" заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовал краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.Снижение поставок по "Ямал — Европе" вкупе с заявлением Федерального сетевого агентства Германии (BNA) о том, что решение о сертификации "Северного потока — 2", скорее всего, не примут в первой половине следующего года, привели к возобновлению роста цен на газ.Владимир Путин в четверг заявил, что "Газпром" не бронирует "Ямал — Европу", так как контрагенты компании, прежде всего — немецкие и французские, не выставили заявок на покупку. По его словам, есть основания полагать, что газ, купленный ранее сверх контрактных объемов, теперь реверсом идет из Германии через Польшу на Украину.Путин добавил, что "Газпром" поставляет весь объем топлива по имеющимся соглашениям, более того — даже увеличил поставки в дальнее зарубежье, включая страны Европы."Ямал — Европа" вместе с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в ЕС. Он проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии и ежегодно может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа. Долгосрочный договор с Варшавой на транзит по "Ямал — Европе" закончился в прошлом году. На 2020-2021 газовый год "Газпром" бронировал мощности через аукцион.

https://ria.ru/20211224/potok-1765373681.html

https://ria.ru/20211224/gaz-1765334738.html

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экономика, польша, газпром, ямал-европа (газопровод), в мире, природный газ, европа, россия