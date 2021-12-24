https://ria.ru/20211224/gazprom-1765265749.html

"Газпром" четвертый день не возобновляет поставки газа через Ямал — Европу

"Газпром" четвертый день не возобновляет поставки газа через Ямал — Европу - РИА Новости, 24.12.2021

"Газпром" четвертый день не возобновляет поставки газа через Ямал — Европу

"Газпром" в очередной раз не стал бронировать мощности газопровода Ямал-Европа для транзита топлива через Польшу, свидетельствуют данные платформы GSA Platform. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T08:15

2021-12-24T08:15

2021-12-24T10:03

экономика

европа

газпром

ямал-европа (газопровод)

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. "Газпром" в очередной раз не стал бронировать мощности газопровода Ямал-Европа для транзита топлива через Польшу, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.Российская компания ранее резервировала поставки не на регулярной (заканчивается в 19:00 мск), а на дополнительной сессии (заканчивается в 4:30 мск), а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Однако на пятницу, четвертый день к ряду, эти опции вновь оказались невостребованными. Мощности предлагались на точке входа в польский участок магистрали, которая является для "Газпрома" одним из основных маршрутов поставок газа в Европу. "Газпром" продолжал снижать бронирование мощностей газопровода с конца прошлой недели. Компания на 17 декабря выкупала 27 миллионов кубометров, на 18 декабря — 5,2 миллиона, на 19 декабря — 4,2 миллиона, а на 20 декабря — 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона кубометров. Ранее в этом месяце она резервировала по 31,4 миллиона кубометров.Комментируя динамику поставок, экспортер сообщил, что действует согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.Снижение поставок по этому маршруту, вкупе с прочими факторами, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на топливо на этой неделе впервые в истории достигла 2190 долларов за тысячу кубометров.Газопровод Ямал-Европа, наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных путей экспорта топлива в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырёх стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей по транзиту газа через этот трубопровод закончился в прошлом году, и на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощность магистрали через аукцион.

https://ria.ru/20211223/gaz-1765106403.html

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экономика, европа, газпром, ямал-европа (газопровод), россия