Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/gazprom-1765404807.html
"Газпром" пятый день не бронирует мощность трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" пятый день не бронирует мощность трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 24.12.2021
"Газпром" пятый день не бронирует мощность трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" пятый день подряд не бронирует мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через территорию Польши на регулярной сессии суточного... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T19:03
2021-12-24T23:32
экономика
польша
газпром
ямал-европа (газопровод)
в мире
природный газ
европа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93111/35/931113545_0:239:2501:1645_1920x0_80_0_0_59aa60358565583a919bf6cd69151d13.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. "Газпром" пятый день подряд не бронирует мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через территорию Польши на регулярной сессии суточного аукциона, свидетельствуют его результаты на платформе GSA Platform.Во время аукциона "на сутки вперед" предлагалось забронировать на субботу 89,1 миллиона кубометров на точке входа на польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованным.Таким образом, "Газпром" уже пятый день подряд воздерживается от бронирования польского участка "Ямал — Европы" на регулярной сессии. Этого не происходит и на дополнительной сессии, которая проводится непосредственно перед началом новых газовых суток.Российская компания ранее не стала бронировать мощности на декабрь, а использовала его на основе ежедневного бронирования. В некоторые дни "Газпром" заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовал краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.Снижение поставок по "Ямал — Европе" вкупе с заявлением Федерального сетевого агентства Германии (BNA) о том, что решение о сертификации "Северного потока — 2", скорее всего, не примут в первой половине следующего года, привели к возобновлению роста цен на газ.Владимир Путин в четверг заявил, что "Газпром" не бронирует "Ямал — Европу", так как контрагенты компании, прежде всего — немецкие и французские, не выставили заявок на покупку. По его словам, есть основания полагать, что газ, купленный ранее сверх контрактных объемов, теперь реверсом идет из Германии через Польшу на Украину.Путин добавил, что "Газпром" поставляет весь объем топлива по имеющимся соглашениям, более того — даже увеличил поставки в дальнее зарубежье, включая страны Европы."Ямал — Европа" вместе с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в ЕС. Он проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии и ежегодно может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа. Долгосрочный договор с Варшавой на транзит по "Ямал — Европе" закончился в прошлом году. На 2020-2021 газовый год "Газпром" бронировал мощности через аукцион.
https://ria.ru/20211224/potok-1765373681.html
https://ria.ru/20211224/gaz-1765334738.html
польша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93111/35/931113545_0:0:2305:1729_1920x0_80_0_0_037cfc8280e533be1dbd03b8b2a0b785.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, польша, газпром, ямал-европа (газопровод), в мире, природный газ, европа, россия
19:03 24.12.2021 (обновлено: 23:32 24.12.2021)
 
"Газпром" пятый день не бронирует мощность трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" пятый день не бронирует мощность "Ямал — Европы" для транзита газа через Польшу

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция. Архивное фото
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. "Газпром" пятый день подряд не бронирует мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через территорию Польши на регулярной сессии суточного аукциона, свидетельствуют его результаты на платформе GSA Platform.
Во время аукциона "на сутки вперед" предлагалось забронировать на субботу 89,1 миллиона кубометров на точке входа на польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованным.
Таким образом, "Газпром" уже пятый день подряд воздерживается от бронирования польского участка "Ямал — Европы" на регулярной сессии. Этого не происходит и на дополнительной сессии, которая проводится непосредственно перед началом новых газовых суток.
Российская компания ранее не стала бронировать мощности на декабрь, а использовала его на основе ежедневного бронирования. В некоторые дни "Газпром" заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовал краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.
Снижение поставок по "Ямал — Европе" вкупе с заявлением Федерального сетевого агентства Германии (BNA) о том, что решение о сертификации "Северного потока — 2", скорее всего, не примут в первой половине следующего года, привели к возобновлению роста цен на газ.
Подрезают сук, на котором сидят – Путин об ограничениях против газопровода Nord Stream 2 - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
Вчера, 16:53
"Сами подрезают сук": Путин высказался о проблемах с "Северным потоком — 2"
Владимир Путин в четверг заявил, что "Газпром" не бронирует "Ямал — Европу", так как контрагенты компании, прежде всего — немецкие и французские, не выставили заявок на покупку. По его словам, есть основания полагать, что газ, купленный ранее сверх контрактных объемов, теперь реверсом идет из Германии через Польшу на Украину.
Путин добавил, что "Газпром" поставляет весь объем топлива по имеющимся соглашениям, более того — даже увеличил поставки в дальнее зарубежье, включая страны Европы.
"Ямал — Европа" вместе с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в ЕС. Он проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии и ежегодно может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа. Долгосрочный договор с Варшавой на транзит по "Ямал — Европе" закончился в прошлом году. На 2020-2021 газовый год "Газпром" бронировал мощности через аукцион.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
Вчера, 14:13
"Газпром": Европа отобрала из хранилищ более 41% от объема закачанного газа
 
ЭкономикаПольшаГазпромЯмал-Европа (газопровод)В миреПриродный газЕвропаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
23:03В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа
22:57Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства
Лента новостейМолния
В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газаОксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства